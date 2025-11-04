Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a 3 kínai állatövi jegy a legerősebb – te köztük vagy?

Ez a 3 kínai állatövi jegy a legerősebb – te köztük vagy?

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 08:15
állatövi jegykínai horoszkóperő
A kínai asztrológia szerint tizenkét állatövi jegy határozza meg a személyiségünket és a sorsunk alakulását. Minden év egy-egy állathoz kapcsolódik, így kizárólag a születési év határozza meg, hogy kinek mi az állatövi jegye, amelyek között a kínai horoszkóp szerint akadnak gyengébb és erősebb jegyek – utóbbiakat mutatjuk most be.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A hagyományos tanítások és mai értelmezések szerint a kínai horoszkóp három csillagjegye különösen erős energiákat hordoz. Ezek a Sárkány, a Tigris és a Majom. Hogy miért pont ezek? Alább megmutatjuk!

Kínai horoszkóp zodiákus köre
A kínai horoszkóp 12 állatövi jegyből áll
Fotó: Lukas Kurka /  Shutterstock 

A kínai horoszkóp

A kínai horoszkóp egy több ezer éves rendszer, amely a holdnaptáron alapul, és teljesen eltér a nyugati csillagjegyek világától. Itt nem a születés hónapja számít, hanem az év, amikor valaki világra jött. A kínai asztrológiában tizenkét állatövi jegy váltja egymást évről évre: Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya és Disznó. A ciklus 12 évente ismétlődik.

A kínai horoszkóp nemcsak a jellemre világít rá, hanem az életesemények alakulására, kapcsolatokra, karrierre és egészségre nézve is adhat iránymutatást. Fontos benne az egyensúly, a természet ciklikussága és a belső fejlődés. Nem jóslatként, inkább térképként érdemes tekinteni rá, amely segíthet tudatosabban haladni az életben.

Sárkány – a született vezető

A kínai mitológiában a Sárkány a hatalom, a szerencse és a tisztelet szimbóluma. Nem véletlen, hogy sok kínai szülő tudatosan szeretné, ha gyermekük a sárkány évében születne. A Sárkány az egyetlen mitikus lény a tizenkét jegy között, és ez már önmagában kiemeli a többi közül.

A Sárkány jegyű emberekre jellemző:

  • magabiztosság és erőteljes kiállás;
  • ambíció és vezetői hajlam;
  • karizma – mások figyelmét könnyen megragadják;
  • kitartás – ha valamit a fejükbe vesznek, nem adják fel.

Sok Sárkány jegyben született személynek természetes tekintélye van. Nem ijednek meg a kihívásoktól, és sokszor úgy tűnik, a szerencse is melléjük szegődik, főleg a karrier és a pénzügyek terén.

Tigris – a bátor harcos

A Tigris az egyik legkarakteresebb és legdinamikusabb zodiákus jegy. Aki a Tigris évében születik, azt gyakran szenvedélyes, határozott és független személyiségként írják le. Egy igazi harcos, aki nem fél a kockázatoktól.

A Tigris jegyű emberek:

  • bátrak és impulzívak, mindig készen állnak cselekedni;
  • vezetői attitűddel rendelkeznek, gyakran inspirálnak másokat;
  • igazságérzetük erős, nem tűrik az elnyomást vagy a hazugságot;
  • szenvedélyesek, ha valamit akarnak, teljes erőbedobással mennek érte.

Sokan azért tartanak tőlük, mert erős jelenlétük van, és nem hátrálnak meg a konfliktusoktól sem. Azok azonban, akik közel állnak hozzájuk, tudják: a Tigris nemcsak erős, hanem hűséges is.

Majom – az eszes túlélő

A Majom elsőre játékosnak, bohémnak tűnik, de ne hagyd magad megtéveszteni. Ez a jegy valójában az egyik legintelligensebb és legalkalmazkodóképesebb az összes közül. A Majom mindig tudja, mit kell mondani, mikor kell lépni, és hogyan lehet kikerülni a kellemetlen helyzeteket.

A Majom jegyű emberek:

  • gyors észjárásúak és rendkívül leleményesek;
  • sokat kommunikálnak, jól kezelnek társas helyzeteket;
  • szeretnek játszani a határokkal, de tudják, mikor kell megállni;
  • kreatívak, nem riadnak vissza az új ötletektől vagy megoldásoktól.

A Majom nem feltétlenül hangos vezető, de taktikusan és hatékonyan irányítja a helyzeteket – gyakran észrevétlenül.

Miért pont ez a három jegy?

A kínai asztrológia szerint ezek a jegyek különleges erőket hordoznak:

  • A Sárkány a hatalommal és a sikerrel van kapcsolatban.
  • A Tigris az akaraterőt, a bátorságot képviseli.
  • A Majom az ész, az alkalmazkodás és az intelligencia jegye.

Együtt ezek a jegyek azt a három tulajdonságot testesítik meg, amelyre bármilyen sikeres embernek szüksége van.

Te melyik vagy?

Ha a következő évek valamelyikében születtél, lehet, hogy te is egy vagy a három legerősebb jegy közül:

  • Sárkány: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 
  • Tigris: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 
  • Majom: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu