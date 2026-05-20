Piros bőrtünetekkel ébredsz? Így kezelhető az ágyi poloska csípése

Az ágyi poloska éjjel aktív és alvás közben csíp – a csípést nem érzékeljük azonnal.

A csípések jellegzetesen sorban vagy csoportosan helyezkednek el a bőrön.

Az ágyi poloska csípése nem terjeszt betegséget, de allergiás reakciót kiválthat.

A fertőzés felismerése nehéz – a poloskák nappal a matrac varratában, bútorok részeiben rejtőznek.

A tőlük való megszabadulás csak alapos és következetes kezeléssel lehetséges.

Utazások után érdemes a bőröndöt és a ruhákat is alaposan ellenőrizni és mosni.

Az ágyi poloskák megjelenése nemcsak kellemetlen, hanem pszichésen is megterhelő élmény – sokan szégyenérzettel küzdenek, holott a fertőzés semmilyen összefüggésben nincs a higiéniával. Az ágyi poloska csípés felismerése és a gyors cselekvés kulcsfontosságú, mert az élősködők rendkívül gyorsan szaporodnak.

Az ágyi poloskák apó, barnás színű élősködők, amelyek az ágyunk környékén bújnak meg, többek között bútorok réseiben.

Az ágyi poloska csípésének jellegzetességei – hogyan ismerhető fel?

Az ágyi poloskák éjjel aktívak: alvás közben csípnek, és a csípést az érintett általában nem érzi azonnal a rovar nyálában lévő érzéstelenítő anyag miatt. A csípés nyomai reggel jelennek meg: apró, élénkvörös, enyhén domborodó foltok, amelyek erősen viszketnek. A viszketés néhány nap múlva fokozódhat, és a kaparás miatt másodlagos fertőzés is kialakulhat.

Az ágyi poloska csípésének egyik legjellegzetesebb vonása az elrendeződés: a csípések általában sorban, vagyis egymás után következő pontokban helyezkednek el a bőrön – ez az úgynevezett reggeli-ebéd-vacsora mintázat. Ennek oka, hogy a poloska több alkalommal csíp egymás után, amint vérivást végez. Ez a sorszerű elrendeződés más rovarcsípéseknél nem jellemző, és segíthet az azonosításban.

Az ágyi poloska csípését összetéveszthetik szúnyog-, bolha- vagy kullancscsípéssel, esetenként allergiás bőrreakcióval. A kizáró diagnózishoz szükség van arra, hogy magát a poloskát vagy annak nyomait is megtalálják a lakásban – csupán a bőrtünetek alapján nem lehet bizonyosan megállapítani a forrást.

Hogyan lehet azonosítani a fertőzést otthon?

Az ágyi poloskák nappal rejtőznek – a matrac varratában, a fejágy részeiben, a padlólécek mögött, a képkeretek hátán, a bútorok illesztékeiben, sőt a konnektorokban is. A fertőzés azonosításához érdemes az ágy és a matrac környékét apró zseblámpa segítségével alaposan megvizsgálni. A poloskák megtalálása mellett a fertőzés jelei a kis, rozsdabarna vérfoltok a matrac felszínén – a poloska által emésztett vér maradványai –, a fekete pontszerű ürülékes foltok és a levedlett poloskahéjak.