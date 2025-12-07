Kínai horoszkóp: ez vár a jegyekre 2026-ban

A kínai horoszkóp igen különleges helyet foglal el az asztrológia palettáján.

Mit ígér a 2026-os év a kínai horoszkóp szerint? Fotó: Wikipedia

Noha a kínai horoszkóp ugyanúgy 12 jegyre osztja az embereket és a sorsokat, életutakat, ezt nem havi, hanem éves bontásban teszi, ráadásul az újév sem akkorra esik, mint nálunk. Jelenleg még a Kígyó éve tart, egészen 2026. február 16-ig, aztán 17-én elkezdődik a Ló éve. És hogy mit hoz ez a különböző állatövi jegyek szülötteinek? Eláruljuk!

Éves horoszkóp 2026-ra

Patkány

E jegy komoly kihívásokkal néz majd szembe 2026 során. A konfliktusok elkerülésének kulcsa pedig a türelem lesz. A cél a stabilitás megőrzése, az impulzív tettek kerülése az élet minden területén!

Bivaly

Főleg a munka terén várhatnak kihívások a Bivalyra, amiket optimizmussal kerülhet el. A lényeg: minden a hozzáálláson múlik! Anyagi téren óvatosságra int az asztrológia: nem árt óvakodni a nagy költekezésektől!

Tigris

E jegy szülötteire stabilitás vár és fejlődés, előrelépés. Ez lehet tényleges előléptetés, fizetésemelés, új lehetőségek. Anyagi téren kiemelkedő év vár a Tigrisekre, megtérülő befektetésekkel és komoly beérkező összegekkel.

Nyúl

A Nyúl számára stabil évet ígér 2026, ugyanakkor az ősszel jöhetnek megingások. Tanács: a jegy szülöttei keressenek valakit, aki tanácsokkal láthatja el őket, ha szükséges. A szerelem terén fontos, hogy türelemmel viseltessenek a társuk iránt!

Sárkány

Kétesélyes év vár a folyamatosan új lehetőségek után kutató Sárkányokra: egyrészt melléjük szegődhet a szerencse, másrészt próbára lesz téve az ítélőképességük. Egy rossz döntés csalódáshoz vezethet.