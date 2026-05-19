Egy férfi visszatért a halálból és megtudta, mi az a 10 dolog, ami a mennybe jutáshoz szükséges

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 20:30
Ez lenne a Mennyországba kerülés recepje? Egy amatőr testépítő, aki visszatért a halálból olyan titkokat hozott magával, amelyek örökre megváltozthatják az emberiség sorsát. Vincent esete egy orvosilag dokumentált csoda. Szinte hihetetlen, hogy a negyvenöt perces oxigénhiányos állapot ellenére agykárosodás nélkül, egy komplett kozmikus útmutatóval a birtokában visszatért a halálból.
Vincent Tolman megtudta, mi van odaát. Az amatőr testépítő feltámadt, miután összesen negyvenöt percig volt halott, mert egy rosszul megválasztott fogyókúrás kiegészítő egyszerűen leállította a szívét. Már berakták a hullazsákba, amikor visszatért a halálból. Nemcsak az életben maradás tényével sokkolta az orvosokat, hanem azzal a tudással is, amit a túloldalról hozott magával. Állítása szerint ugyanis találkozott egy spirituális vezetővel, aki elárulta neki azt a 10 pontot, amit minden embernek teljesítenie kell, ha a Mennyországba akar jutni.

Halálközeli élmény: fény az alagút végén, de Vincent visszatért a halálból.
Fotó: vchal / shutterstock
  • Az élet egy nehéz de szükséges iskola a lélek számára.
  • A földi javak helyett egyedül a tiszta szeretet áramoltatása számít.
  • Minden ember egy közös tudatból táplálkozik, ezért egymás bántása is önpusztítás.

Vincent nemcsak halálközeli élményt élt át, hanem tényleg meghalt. Odaát találkozott egy spirituális vezetővel, miközben látta, hogy a testét hullazsákba zárják, mivel kívülről szemlélte a saját földi maradványait és a környezetében lévők rémült arcát. Az entitás Drake-ként mutatkozott be neki, aki egy végtelenül türelmes és bölcs tanító volt, és kíméletlenül szembesítette őt a földi életének legnagyobb tévedéseivel. Azt is elárulta Vincentnek, mi az a 10 dolog, ami ahhoz kell, hogy a Mennybe jusson, és emberünk annyira jófej, hogy hajlandó volt ezt megosztani a világgal a Shaman Oaks podcastban. 

Visszatért a halálból, és elárulta a Mennybe jutás 10 titkát

1. Fogadjuk el, hogy az élet egy kozmikus próbatétel

Drake azt mondta, hogy minden nehézség, szakítás, betegség vagy anyagi krízis valójában egy-egy tantárgy, amit a lelkünk előre kiválasztott a fejlődése érdekében. Nincs értelme áldozatként tekinteni magunkra, mert a nehézségek segítik legjobban a spirituális fejlődésünket.

2. Gyakoroljuk a szeretet művészetét

Az egyetlen dolog, ami súlyt ad a léleknek az átlépésnél, az az energia, amit a feltétel nélküli szeretet formájában áramoltatott a földi élete során. Ha képes vagy szeretetet adni ott is, ahol a világ gyűlöletet diktál, nyert ügyed van.

3. Fogadjuk el, hogy nincsenek mások

Vincent számára a legmegrázóbb felismerés az volt, hogy mindannyian egyetlen hatalmas, kollektív tudat részei vagyunk. Nincsenek „ők” és nincsen „én” – ha valaki mást elítélsz, kibeszélsz, vagy megvetsz (legyen az egy sikeres rivális vagy egy hajléktalan az utcán), azzal csak saját magunkat bántjuk.

4. Merjünk önmagunk lenni

A földi világban imádunk szerepeket játszani, de a túlvilági fényben ezek a maszkok azonnal lekerülnek. Drake, a spirituális mentor megmutatta Vincentnek, hogy az autentikusság az egyetlen érvényes belépő a Mennyországba.

5. Tudjunk elszámolni önmagunkkal

Sokan félnek, hogy Isten haragvó és büntetést mér rájuk, de Drake szerint ilyen nem létezik. Halálunk után az ember csak a saját, tiszta tudatával szembesül, ami lepörgeti előttünk életünk filmjét. Nemcsak azt fogjuk látni, amit tettünk, hanem azt is érezni fogjuk, amit másoknak a tetteinkkel okoztunk. A saját lelkiismeretünk lesz a legszigorúbb bíránk.

6. Éljünk felelősen a szabad akarat ajándékával

A Teremtő akkora szabadságot adott az embernek, hogy akár a teljes önpusztítást is választhatja a földi síkon, ám a tetteinkért vállalnunk kell a felelősséget is a spirituális síkon is.

7. Legyenek tiszták a szándékaink

A fizikai világban gyakran leragadunk a látszatnál, de a túlvilágon a gondolatok és a mögöttes motivációk teljesen transzparensek lesznek. Ha valami jót teszünk, de azt önzőségből, büszkeségből vagy a külvilág elismeréséért tesszük, akkor azért nem jár pont. Ellenben bármilyen apró kedvesség, ami tiszta szívből fakad, közelebb juttat bennünket a Mennyországhoz.

8. Tudatosítsuk, hogy a félelem illúzió

A félelem és a rettegés a legalacsonyabb rezgésű energia, ami képes teljesen gúzsba kötni a tudatot, és elvágni az embert a Forrástól. A jövőtől való rettegés vagy a mindennapi stressz mind csak az elme kreálmánya. Ha ezeket elengedjük, a lélek azonnal szárnyalni kezd.

9. Ne ragaszkodjunk az anyagi dolgokhoz

A technológia, a pénz és hírnév önmagukban se nem jók, se nem rosszak – csupán semleges energiák. A kérdés az, hogy mire használjuk őket. Rombolásra vagy építésre, vagy a környezetünk tudatosságának emelésére?

10. Ne felejtsük el, hogy sosem vagyunk egyedül

Az átlépés pillanatában Vincent rájött, hogy a spirituális vezetők, az ősök és a minket támogató entitások folyamatosan jelen vannak az életünkben. Még a legmélyebb depresszió vagy a hullazsák sötétsége sem képes elválasztani minket azoktól a szeretteinktől, akik a háttérből egyengetik az utunkat.

egy pár fogja egymás kezét ami pozitív spirituális energiákat szabadít fel
Fotó: PeopleImages / shutterstock

Kiderült, hogy Drake-el már korábban is találkozott

Miután három napig feküdt kómában, és a családja már a legrosszabbra készült, Vincent visszatért a testébe. A legnehezebb számára azonban az volt, hogy senki sem akart hinni neki, és ő maga is mély depresszióba esett, mert nem akart ebben a korlátozott földi világban maradni. Amikor évekkel a baleset után Vinny talált egy régi, poros családi fotót, amin pontosan az az ember állt, akivel akkor találkozott, amikor majd egy órán keresztül halott volt. Amikor megkérdezte a nagyanyját, ki ez a férfi, a válasz mindent megváltoztatott: 

Ő a dédnagyapád, Charles. De a családban mindenki csak úgy hívta: Drake.

Ekkor jött rá, hogy kitől is kapott útmutatást. 

„Drake hangját azóta is minden nap hallom, ahogy tanácsokat ad nekem, hogyan kellene cselekednem. Ez számomra bizonyítja, hogy ez a valóság.” – mondta Vincent, aki már alig várja, hogy visszamehessen, de előtte még minél több embernek át akarja adni ezt a tudást. Reméljük, hogy Drake nem hazudott neki.

Íme a teljes interjú, amiből az is kiderül, hogy milyen lesz az emberiség jövője:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
