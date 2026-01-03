Kínai horoszkóp: 4 jegy, akire hatalmas szerelem vár 2026-ban

A 2025-öt uraló Fa Kígyó ugyan majd csak február közepén adja át a helyét a Tűz Ló évének, azaz a kínai újév jóval később kezdődik, ennek ellenére négy jegy már az év első pillanataitól kezdve megtapasztalhatja: sokkal szerencsésebb lesz a szerelemben, mint volt tavaly – legalábbis a kínai horoszkóp ígérete szerint.

Kinek ígér szerelmet a kínai horoszkóp? Fotó: Wikipedia

2026-ot olyan energiák járnak át, melyek kifejezetten előrelendítik négy állatövi jegy szerelmi életét. Ők lesznek azok, akiket nem csak eltalál Ámor nyila, de a boldogságuk ki is teljesedik, és meghatározza majd az egész év folyamát. De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Szerelmi horoszkóp: rájuk vár nagy boldogság 2026-ban

Kecske

A Kecske évének szülöttei úgy érezhetik, nem csak nagyobb kisugárzással, sármmal bírnak, mint korábban, de mintha erre most az ellenkező nem is jóval fogékonyabb lenne. Párjukat alighanem valamilyen közös ismerősön, esetleg a munkájukon keresztül ismerik meg, és rögtön úgy érzik majd: rokon lélekre találtak, aki hasonlóan gondolkodik a világ dolgairól, hasonló célokat tűzött ki maga elé, hasonló az értékrendje. Barátként is tökéletesen helyt áll, ami tökéletes alapot biztosít egy tényleg hosszútávú párkapcsolathoz, akár házassághoz is.

Tigris

E jegy szülöttei előtt eleve sikeres év áll az élet minden területén, így a szerelem terén is. Olyan kisugárzással, magabiztossággal bírnak, aminek köszönhetően azonnal kitűnnek a tömegből. Könnyen lehet, hogy szerelem lesz első látásra… A kapcsolatban élő tigriseknek azonban vigyázniuk kell, sármjuk ugyanis nem kopik el azzal, hogy már megtalálták az igazit, így sok csodáló keresztezheti az útjukat, ami bizony a kapcsolatukat is próbára teszi.