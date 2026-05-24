Hátborzongató jelenségek kezdődtek egy férfi szívműtétje után: „A férjem olyan dolgokat tudott, amiket nem hallhatott”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 19:00
Szeretnénk azt hinni, hogy a halál és az élet között egy éles, átjárhatatlan határ húzódik, amelyet csak egyszer lépünk át életünk végén. A férje szívműtétje után azonban Dóra és a családja olyan furcsa jelenségeket tapasztalt, amelyek nyugtalanító kérdések sokaságát hagyták maguk után.
Szlovák Eszter
Vajon létezhet testelhagyás, vagy más jellegű paranormális jelenség egy szívleálláshoz köthető halálközeli élmény után? Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a lélek érzékenyebbé válhat a túlvilág energiáira egy súlyos szívműtétet követően? Talán létezik racionális magyarázat minderre, Dóra és Gábor története azonban annyira különös fordulatokat vett, hogy a család a mai napig nem tudja biztosan, mi történt velük.

Egy férfi különös dolgokon ment át a szívműtétje után. Illusztráció: metamorworks / shutterstock

Szívműtét után kezdődtek a különös jelenségek

Az ötvenes évei elején járó Gábor mindig is gyakorlatias, racionális férfi volt. Informatikusként dolgozott, imádta a technológiát, és rendszeresen viccet csinált minden olyan témából, amelynek spirituális jellege volt, és amelyet „ezoterikus hókuszpókusznak” nevezett. Egy időben azonban egyre gyakoribbá váló, furcsa panaszokra lett figyelmes: a szíve hónapok óta rendszertelenül vert, időnként kihagyott, máskor pedig szinte kontrollálhatatlanul kalapált. Eleinte próbálta félvállról venni a dolgot, a család azonban egyre jobban aggódott érte. Egy este aztán rosszul lett.

A vizsgálatok súlyos szívritmuszavart mutattak ki, az orvosok pedig közölték: minden bizonnyal műtétre lesz szüksége. A beavatkozás végül pár héttel később komplikációk nélkül lezajlott, a műtét közben néhány percre orvosilag leállították a férfi szívét. Habár Gábor látszólag igen hamar felépült a műtét után, Dóra úgy érezte, mintha valami nehezen meghatározható dolog megváltozott volna a férjében.

– „Mintha teljesen más lenne a tekintete, és valahol máshol járna fejben” – emlékezett vissza később Dóra. A férfi hetekig alig beszélt arról, mit élt át a műtét alatt vagy után. Csak annyit mondott: furcsa álmai vannak, és időnként olyan érzése támad, mintha nem a saját testében lenne. Ez Gábor szájából kifejezetten furcsán hangzott.

A különös jelenségek nem sokkal később kezdődtek. Dóra egyik éjszaka arra ébredt, hogy halk neszeket hall a nappaliból. Először azt hitte, a macska borított fel valamit, de amikor kiment, megpillantotta a férjét az ablak előtt állva. Gábor mozdulatlanul nézte az utcát, a félhomályban pedig egészen idegennek tűnt az arca. Dóra halkan megszólította, de a férfi egyáltalán nem reagált. A nőben ekkor rendkívül furcsa, rossz érzés támadt. Mire azonban közelebb lépett volna hozzá, Gábor alakja egyszerűen eltűnt a nappaliból. Dóra teljesen lefagyott – pláne akkor, amikor pár másodperc múlva meghallotta férje horkolását a hálószobából. A nő remegve rohant vissza a szobába, ahol Gábor látszólag mélyen aludt az ágyban – mintha ki sem mozdult volna onnan egész éjjel. Másnap reggel Dóra egy szót sem mert beszélni az esetről. Már-már kezdte magát meggyőzni arról, hogy biztos csak félálomban képzelődött, vagy nagyon kimerült idegileg az elmúlt időszakban,  amikor férje váratlanul megszólalt a reggeli kávé mellett:

Miért ijedtél meg ennyire tőlem éjjel a nappaliban?

A férje kérdését követően Dóra kezéből majdnem kiesett a bögre.

Paranormális jelenség vagy csupán az elme játéka?

A legijesztőbb dolog csak ezután következett: Gábor néhány nappal később teljes nyugalommal közölte, hogy a lányukat hamarosan eljegyzi a párja. A férfi még azt is pontosan leírta, milyen gyűrűt lát a lánya kezén. A család értetlenül állt a kijelentés előtt, hiszen erről eddig egyáltalán nem esett szó. Két nappal később a lányuk könnyek között hívta fel őket: megtörtént a lánykérés, kedvese a második évfordulójukon megkérte a kezét. Dóra az örömkönnyek helyett jeges rémülettel reszketni kezdett, a férje ráadásul egyre furcsábban viselkedett: előfordult, hogy álmából felriadva olyan emberekről beszélt, akiket állítása szerint „látott” éjszaka. Máskor idegen beszélgetések részleteit idézte fel úgy, mintha valóban jelen lett volna ott.

A család először pszichés problémákra gyanakodott: a műtét traumája, a gyógyszerek és a halálközeli élmény önmagában is súlyos idegrendszeri terhelést jelenthetett. Gábor azonban minden orvosi vizsgálaton teljesen normális eredményeket produkált.

Dórában ennek ellenére sem csökkent a szorongás, így végül egy spirituális tanácsadóhoz fordult segítségért. A tanácsadó felvázolta, hogy a halálközeli állapot bizonyos embereknél különös tudati változásokat indíthat el. Az ezoterikus tanítások úgy tartják, amikor valaki néhány percre a klinikai halál állapotába kerül, előfordulhat, hogy az asztráltest – vagyis a fizikai testen kívüli finomenergetikai „másolat” – rövid időre leválik a testről. Ez magyarázatot adhat azokra az élményekre, amikor valaki kívülről látja a saját testét, távoli eseményeket érzékel, vagy különös módon információkhoz jut – ezt nevezik asztrálutazásnak.

A szakember úgy vélte, Gábor a műtét alatt, az élet és halál kapujában olyan speciális tudatállapotba kerülhetett, amelynek köszönhetően különös élményeket tapasztalhatott meg az asztrális síkon. Spirituális szemszögből nézve a mélyalvás során az asztráltest részlegesen leválhatott a fizikai testről, és a férfi ezért élhette meg úgy az éjszakai történéseket, mintha valóban jelen lett volna más helyeken.

A történetnek ugyanakkor létezhet földközelibb magyarázata is: pszichológusok és neurológusok szerint a halálközeli élmények után bizonyos embereknél megváltozhat az érzékelés, az álomtevékenység vagy akár a tudat működése is. A trauma, az altatás, az intenzív érzelmi stressz és az alvási paralízishez hasonló állapotok rendkívül valóságosnak tűnő érzéseket, hallucinációkat és különös tudati élményeket idézhetnek elő. Az emberi agy ráadásul sokkal több információt rögzíthet a környezetéből, mint amennyit tudatosan érzékel.

A mai napig nem tudják, mi történt pontosan

Dóra a mai napig nem tudja eldönteni, melyik magyarázat áll közelebb az igazsághoz. Habár próbálta racionalizálni a történteket, egy valamit képtelen kiverni a fejéből: a férje többször is olyan dolgokról beszélt, amelyekről elvileg nem tudhatott, és senki sem mesélt neki azokról.

Az idő múlásával a furcsa jelenségek fokozatosan ritkulni kezdtek, és Gábor ma már ritkán beszél arról az időszakról – a család pedig próbálta maga mögött hagyni a történteket. Egy dolgot azonban Dóra sosem fog elfelejteni: néhány hónappal a szívműtét után maga élt át egy nyomasztó rémálmot, melyből szerencsére hamar felébredt. A férje akkor halkan a következőket suttogta neki: 

Ne félj… én már egyszer láttam, mi van odaát. Nincs semmi baj.

Dóra szerint ebben a mondatban volt valami olyan egyértelmű bizonyosság, amitől a mai napig kirázza a hideg.

