27 percig volt halott a nő – két szót írt le, miután visszatért, de ez mindent megváltoztatott

Egy nő 27 percig volt a klinikai halál állapotában, majd agykárosodás nélkül tért vissza az életbe.

Amikor magához tért, két szót azonnal papírra vetett.

A története a tudomány számára is nehezen megmagyarázható.

Néha az élet egyetlen másodperc alatt omlik össze. Tina Hines és férje, Brian számára ez a pillanat egy napsütéses februári reggelen jött el az arizonai Phoenixben. A házaspár éppen egy könnyű túrára készült a közeli hegyekben, amikor Tina, aki addig makkegészséges volt, minden előjel nélkül összeesett a kocsifeljárón. Nem sokkal később már a klinikai halál állapotából kellett őt visszahozni.

Harc az életért a kocsifeljárón

Brian azonnal látta, hogy nagy a baj: felesége arca pillanatok alatt sötétlila lett, a légzése leállt. A férfi nem esett pánikba, azonnal megkezdte az újraélesztést.

Csak nyomtam a mellkasát, imádkoztam és kiabáltam a nevét

– emlékezett vissza később a férj. Briannek sikerült egyszer visszahoznia őt, de Tina szíve újra leállt. Mire a mentők kiértek, a férfi már többször „visszarángatta” feleségét a halál torkából, de az asszony állapota kritikus maradt.

A kórházba vezető úton a mentőautóban folytatódott a dráma: Tinát összesen hatszor kellett újraéleszteni. A szíve újra és újra megállt. Mire az orvosok stabilizálni tudták az állapotát, Tina Hines összesen 27 percet töltött a klinikai halál állapotában. Orvosi szempontból ennyi idő oxigén nélkül általában visszafordíthatatlan agykárosodással vagy halállal jár. De ami ezután történt, arra a tudomány a mai napig nem tud választ adni.

Üzenet a klinikai halál torkából

A kórházban Tinát mesterséges kómában tartották és gépek lélegeztették. Amikor az orvosok végül elkezdték az ébresztését, a család feszülten figyelte. Tina kinyitotta a szemét, és bár beszélni még nem tudott, azonnal jelezte: írni akar.

Reszkető kézzel, alig olvasható betűkkel a következő két szót véste a papírra:

Tényleg létezik!

Amikor a döbbent családtagok megkérdezték, mire gondol, Tina könnyes szemmel az égre mutatott. Később részletesen is elmesélte, mit látott abban a 27 percben, amíg a szíve nem vert.

Annyira valóságos volt. A színek hihetetlenül élénkek voltak, olyanokat a földön sosem látni

– mesélte Tina. Elmondása szerint egy alakot látott, aki szerinte Jézus volt, és egy hatalmas, fekete kapu előtt állt, amit vakító fény vett körül. Tina szerint szavakkal nem lehet leírni azt a békét és szeretet, amit odaát érzett.