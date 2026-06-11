Ez a 3 csillagjegy őrülten féltékeny – Pillanatok alatt rémisztő, zöld szemű szörnyekké válnak

A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, aki zöld szemével képes a legapróbb gesztusokban is valami egészen jelentőségteljes szándékot látni. Egy barátságos kérdés vagy egy kis előzékenység is elég, hogy féltékenységi jelenetet rendezzenek egy nyilvános helyen. A szerelem teljesen elveszi a józan eszüket.

A horoszkóp figyelmeztet: ők hárman igazi zöld szemű szörnyekké változhatnak, ha szerelmesek. Fotó: 123rf

Egyesek hajlamosak minden apróságba többet látni a valóságnál.

3 csillagjegy kifejezetten érzékenyen reagál, ha a párja valaki mással érintkezik.

A horoszkóp szerint ők könnyedén zöld szemű szörnyekké változnak a párkapcsolatban.

A horoszkóp 3 legféltékenyebb csillagjegye

Skorpió csillagjegy

A Skorpió biztosan aranyérmet szerezne, ha a megfigyelés olimpiai versenyszám lenne, mert azonnal kiszúrja, ha a párja túl nagy figyelmet fordít valaki másra. Nála a lojalitás az első. Ugyanazt várja el a párjától, amit ő maga is tanúsít, ha a hűségről van szó: zéró toleranciát.

A Skorpió csillagjegy nem fog azonnal az asztalra csapni, ha a szerelme hozzászól egy másik emberi lényhez, de az biztos, hogy a szemét nem veszi le róluk. Onnantól minden szokatlan rezdülést feljegyez, megjegyez, elemez, és amint úgy érzi, becsapják, vagy tiszteletlen vele a párja, a Skorpió bizony kiáll magáért – és nem akárhogyan. Ekkor már nem ismer kegyelmet.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánnak szinte fizikai fájdalmat okoz, ha szíve választottja akár csak egy percig is valaki mást tüntet ki figyelmével helyette. Ő szeretné tudni, hogy különleges (aranyozott) helyet foglal el a párja életében, és ha úgy érzi, valaki a trónjára akar törni, azonnal előbújik belőle a vadállat.

Lehet, hogy büszke, és nem hajlandó bevallani, de az Oroszlánnak egyszerűen életeleme a pozitív visszajelzés, amit szeretteitől kap. Nem kell sok ahhoz, hogy úgy érezze, háttérbe szorult. Épp elég egy figyelmetlen pillanat a partnerétől vagy egy elszalasztott bók, és máris kezdődik a spekuláció.

Rák csillagjegy

A Rák, amint észrevesz egy számára gyanús reakciót, azonnal magába fordul, és órákon át rágódik azon, mit is jelenthet, amit látott, hallott, érzékelt. Mélységesen kötődik a választottjához, ezért retteg attól, hogy elveszíti őt. Ennek köszönhetően szinte bármilyen történésbe képes belevizionálni ezt a félelmét.