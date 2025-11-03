Kínai szerelmi horoszkóp: ő lehet számodra az igazi!

Kétségtelen, hogy mindenki a Nagy Ő-t keresi, ugyanakkor sokakra mégsem talál rá az igazi szerelem. Talán az asztrológia elintézi azt, amit a randik nem tudtak! Jellemünk, karakterünk alapján könnyebben deríthetjük ki, milyen pár mellett tudunk a leginkább kiteljesedni. Most a kínai horoszkópot hívjuk segítségül! Eláruljuk, mely állatövi jegyhez mely jegy passzol a legjobban.

Mely állatövi jegyhez melyik illik? És ki az, akivel egyáltalán nem passzolunk a szerelemben? Segít a kínai horoszkóp! Fotó: Bors

Szerelmi horoszkóp: ki illik hozzám a legjobban és a legkevésbé?

Patkány

A logikus és gyakorlatias Patkányhoz leginkább egy Sárkány illik, aki energiával tölti fel őt, és megakadályozza, hogy párja túlzottan elmerüljön a részletekben - erre ugyanis kifejezetten hajlamos. Kihozzák egymásból a legjobbat. A lehető legrosszabb párosítás pedig a Patkány és a Ló: előbbi tervező, utóbbi pedig impulzív, ami a legritkább esetben működik jól együtt.

Bivaly

A megbízható, társaságkedvelő Bivaly ideális társa a Kakas: mindketten értékelik a kemény munkát és a részletekre való odafigyelést az élet minden területén, a párkapcsolatokban és a karrierben is. Ellenben a Kutya-Bivaly nem szerencsés párosítás: utóbbi túl merev és tervszerű az előbbinek.

Tigris

A Tigris nagyszerű szerető, ám maximális hűséget követel. Ideális partnere a Disznó, aki nyugalmával képes ellensúlyozni szerelme agresszivitását. A Kígyó-Tigris páros viszont semmi jóra nem vezet. A Kígyó túl érzékenynek találja a Tigrist, a Tigris pedig egyszerűen képtelen megérteni a Kígyó motivációit.

Nyúl

A könnyed Nyúl mellett jól működik a Kecske, aki garantáltan nem csinál nagy jeleneteket párja laza életfelfogása miatt. A Kakas azonban nem jó választás: túlzottan sok figyelmet követel, amit a Nyúl képtelen megadni neki.

Sárkány

A tettrekész Sárkány igazi vezető: az optimista Majom mellett tud kiteljesedni a legjobban, erőt és magabiztosságot nyerve párja pozitivitásából. Ellenben egy Kutya túlzottan irányító számára: ehhez ő túlságosan egyedi és szabálykerülő.

Kígyó

A Kígyó kerül minden negatív energiát, lelkes, emellett egyszerűen nem bírja a játszmákat, ha szerelemről van szó. Mély érzelmekkel rendelkezik, a Bivaly pedig elég érett ahhoz, hogy kezelje ezeket az érzelmeket, emellett hűséges is. A halogató Disznóval ugyanakkor nem találja a közös hangot.