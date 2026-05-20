Piros bőrtünetekkel ébredsz? Így kezelhető az ágyi poloska csípése

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 08:45
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 08:45
Az ágyi poloskák visszaszorulása a fejlett országokban évtizedekre megoldottnak tűnt – mára azonban globálisan újra terjedőben vannak, és Magyarországon is egyre gyakrabban találkozni velük szállodákban, kollégiumokban és lakásokban. Az ágyi poloska csípése nem fertőző betegség, de komoly kellemetlenséget okoz, a tünetek elmulasztása pedig komoly kihívás.
  • Az ágyi poloska éjjel aktív és alvás közben csíp – a csípést nem érzékeljük azonnal.
  • A csípések jellegzetesen sorban vagy csoportosan helyezkednek el a bőrön.
  • Az ágyi poloska csípése nem terjeszt betegséget, de allergiás reakciót kiválthat.
  • A fertőzés felismerése nehéz – a poloskák nappal a matrac varratában, bútorok részeiben rejtőznek.
  • A tőlük való megszabadulás csak alapos és következetes kezeléssel lehetséges.
  • Utazások után érdemes a bőröndöt és a ruhákat is alaposan ellenőrizni és mosni.

Az ágyi poloskák megjelenése nemcsak kellemetlen, hanem pszichésen is megterhelő élmény – sokan szégyenérzettel küzdenek, holott a fertőzés semmilyen összefüggésben nincs a higiéniával. Az ágyi poloska csípés felismerése és a gyors cselekvés kulcsfontosságú, mert az élősködők rendkívül gyorsan szaporodnak.

Ágyi poloskák megtalálása egy bútor sarkán, miután egy ember ágyi poloska csípéseket tapasztalt
Az ágyi poloskák apó, barnás színű élősködők, amelyek az ágyunk környékén bújnak meg, többek között bútorok réseiben.
Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

Az ágyi poloska csípésének jellegzetességei – hogyan ismerhető fel?

Az ágyi poloskák éjjel aktívak: alvás közben csípnek, és a csípést az érintett általában nem érzi azonnal a rovar nyálában lévő érzéstelenítő anyag miatt. A csípés nyomai reggel jelennek meg: apró, élénkvörös, enyhén domborodó foltok, amelyek erősen viszketnek. A viszketés néhány nap múlva fokozódhat, és a kaparás miatt másodlagos fertőzés is kialakulhat.

Az ágyi poloska csípésének egyik legjellegzetesebb vonása az elrendeződés: a csípések általában sorban, vagyis egymás után következő pontokban helyezkednek el a bőrön – ez az úgynevezett reggeli-ebéd-vacsora mintázat. Ennek oka, hogy a poloska több alkalommal csíp egymás után, amint vérivást végez. Ez a sorszerű elrendeződés más rovarcsípéseknél nem jellemző, és segíthet az azonosításban.

Az ágyi poloska csípését összetéveszthetik szúnyog-, bolha- vagy kullancscsípéssel, esetenként allergiás bőrreakcióval. A kizáró diagnózishoz szükség van arra, hogy magát a poloskát vagy annak nyomait is megtalálják a lakásban – csupán a bőrtünetek alapján nem lehet bizonyosan megállapítani a forrást.

Hogyan lehet azonosítani a fertőzést otthon?

Az ágyi poloskák nappal rejtőznek – a matrac varratában, a fejágy részeiben, a padlólécek mögött, a képkeretek hátán, a bútorok illesztékeiben, sőt a konnektorokban is. A fertőzés azonosításához érdemes az ágy és a matrac környékét apró zseblámpa segítségével alaposan megvizsgálni. A poloskák megtalálása mellett a fertőzés jelei a kis, rozsdabarna vérfoltok a matrac felszínén – a poloska által emésztett vér maradványai –, a fekete pontszerű ürülékes foltok és a levedlett poloskahéjak.

Maga a rovar 4-5 mm hosszú, lapos, ovális alakú és vörösesbarna színű – éhes állapotban papírvékony, jóllakottan kerekebb és sötétebb. Egy kellően erős zseblámpa és egy kártya vagy lapos eszköz a résekbe való betekintéshez elegendő a kereséshez. A poloskák leggyakrabban az ágy közelében tanyáznak, mert éjszakánként az emberi testmeleg és a szén-dioxid-kibocsátás alapján tájékozódva keresik fel a gazdát.

Ha az otthoni keresés nem hoz egyértelmű eredményt, de a csípések visszatérnek, professzionális kártevő-ellenőr bevonása javasolt – ők speciális eszközökkel, akár szimatoló kutyák segítségével is képesek azonosítani a fertőzést.

Az ágyi poloska csípés kezelése – mit tegyünk a tünetekkel?

Az ágyi poloska csípése általában magától is elmúlik néhány nap alatt, ha nem vakarják. A viszketés csillapítására hűvös borogatás, kortikoszteroid tartalmú krém vagy antihisztamin-tartalmú kenőcs alkalmazható. Szájon át szedett antihisztamin szintén enyhítheti a viszketést, különösen éjszaka, amikor az a legerősebben jelentkezik.

A csípések helyét nem szabad vakarni: a kaparás megrongálja a bőrt, és utat nyit a baktériumoknak, ami másodlagos fertőzéshez – például úgynevezett impetigóhoz – vezethet. Ha a csípések helyén duzzanat, melegség, gennyes váladék vagy fokozódó fájdalom jelenik meg, bőrgyógyászhoz kell fordulni.

Ritka esetekben az ágyi poloska csípése súlyos allergiás reakciót – anafilaxiát – válthat ki. Ha valaki csípés után nehézlégzést, torokszűkülést, hirtelen vérnyomásesést vagy általános rosszullétet tapasztal, azonnali mentőhívás szükséges. Ez a szövődmény rendkívül ritka, de nem kizárható.

Hogyan lehet megszabadulni az ágyi poloskáktól?

Az ágyi poloskáktól való megszabadulás az egyik legnehezebb kártevő-irtási feladat, mert a rovarok ellenállók, jól bújnak és gyorsan szaporodnak. Az otthoni szerek – poloskák ellen kapható permet, por – önmagukban általában nem elegendők a teljes fertőzés megszüntetéséhez. Professzionális kártevő-irtó bevonása szinte mindig szükséges, és sokszor egynél több kezelési alkalom is kellhet.

A kezelés mellett a textilek – ágyneműk, párnák, ruhák – 60 fokon vagy annál magasabb hőmérsékleten való mosása és szárítása elpusztítja a poloskákat és a tojásaikat. A matracot és a bútorokat alaposan le kell porszívózni, és a porszívózsákot azonnal le kell zárni és kidobni. Egyes esetekben a matrac cseréje is indokolt lehet – de csak a kezelés elvégzése után, különben az új matrac is fertőzötté válik.

Utazás után érdemes a bőröndöt a lakáson kívül kinyitni, a ruhákat rögtön mosógépbe tenni, és a bőröndöt porszívózni – ez megakadályozhatja, hogy az esetlegesen behurcolt poloskák megtelepedjenek otthon. Szállodában érdemes az ágy körüli bútoroknál és a matrac szegélyénél szemrevételezni, mielőtt lefeküdnénk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
