Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a 3 csillagjegy igazi szívtipró a kínai horoszkóp szerint – Te köztük vagy?

asztrológiai
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 10:45
szerelemkínai asztrológiakínai horoszkóphoroszkóp
A szerelemért sokan küzdenek, míg másoknak könnyen jön. A kínai horoszkóp szerint néhány csillagjegy különösen erősen éli meg az érzelmeket. Ők azok, akik romantikus gesztusokkal, szenvedéllyel varázsolják el a partnerüket. Lássuk, kik ők!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Vannak emberek, akik már az első mosolyukkal levesznek a lábadról. Aztán mire észbe kapsz, már teljesen elvarázsoltak. A kínai horoszkóp szerint ez nem véletlen: vannak olyan jegyek, akik könnyen a szívedbe lopják magukat.

Kínai horoszkóp szerelmes jegyei
Kínai horoszkóp: ebbe a 3 jegybe könnyen beleszeretsz
Fotó: Dorde Krstic /  Shutterstock 

A kínai horoszkóp szerint ők élik meg legmélyebben a szerelmet A kínai horoszkóp 12 jegyből áll, mindegyik egy-egy állat szimbólumát viseli. Míg az egyik jegy erősebb a karrierben, a másik inkább gondoskodó típus – és van, aki a szerelemben teljesedik ki igazán. A kínai horoszkóp szerint 3 jegy különösen hajlamos belefeledkezni a romantikába. Ők úgy szeretnek, hogy azt nehéz elfelejteni. Akár a meghitt hangulatot, akár a szenvedélyt vagy a romantikus regénybe illő pillanatokat keresed, velük jó eséllyel meg is találod. Lássuk, kik a kínai horoszkóp legnagyobb szívtiprói!

Kínai horoszkóp: 3 jegy, aki egy pillantással képes elvarázsolni 

Nyúl: a kedvesség ereje

A Nyúl jegyűek nem harsányak, nem tolakodók; észrevétlenül belopják magukat a szívünkbe. Finoman közelednek, figyelmesek, és a legapróbb gesztusokkal is képesek mély érzelmeket közvetíteni. Egy kedves mondat, egy támogató pillantás vagy egy csendes, de őszinte ölelés – náluk ezek számítanak igazán. A szerelem számukra sokszor olyan, mint egy romantikus vígjáték: hol megható, hol kicsit kaotikus. Ha a szíved egy Nyúl felé húz, légy türelmes, kedves, és teremts számára biztonságos érzelmi teret. Ha ezt megkapja, megnyílik, és akkor valóban mesébe illő kapcsolatra számíthatsz.

Nyúl-évek: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Sárkány: a szenvedély motorja

A Sárkány a kínai horoszkóp egyik legkarizmatikusabb jegye. Határozott, magabiztos, és ha valakibe beleszeret, azt nem rejti véka alá. Nála a romantika nem halk szavakban, hanem nagy gesztusokban jelenik meg. Ő az, aki bátran kimondja, mit érez, és nem fél megmutatni, mennyire fontos számára a másik. A Sárkány mellett garantált az izgalom, de fontos, hogy a másik fél is tudja tartani vele a lépést. Ő nem tűri a bizonytalanságot, és nem szereti, ha valaki játszmázik. A legjobban azokat a partnereket becsüli, akik önállók, de mellette maradnak. Ha te is ilyen vagy, és tudod kezelni az intenzitását, egy Sárkány mellett felejthetetlen szerelmet élhetsz át.

Sárkány-évek: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Kígyó: a csábítás mestere

Kínai horoszkóp szenvedélyes jegye a Kígyó
A kínai horoszkóp Kígyó jegye egy igazi profi, ha a vonzerőről van szó
Fotó: Dorde Krstic /  Shutterstock 

A Kígyó nemcsak titokzatos és megnyerő, hanem kimondottan érzéki is. Nem kell sokat beszélnie ahhoz, hogy hatással legyen rád – elég egy pillantás, egy halk mondat, és máris elindul benned valami. A Kígyó nem szereti a felszínességet, és ha kapcsolódik valakihez, akkor abban valódi érzelmi és szellemi kötődésre vágyik. Számára fontos, hogy megértsék, és hogy ő is igazán megérthesse a másikat. Elsőre úgy tűnhet, hogy mindig ő irányít, de belül ő is keresi azt, akiben megbízhat, akire támaszkodhat. Aki mellett igazán önmaga lehet. Ha szeretnél elbűvölni egy Kígyót, légy magabiztos, de ne túl direkt. A lassú, mély ismerkedésben hisz, ahol minden szónak és pillantásnak súlya van.

Kígyó-évek: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Ezt árulja el rólad a kínai horoszkópod:

Olvass még többet a kínai horoszkópról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu