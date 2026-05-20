Megrázó látomás: Schóbert Larának elhunyt nagyszülei üzentek a túlvilágról

Schóbert Lara az utóbbi időben a saját útját járja, távol a szülei, Schobert Norbi és Rubint Réka állandó reflektorfényétől, ám a családi misztikum őt sem kerülte el. A csinos és sikeres híresség élete egy csapásra új dimenzióba lépett, amikor egy különös éjszakai utazás során megmagyarázhatatlan dolog történt vele. Lara szilárdan hisz abban, hogy a szeretteink a haláluk után sem hagynak el minket, és ezt most a saját szemével is megtapasztalhatta. Az elhunyt nagyszülők szelleme egy egészen elképesztő formában tért vissza, hogy utat mutasson a lánynak.

Schóbert Lara nagyszülei üzentek a fiatal lánynak (Fotó: Mediaworks Archív)

Schóbert Lara és a túlvilági küldött

A fiatal influenszer éppen egy hangtál terápiáról tartott hazafelé az éjszaka leple alatt, amikor az autó fényszórói valami egészen váratlant világítottak meg az út szélén. Egy hatalmas vaddisznó állt a fűben, mozdulatlanul figyelve az arra haladó járművet. Lara nem ijedt meg a vadállattól, sőt, azonnal melegséget érzett a szívében, és szentül meggyőződött arról, hogy a jelenés mögött sokkal több rejlik a puszta véletlennél. A hátborzongató pillanatról azonnal fotót is készített, amit az Instagram-történetében osztott meg a rajongóival.

Én nagyon hiszek a jelekben, és hiszem azt, hogy Papa és Mama így jeleznek nekem, hogy jó úton jársz kicsi...

– írta ki magából az érzéseit Lara, majd az édesanyját, Rubint Rékát is megjelölte a bejegyzésben, jelezve, hogy ez a spirituális kötelék az egész családot átszövi.

A Schobert család misztikus csodái

Nem ez az első alkalom, hogy a Schóbert családban valaki transzcendens élményekről, vagy a fizikai világ határait átlépő csodákról számol be. Rubint Réka korábban már többször is nyilatkozott arról, hogy szorosan kapcsolódik a spirituális energiákhoz. Réka szerint ezek a jelek leginkább a nehéz időszakokban, vagy krízisek idején találták meg őt. A fitneszkirálynő korábban többször is nyíltan beszélt arról, hogy a legsötétebb órákban, amikor betegségével vívott csendes harcot, mindig érkezett egy égi megerősítés, ami elvezette őt a gyógyulás útjára. Úgy tűnik, ez a rendkívüli fogékonyság a láthatatlan világ rezdüléseire anyáról lányára öröklődött.