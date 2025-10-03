Kínai horoszkóp: Ez a 3 csillagjegy vonzza majd a szerelmet és a szerencsét

A kínai horoszkóp szerint ezen a héten, 2025. október 20. és 26. között, 3 csillagjegy különösen vonzza a szerencsét és a szerelmet egyaránt. Ez a hét az újrakezdések ideje, és lehetőséget ad arra, hogy véget vessünk annak, ami nem működik.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

A szerencsének különböző szintjei vannak, és a szerelem terén egyik sem erősebb vagy megragadóbb, mint a jó szerencse. Ezen a héten néhány intenzív kihívással kell szembenézned, de amint leülepszik a por, beindulhat a romantika.

Október 21-én, kedden újhold lesz a Mérleg párkapcsolat-orientált jegyében. A kínai asztrológiában ezen a napon a szerencse és a szerelem találkozik. Ha randizol, valószínűleg gyorsan megérzed, ki a számodra való, ami segít megelőzni a szívfájdalmat és az időpazarlást.

Erre a 3 csillagjegyre vár a szerencse

1. Disznó

Szerencsét és szerelmet vonzol magadhoz azáltal, hogy felszabadítod a fájdalmas energiákat, és nyitottabbá válsz egy újrakezdésre akár a jelenlegi partnereddel, akár valaki újjal.

A legszerencsésebb napod ezen a héten október 24., péntek lesz. Ezen a napon gyakorold a megbocsátást, és építsd fel újra a kapcsolatot, a jövőre koncentrálva a múlt helyett.

Fejezd ki, mit szeretnél, és hogyan érzel. Légy hajlandó meghallgatni párod vagy leendő társad érzéseit akkor is, amikor a szíved bezárkózik a múltbeli csalódások miatt.

2. Ökör

Szerencsét és szerelmet vonzol magadhoz, ha a kapcsolatokban meglévő jó dolgokra fókuszálsz. Egy hosszú távú kapcsolat alapja mindig a bizalom, és csütörtökön lehetőséged lesz dolgozni ezen egy jelenlegi vagy potenciális partnerrel.

Figyelj az apró részletekre, nyugtass szavakkal és tettekkel. Szánj időt arra, hogy segítséget nyújts anélkül, hogy kérnél cserébe, és tedd ezt szeretettel, gondoskodással.

3. Tigris

Lehet, hogy a hét elején találkozol valakivel, vagy előre meg kell tervezned egy romantikus randevút. Ez különösen igaz, ha az állatjegye ló, kutya vagy malac.

A várakozás szépsége abban rejlik, hogy fokozza a szenvedélyt és a romantikát. Rájössz, mennyire értékeled az együtt töltött időt, hiszen türelem kellett ahhoz, hogy eljussatok ide. Felkészülsz arra, hogy zavaró tényezők nélkül kifejezd és fogadd a szeretetet egy különleges személytől.