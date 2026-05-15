Édeshármast kap a barátnőjétől a drága ajándékokért, de van egy nagy baj

A férfi rajong a barátnőjéért, és úgy érzi, a luxusélet egyenesen jár neki. Mindig ajándékokkal halmozza el, amit a barátnője hálásan fogad, és szenvedélyes együttlétekkel viszonoz. A nő „hercegének” nevezi, amit a férfi nagyon szeret hallani tőle. Ezzel szemben folyószámla-hitele, hitelkártya-tartozásai és kölcsönei is vannak, miközben továbbra is luxuséletet próbál fenntartani.

Hazugságokra épült luxusélet

A férfi nemrég gyémánt fülbevalót vásárolt a barátnője születésnapjára, a nő pedig egy édeshármassal lepte meg őt az egyik barátnőjével együtt. A férfi szerint az élmény „lélegzetelállító” volt. Csakhogy a csillogó életnek súlyos ára van, mivel a férfi jóval a lehetőségei felett él. Nemcsak a barátnőjére költ rengeteget, hanem a barátainak is italokat fizet, a munkahelyén pedig rendszeresen kávéval lepi meg a kolléganőit.

A helyzet azonban odáig fajult, hogy már a szüleitől kér pénzt.

Számomra a nagylelkűség mindig a szeretet kimutatásának módja volt. Borzasztóan érzem magam amiatt, hogy újra és újra pénzt kérek a szüleimtől. Egész életükben keményen dolgoztak, és megérdemelnék, hogy végre ne miattam aggódjanak. Ők az egyetlenek, akiknek elmondhatom az igazságot. Egyke vagyok, és pár napja utaltak még egyszer utoljára 2000 fontot azzal az üzenettel: 'Ne gyere hozzánk többet'

- írta a férfi a levelében.

A pár minden évben külföldi luxusnyaralásra utazik szeptemberben, a barátnő pedig már azt kérdezgeti, idén hová mennek. A férfi azonban kétségbeesetten próbálja húzni az időt, miközben egy egyszerű hétvégére sincs pénze. Most attól retteg, hogy ha a barátnője rájön az igazságra, elhagyja őt, amint kiderül, hogy az egész luxusélet csak hazugság volt.

A Daily Star szakértője, Jane O'Gorman az alábbiak szerint reagált a levélre: