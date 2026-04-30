27 percig volt halott a nő – két szót írt le, miután visszatért, de ez mindent megváltoztatott

Néha az élet egyetlen másodperc alatt omlik össze. Tina Hines és férje, Brian számára ez a pillanat egy napsütéses februári reggelen jött el az arizonai Phoenixben. A házaspár éppen egy könnyű túrára készült a közeli hegyekben, amikor Tina, aki addig makkegészséges volt, minden előjel nélkül összeesett a kocsifeljárón. Nem sokkal később már a klinikai halál állapotából kellett őt visszahozni.
Brian azonnal látta, hogy nagy a baj: felesége arca pillanatok alatt sötétlila lett, a légzése leállt. A férfi nem esett pánikba, azonnal megkezdte az újraélesztést.
Csak nyomtam a mellkasát, imádkoztam és kiabáltam a nevét
– emlékezett vissza később a férj. Briannek sikerült egyszer visszahoznia őt, de Tina szíve újra leállt. Mire a mentők kiértek, a férfi már többször „visszarángatta” feleségét a halál torkából, de az asszony állapota kritikus maradt.
A kórházba vezető úton a mentőautóban folytatódott a dráma: Tinát összesen hatszor kellett újraéleszteni. A szíve újra és újra megállt. Mire az orvosok stabilizálni tudták az állapotát, Tina Hines összesen 27 percet töltött a klinikai halál állapotában. Orvosi szempontból ennyi idő oxigén nélkül általában visszafordíthatatlan agykárosodással vagy halállal jár. De ami ezután történt, arra a tudomány a mai napig nem tud választ adni.
A kórházban Tinát mesterséges kómában tartották és gépek lélegeztették. Amikor az orvosok végül elkezdték az ébresztését, a család feszülten figyelte. Tina kinyitotta a szemét, és bár beszélni még nem tudott, azonnal jelezte: írni akar.
Reszkető kézzel, alig olvasható betűkkel a következő két szót véste a papírra:
Tényleg létezik!
Amikor a döbbent családtagok megkérdezték, mire gondol, Tina könnyes szemmel az égre mutatott. Később részletesen is elmesélte, mit látott abban a 27 percben, amíg a szíve nem vert.
Annyira valóságos volt. A színek hihetetlenül élénkek voltak, olyanokat a földön sosem látni
– mesélte Tina. Elmondása szerint egy alakot látott, aki szerinte Jézus volt, és egy hatalmas, fekete kapu előtt állt, amit vakító fény vett körül. Tina szerint szavakkal nem lehet leírni azt a békét és szeretet, amit odaát érzett.
Természetesen a szkeptikusok és a tudósok is próbálnak magyarázatot találni a jelenségre. A Michigan-i Egyetem egy 2013-as kutatása során megállapította, hogy a patkányok agyában a halál pillanatában egy hatalmas elektromos hullám, egyfajta „tudatossági roham” söpör végig. Ez a fokozott agyi aktivitás magyarázhatja a rendkívül élethű víziókat. Ám Tina esetében nem néhány másodpercről, hanem majdnem fél óráról volt szó. Az orvosok szerint az, hogy Tina agykárosodás nélkül épült fel, már maga a csoda.
Tina azóta boldogan éli az életét, de minden napját meghatározza az a 27 perc. Azt mondja, már nem fél az elmúlástól, mert saját szemével látta a mennyországot és az üzenete azóta is emberek millióinak ad reményt világszerte.
