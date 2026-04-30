27 percig volt halott a nő – két szót írt le, miután visszatért, de ez mindent megváltoztatott

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 20:15
Egy amerikai nő olyat tapasztalt meg, ami örökre megváltoztatta családja életét. A klinikai halál állapotából visszatérő asszony remegő kézzel azonnal tollat kért. A papírra vetett két rövid szó azóta bejárta a világsajtót.
Szabó Szilvi
  • Egy nő 27 percig volt a klinikai halál állapotában, majd agykárosodás nélkül tért vissza az életbe.
  • Amikor magához tért, két szót azonnal papírra vetett.
  • A története a tudomány számára is nehezen megmagyarázható.

Néha az élet egyetlen másodperc alatt omlik össze. Tina Hines és férje, Brian számára ez a pillanat egy napsütéses februári reggelen jött el az arizonai Phoenixben. A házaspár éppen egy könnyű túrára készült a közeli hegyekben, amikor Tina, aki addig makkegészséges volt, minden előjel nélkül összeesett a kocsifeljárón. Nem sokkal később már a klinikai halál állapotából kellett őt visszahozni.

Fotó: YouTube

Harc az életért a kocsifeljárón

Brian azonnal látta, hogy nagy a baj: felesége arca pillanatok alatt sötétlila lett, a légzése leállt. A férfi nem esett pánikba, azonnal megkezdte az újraélesztést. 

Csak nyomtam a mellkasát, imádkoztam és kiabáltam a nevét

 – emlékezett vissza később a férj. Briannek sikerült egyszer visszahoznia őt, de Tina szíve újra leállt. Mire a mentők kiértek, a férfi már többször „visszarángatta” feleségét a halál torkából, de az asszony állapota kritikus maradt.

A kórházba vezető úton a mentőautóban folytatódott a dráma: Tinát összesen hatszor kellett újraéleszteni. A szíve újra és újra megállt. Mire az orvosok stabilizálni tudták az állapotát, Tina Hines összesen 27 percet töltött a klinikai halál állapotában. Orvosi szempontból ennyi idő oxigén nélkül általában visszafordíthatatlan agykárosodással vagy halállal jár. De ami ezután történt, arra a tudomány a mai napig nem tud választ adni.

Üzenet a klinikai halál torkából 

A kórházban Tinát mesterséges kómában tartották és gépek lélegeztették. Amikor az orvosok végül elkezdték az ébresztését, a család feszülten figyelte. Tina kinyitotta a szemét, és bár beszélni még nem tudott, azonnal jelezte: írni akar.
Reszkető kézzel, alig olvasható betűkkel a következő két szót véste a papírra:

Tényleg létezik!

Amikor a döbbent családtagok megkérdezték, mire gondol, Tina könnyes szemmel az égre mutatott. Később részletesen is elmesélte, mit látott abban a 27 percben, amíg a szíve nem vert.

Annyira valóságos volt. A színek hihetetlenül élénkek voltak, olyanokat a földön sosem látni

– mesélte Tina. Elmondása szerint egy alakot látott, aki szerinte Jézus volt, és egy hatalmas, fekete kapu előtt állt, amit vakító fény vett körül. Tina szerint szavakkal nem lehet leírni azt a békét és szeretet, amit odaát érzett.

Tudományos rejtély

Természetesen a szkeptikusok és a tudósok is próbálnak magyarázatot találni a jelenségre. A Michigan-i Egyetem egy 2013-as kutatása során megállapította, hogy a patkányok agyában a halál pillanatában egy hatalmas elektromos hullám, egyfajta „tudatossági roham” söpör végig. Ez a fokozott agyi aktivitás magyarázhatja a rendkívül élethű víziókat. Ám Tina esetében nem néhány másodpercről, hanem majdnem fél óráról volt szó. Az orvosok szerint az, hogy Tina agykárosodás nélkül épült fel, már maga a csoda.

Tina azóta boldogan éli az életét, de minden napját meghatározza az a 27 perc. Azt mondja, már nem fél az elmúlástól, mert saját szemével látta a mennyországot és az üzenete azóta is emberek millióinak ad reményt világszerte.

