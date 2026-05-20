Brutális erejű tömegbalesetről jött hír, máris megbénult a közlekedés

Három gépkocsi ütközött össze Dabas és Újhartyán között, a 4606-os út 20-as kilométerénél. Összesen négyen utaztak a járművekben, amelyeket a dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat a tömegbaleset helyszínén.
Balesetet szenvedett egy gépkocsi Leányfalun, a Móricz Zsigmond úton, a Rigó utca és a Rigó köz közötti szakaszon. A szentendrei hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet, amelyben öten utaztak. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol félpályán halad a forgalom a baleset miatt - írja a Katasztrófavédelem.
Itt arról is írtunk, hogy elütött egy embert egy kisteherautó Kaposvárnál, a Dombóvári úton, a 610-es főút 1-es kilométerénél, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
