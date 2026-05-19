Egy férfi visszatért a halálból és megtudta, mi az a 10 dolog, ami a mennybe jutáshoz szükséges

Vincent Tolman megtudta, mi van odaát. Az amatőr testépítő feltámadt, miután összesen negyvenöt percig volt halott, mert egy rosszul megválasztott fogyókúrás kiegészítő egyszerűen leállította a szívét. Már berakták a hullazsákba, amikor visszatért a halálból. Nemcsak az életben maradás tényével sokkolta az orvosokat, hanem azzal a tudással is, amit a túloldalról hozott magával. Állítása szerint ugyanis találkozott egy spirituális vezetővel, aki elárulta neki azt a 10 pontot, amit minden embernek teljesítenie kell, ha a Mennyországba akar jutni.

Vincent visszatért a halálból, de nagyon szeretne visszamenni. Fotó: vchal / shutterstock

Az élet egy nehéz de szükséges iskola a lélek számára.

A földi javak helyett egyedül a tiszta szeretet áramoltatása számít.

Minden ember egy közös tudatból táplálkozik, ezért egymás bántása is önpusztítás.

Vincent nemcsak halálközeli élményt élt át, hanem tényleg meghalt. Odaát találkozott egy spirituális vezetővel, miközben látta, hogy a testét hullazsákba zárják, mivel kívülről szemlélte a saját földi maradványait és a környezetében lévők rémült arcát. Az entitás Drake-ként mutatkozott be neki, aki egy végtelenül türelmes és bölcs tanító volt, és kíméletlenül szembesítette őt a földi életének legnagyobb tévedéseivel. Azt is elárulta Vincentnek, mi az a 10 dolog, ami ahhoz kell, hogy a Mennybe jusson, és emberünk annyira jófej, hogy hajlandó volt ezt megosztani a világgal a Shaman Oaks podcastban.

Visszatért a halálból, és elárulta a Mennybe jutás 10 titkát

1. Fogadjuk el, hogy az élet egy kozmikus próbatétel

Drake azt mondta, hogy minden nehézség, szakítás, betegség vagy anyagi krízis valójában egy-egy tantárgy, amit a lelkünk előre kiválasztott a fejlődése érdekében. Nincs értelme áldozatként tekinteni magunkra, mert a nehézségek segítik legjobban a spirituális fejlődésünket.

2. Gyakoroljuk a szeretet művészetét

Az egyetlen dolog, ami súlyt ad a léleknek az átlépésnél, az az energia, amit a feltétel nélküli szeretet formájában áramoltatott a földi élete során. Ha képes vagy szeretetet adni ott is, ahol a világ gyűlöletet diktál, nyert ügyed van.