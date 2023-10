Ők a legokosabb jegyek a kínai horoszkóp szerint

Sokan úgy tartják, a születésünk pillanatában eldől a sorsunk. Gyakorlatilag ez az asztrológia alaptétele is, és bizony egyre több élethelyzetben tapasztalhatjuk: valóban igaz lehet. Talán az asztrológia egyik legkülönlegesebb és legősibb szeglete a kínai horoszkóp, mely nem 12 hónapos, hanem 12 éves ciklusba osztja be az embereket és állatjegyeket rendel hozzá. Most eláruljuk, eszerint kik azok, akik a legeszesebbnek bizonyulnak.

A kínai asztrológia 12 állatöve Fotó: Wikipedia

A kínai horoszkóp 5 legokosabb állatjegye

Majom

A kínai zoriákus szerint a Majom évének szülöttei a legintelligensebbek. Nem csak IQ-juk, de érzelmi intelligenciájuk is kiemelkedő. Gyermeki érdeklődésük, okos meglátásaik, gyorsan kapcsoló eszük miatt sokan kedvelik őket. Jól kezelik az emberi kapcsolatokat, de az üzleti életben is helyes és eredményre vezető döntéseket hoznak. Bátrak, ugyanakkor tudják, meddig mehetnek el, mikor kell kiállniuk magukért vagy szeretteikért, és mikor jobb, ha felteszik a kezüket, és azt mondják: én ebből kimaradok. Sajnos azonban a sikerhez vezető út sokszor haszonlesőkké teszi őket.

Kígyó

A Kígyó évének szülötteit nem csak a legbölcsebbek, de a legrejtélyesebbek közt tartják számon. Kiváló megérzéseiknek köszönhetően jól boldogulnak az élet minden területén. A Kígyók ugyanakkor rendkívül titkolózóak, így valójában soha senki sem tudhatja, mi jár a fejükben.

Patkány

Ha pénzről van szó, a pénz kezeléséről, a vagyonhoz kapcsolódó eszességről, akkor bizony a Patkány áll az élen: a jegy szülötteinek leghőbb vágya, hogy meggazdagodjanak, ami ambíciózus, ugyanakkor kegyetlen, számító, törtető karakterhez vezet. Tudásukat is elsősorban olyan téren fejlesztik, hogy az még sikeresebbé és gazdagabbá tegye őket végső soron.

Nyúl

A Nyúl évének szülöttei nyugodt diplomaták, akik mindig tisztában vannak a kockázatokkal. Erős intellektussal rendelkeznek, ami miatt sokan az oktatás, az egészségügy vagy a jog területén helyezkednek el, vagy épp a politikai, esetleg gazdasági élet vezetői válnak belőlük.

Kecske

Noha a Kecskéket tartják a kínai horoszkóp legszerencsétlenebb jegyének, balsorsukat intelligenciával és kreativitással igyekeznek ellensúlyozni. Sajnos azonban belső feszültségük és pesszimizmusuk megnehezíti, hogy igazán érvényesüljenek az életben.



Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved szerint oszt 12 állatövi jegybe a kínai asztrológia. Mutatjuk, mely évhez mely zodiákus tartozik.

Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013

Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019