„A környék legjobb rendezvényét sikerült összehozni” – az ország legkülönlegesebb családi napját tartják meg a leukémiás Zsófiért

Kritikus ponthoz érkezett a Miskolcon élő Zsófi története. A kislány tavaly ősz óta küzd az akut limfoid leukémiával, ami nemcsak a szervezetét, de a család anyagi tartalékait is felemésztette. Míg az édesanya a kórteremben virraszt a leukémiás Zsófi mellett, az édesapa feladta németországi munkáját, hogy a gyerekei mellett lehessen. A tartalékok elfogytak, a steril környezet kialakítása – ami Zsófi hazatérésének alapfeltétele – pedig elérhetetlen távolságba került.

A jótékonysági nap a leukémiás Zsófiért több, mint egy rendezvény. Ez a szeretet megnyilvánulásának napja lehet Fotó: olvasói fotó

Amikor megismertem a család történetét, tudtam, hogy itt nem elég egy egyszerű gyűjtés. Itt egy olyan löketet kell adnunk, ami átsegíti őket a legnehezebb hónapokon

– mondja Dudás Ildikó, az esemény megálmodója. „Zsófi nem jöhet haza egy olyan házba, ahol a porszem is veszélyt jelent rá. Ezért mozgósítunk most mindenkit.”

DJ-k, szuperhősök és luxusautók csalnak mosolyt a leukémiás Zsófi arcára

Ildikó és csapata a környék legszínesebb napját hozta össze. A hangulatot három DJ – Némethy DJ, DJ Vamuzze és Dj Mérész – pörgeti fel. A gyerekeket a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány mesehősei, Bing nyuszi, a Nagy Labubu Show és szuperhősök várják. Lesz Öcsi Bohóc, profi arcfestés és szemkápráztató luxus élményautók is felsorakoznak.

A szerencsés lufipukkasztás

A nap fénypontja egy Magyarországon eddig sosem látott játék: 200 lufit töltenek meg, melyek közül az egyik egy teljes bevásárlókocsinyi nyereményt rejt. A kertmozi előtt kipukkanó lufik zaja a remény hangja lesz.

Azt hiszem, a környék legjobb rendezvényét sikerült összehozni, sehol nem találsz ilyen színes programokat! Büszke vagyok rá, hogy olyan attrakciót hoztunk Igricibe, ami sehol nem volt még az országban. Várunk mindenkit szeretettel, mert minden egyes lufipukkantás egy lépés Zsófi gyógyulása felé

– teszi hozzá lelkesen Dudás Ildikó, aki bízik benne, hogy az összefogásnak köszönhetően hozzájárulhat ahhoz, hogy a család átlendüljön a mélyponton.

Mutassuk meg a közösség erejét!

A „Családi nap Zsófiért” több mint rendezvény: ez egy vizsga a szívünknek. Június 13-án Igriciben bebizonyíthatjuk, hogy ha összefogunk, a steril otthon nem marad csak álom, és Zsófi végre a saját ágyában aludhat el.

