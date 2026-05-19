Egy férfi visszatért a halálból és megtudta, mi az a 10 dolog, ami a mennybe jutáshoz szükséges

Vincent Tolman megtudta, mi van odaát. Az amatőr testépítő feltámadt, miután összesen negyvenöt percig volt halott, mert egy rosszul megválasztott fogyókúrás kiegészítő egyszerűen leállította a szívét. Már berakták a hullazsákba, amikor visszatért a halálból. Nemcsak az életben maradás tényével sokkolta az orvosokat, hanem azzal a tudással is, amit a túloldalról hozott magával. Állítása szerint ugyanis találkozott egy spirituális vezetővel, aki elárulta neki azt a 10 pontot, amit minden embernek teljesítenie kell, ha a Mennyországba akar jutni.
Vincent nemcsak halálközeli élményt élt át, hanem tényleg meghalt. Odaát találkozott egy spirituális vezetővel, miközben látta, hogy a testét hullazsákba zárják, mivel kívülről szemlélte a saját földi maradványait és a környezetében lévők rémült arcát. Az entitás Drake-ként mutatkozott be neki, aki egy végtelenül türelmes és bölcs tanító volt, és kíméletlenül szembesítette őt a földi életének legnagyobb tévedéseivel. Azt is elárulta Vincentnek, mi az a 10 dolog, ami ahhoz kell, hogy a Mennybe jusson, és emberünk annyira jófej, hogy hajlandó volt ezt megosztani a világgal a Shaman Oaks podcastban.
Drake azt mondta, hogy minden nehézség, szakítás, betegség vagy anyagi krízis valójában egy-egy tantárgy, amit a lelkünk előre kiválasztott a fejlődése érdekében. Nincs értelme áldozatként tekinteni magunkra, mert a nehézségek segítik legjobban a spirituális fejlődésünket.
Az egyetlen dolog, ami súlyt ad a léleknek az átlépésnél, az az energia, amit a feltétel nélküli szeretet formájában áramoltatott a földi élete során. Ha képes vagy szeretetet adni ott is, ahol a világ gyűlöletet diktál, nyert ügyed van.
Vincent számára a legmegrázóbb felismerés az volt, hogy mindannyian egyetlen hatalmas, kollektív tudat részei vagyunk. Nincsenek „ők” és nincsen „én” – ha valaki mást elítélsz, kibeszélsz, vagy megvetsz (legyen az egy sikeres rivális vagy egy hajléktalan az utcán), azzal csak saját magunkat bántjuk.
A földi világban imádunk szerepeket játszani, de a túlvilági fényben ezek a maszkok azonnal lekerülnek. Drake, a spirituális mentor megmutatta Vincentnek, hogy az autentikusság az egyetlen érvényes belépő a Mennyországba.
Sokan félnek, hogy Isten haragvó és büntetést mér rájuk, de Drake szerint ilyen nem létezik. Halálunk után az ember csak a saját, tiszta tudatával szembesül, ami lepörgeti előttünk életünk filmjét. Nemcsak azt fogjuk látni, amit tettünk, hanem azt is érezni fogjuk, amit másoknak a tetteinkkel okoztunk. A saját lelkiismeretünk lesz a legszigorúbb bíránk.
A Teremtő akkora szabadságot adott az embernek, hogy akár a teljes önpusztítást is választhatja a földi síkon, ám a tetteinkért vállalnunk kell a felelősséget is a spirituális síkon is.
A fizikai világban gyakran leragadunk a látszatnál, de a túlvilágon a gondolatok és a mögöttes motivációk teljesen transzparensek lesznek. Ha valami jót teszünk, de azt önzőségből, büszkeségből vagy a külvilág elismeréséért tesszük, akkor azért nem jár pont. Ellenben bármilyen apró kedvesség, ami tiszta szívből fakad, közelebb juttat bennünket a Mennyországhoz.
A félelem és a rettegés a legalacsonyabb rezgésű energia, ami képes teljesen gúzsba kötni a tudatot, és elvágni az embert a Forrástól. A jövőtől való rettegés vagy a mindennapi stressz mind csak az elme kreálmánya. Ha ezeket elengedjük, a lélek azonnal szárnyalni kezd.
A technológia, a pénz és hírnév önmagukban se nem jók, se nem rosszak – csupán semleges energiák. A kérdés az, hogy mire használjuk őket. Rombolásra vagy építésre, vagy a környezetünk tudatosságának emelésére?
Az átlépés pillanatában Vincent rájött, hogy a spirituális vezetők, az ősök és a minket támogató entitások folyamatosan jelen vannak az életünkben. Még a legmélyebb depresszió vagy a hullazsák sötétsége sem képes elválasztani minket azoktól a szeretteinktől, akik a háttérből egyengetik az utunkat.
Miután három napig feküdt kómában, és a családja már a legrosszabbra készült, Vincent visszatért a testébe. A legnehezebb számára azonban az volt, hogy senki sem akart hinni neki, és ő maga is mély depresszióba esett, mert nem akart ebben a korlátozott földi világban maradni. Amikor évekkel a baleset után Vinny talált egy régi, poros családi fotót, amin pontosan az az ember állt, akivel akkor találkozott, amikor majd egy órán keresztül halott volt. Amikor megkérdezte a nagyanyját, ki ez a férfi, a válasz mindent megváltoztatott:
Ő a dédnagyapád, Charles. De a családban mindenki csak úgy hívta: Drake.
Ekkor jött rá, hogy kitől is kapott útmutatást.
„Drake hangját azóta is minden nap hallom, ahogy tanácsokat ad nekem, hogyan kellene cselekednem. Ez számomra bizonyítja, hogy ez a valóság.” – mondta Vincent, aki már alig várja, hogy visszamehessen, de előtte még minél több embernek át akarja adni ezt a tudást. Reméljük, hogy Drake nem hazudott neki.
Íme a teljes interjú, amiből az is kiderül, hogy milyen lesz az emberiség jövője:
