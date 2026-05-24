Hátborzongató jelenségek kezdődtek egy férfi szívműtétje után: „A férjem olyan dolgokat tudott, amiket nem hallhatott”

Vajon létezhet testelhagyás, vagy más jellegű paranormális jelenség egy szívleálláshoz köthető halálközeli élmény után? Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a lélek érzékenyebbé válhat a túlvilág energiáira egy súlyos szívműtétet követően? Talán létezik racionális magyarázat minderre, Dóra és Gábor története azonban annyira különös fordulatokat vett, hogy a család a mai napig nem tudja biztosan, mi történt velük.

Szívműtét után kezdődtek a különös jelenségek

Az ötvenes évei elején járó Gábor mindig is gyakorlatias, racionális férfi volt. Informatikusként dolgozott, imádta a technológiát, és rendszeresen viccet csinált minden olyan témából, amelynek spirituális jellege volt, és amelyet „ezoterikus hókuszpókusznak” nevezett. Egy időben azonban egyre gyakoribbá váló, furcsa panaszokra lett figyelmes: a szíve hónapok óta rendszertelenül vert, időnként kihagyott, máskor pedig szinte kontrollálhatatlanul kalapált. Eleinte próbálta félvállról venni a dolgot, a család azonban egyre jobban aggódott érte. Egy este aztán rosszul lett.

A vizsgálatok súlyos szívritmuszavart mutattak ki, az orvosok pedig közölték: minden bizonnyal műtétre lesz szüksége. A beavatkozás végül pár héttel később komplikációk nélkül lezajlott, a műtét közben néhány percre orvosilag leállították a férfi szívét. Habár Gábor látszólag igen hamar felépült a műtét után, Dóra úgy érezte, mintha valami nehezen meghatározható dolog megváltozott volna a férjében.

– „Mintha teljesen más lenne a tekintete, és valahol máshol járna fejben” – emlékezett vissza később Dóra. A férfi hetekig alig beszélt arról, mit élt át a műtét alatt vagy után. Csak annyit mondott: furcsa álmai vannak, és időnként olyan érzése támad, mintha nem a saját testében lenne. Ez Gábor szájából kifejezetten furcsán hangzott.

A különös jelenségek nem sokkal később kezdődtek. Dóra egyik éjszaka arra ébredt, hogy halk neszeket hall a nappaliból. Először azt hitte, a macska borított fel valamit, de amikor kiment, megpillantotta a férjét az ablak előtt állva. Gábor mozdulatlanul nézte az utcát, a félhomályban pedig egészen idegennek tűnt az arca. Dóra halkan megszólította, de a férfi egyáltalán nem reagált. A nőben ekkor rendkívül furcsa, rossz érzés támadt. Mire azonban közelebb lépett volna hozzá, Gábor alakja egyszerűen eltűnt a nappaliból. Dóra teljesen lefagyott – pláne akkor, amikor pár másodperc múlva meghallotta férje horkolását a hálószobából. A nő remegve rohant vissza a szobába, ahol Gábor látszólag mélyen aludt az ágyban – mintha ki sem mozdult volna onnan egész éjjel. Másnap reggel Dóra egy szót sem mert beszélni az esetről. Már-már kezdte magát meggyőzni arról, hogy biztos csak félálomban képzelődött, vagy nagyon kimerült idegileg az elmúlt időszakban, amikor férje váratlanul megszólalt a reggeli kávé mellett:

Miért ijedtél meg ennyire tőlem éjjel a nappaliban?

A férje kérdését követően Dóra kezéből majdnem kiesett a bögre.