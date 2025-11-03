Kínai szerelmi horoszkóp: ő lehet számodra az igazi!

Kétségtelen, hogy mindenki a Nagy Ő-t keresi, ugyanakkor sokakra mégsem talál rá az igazi szerelem. Talán az asztrológia elintézi azt, amit a randik nem tudtak! Jellemünk, karakterünk alapján könnyebben deríthetjük ki, milyen pár mellett tudunk a leginkább kiteljesedni. Most a kínai horoszkópot hívjuk segítségül! Eláruljuk, mely állatövi jegyhez mely jegy passzol a legjobban.
Patkány
A logikus és gyakorlatias Patkányhoz leginkább egy Sárkány illik, aki energiával tölti fel őt, és megakadályozza, hogy párja túlzottan elmerüljön a részletekben - erre ugyanis kifejezetten hajlamos. Kihozzák egymásból a legjobbat. A lehető legrosszabb párosítás pedig a Patkány és a Ló: előbbi tervező, utóbbi pedig impulzív, ami a legritkább esetben működik jól együtt.
Bivaly
A megbízható, társaságkedvelő Bivaly ideális társa a Kakas: mindketten értékelik a kemény munkát és a részletekre való odafigyelést az élet minden területén, a párkapcsolatokban és a karrierben is. Ellenben a Kutya-Bivaly nem szerencsés párosítás: utóbbi túl merev és tervszerű az előbbinek.
Tigris
A Tigris nagyszerű szerető, ám maximális hűséget követel. Ideális partnere a Disznó, aki nyugalmával képes ellensúlyozni szerelme agresszivitását. A Kígyó-Tigris páros viszont semmi jóra nem vezet. A Kígyó túl érzékenynek találja a Tigrist, a Tigris pedig egyszerűen képtelen megérteni a Kígyó motivációit.
Nyúl
A könnyed Nyúl mellett jól működik a Kecske, aki garantáltan nem csinál nagy jeleneteket párja laza életfelfogása miatt. A Kakas azonban nem jó választás: túlzottan sok figyelmet követel, amit a Nyúl képtelen megadni neki.
Sárkány
A tettrekész Sárkány igazi vezető: az optimista Majom mellett tud kiteljesedni a legjobban, erőt és magabiztosságot nyerve párja pozitivitásából. Ellenben egy Kutya túlzottan irányító számára: ehhez ő túlságosan egyedi és szabálykerülő.
Kígyó
A Kígyó kerül minden negatív energiát, lelkes, emellett egyszerűen nem bírja a játszmákat, ha szerelemről van szó. Mély érzelmekkel rendelkezik, a Bivaly pedig elég érett ahhoz, hogy kezelje ezeket az érzelmeket, emellett hűséges is. A halogató Disznóval ugyanakkor nem találja a közös hangot.
Ló
A makacs Ló szereti, ha párja a komfortzónáján kívülre kényszeríti. A Tigrissel azért találja meg olyan jól a közös hangot, mert képesek egymást a végsőkig támogatni. Egy Patkány-Ló párosnál sok türelem szükséges mindkét irányba: míg előbbi soha nem cserélné le a járt utat a járatlanra, utóbbit épp az ismeretlen hívja, szereti a saját útját járni, még ha az kockázatosabb is.
Kecske
A kedves és romantikus Kecske hasonszőrű párt keres maga mellé. A békés Nyúl mellett kölcsönös törődés várja, ellenben a kapcsolatokat is intenzíven megélő Tigrissel, akivel csak vitákat szül a kapcsolatuk.
Majom
A vidám és sokszínű Majom a Nyúl mellett tud igazán élni: mindketten elsősorban a jelenre fókuszálnak, azt élik meg ahelyett, hogy a jövő miatt görcsölnének, ez pedig összeköti őket. A legrosszabb pár az aktív és folyamatosan gondolkodó Majom mellé a Disznó, akitől igen távol áll, hogy egykönnyen a tettek mezejére lépjen.
Kakas
Az erős, magabiztos Kakas egy Bivaly mellett tud igazán kiteljesedni: mindketten fókuszálnak a sikerre. Ellenben a Kakas-Patkány páros csak bajhoz vezet. Míg a Kakas cselszövőként tekint a Patkányra, addig az túlzottan dagályosnak látja a Kakast.
Kutya
A Kutya hűséges, ugyanakkor néha igen nehezen mutatja ki az érzelmeit. A Nyúllal jó párost alkotnak, ugyanis a könnyed Nyúl szereti, ha valaki más vezet, más viseli a felelősséget. A Sárkány azonban túlságosan egyedi utat jár be az életben, még véletlenül sem jó összeereszteni az időnként nagyon is irányító Kutyával.
Disznó
A tettek helyett álmokat kergető, ám azokat soha meg nem valósító Disznó ideális partnere a Kecske: mindketten konfliktuskerülők, akik biztonságot keresnek egy kapcsolatban - és ezt meg is kapják egymástól. Az aktív és gondolkodó Majom azonban nem jó párosítás a Disznó mellé.
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
