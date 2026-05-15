Tetovált kart hányt ki a cápa, de mégsem ő volt a tettes? Az egyik legbizarrabb maffiagyilkosság nyomában

A Sydney-i akvárium büszkesége, egy négy méteres tigriscápa 1935 áprilisában úgy döntött, felbüfög egy tetovált kart. A nyomozás kiderítette, hogy a kart nem a cápa harapta le, hanem egy éles késsel választották le a testről. A jellegzetes tetoválásoknak köszönhetően az áldozat testvére sikeresen azonosította a testrészt. Így indult Ausztrália legfurcsább gyilkossági ügye.

Jimmy Smith, a gyilkosság áldozata, akihez a tetovált kar tartozott. Fotó: Fairfax Media / GettyImages

Egy tigriscápa a Coogee Aquariumban kiköpött egy emberi kart.

Smith drogcsempészetben és biztosítási csalásokban utazott.

A koronatanút, Reginald Holmes-t megölték a tárgyalás reggelén.

Miután a cápa elvégezte a nyomozók munkájának nehezét, arra is fény derült, hogy merre járt Jimmy Smith, amikor eltűnt. A férfi egy kétes hírű üzletemberrel, Reginald Holmes-szal került üzleti kapcsolatba, de aztán egy balul elsült hajó-biztosítási csalás a kapcsolatuk megromlásához vezetett. Jimmy zsarolni kezdte a főnökét, ami végül az életébe került.

A kar alapján a karhatalom elkezdte felgöngyölíteni a gyilkosságot

A 45 éves, Angliában született amatőr bokszoló látszólag tisztességes életet élt. Egy Sydney belvárosában található, alkoholgőzös biliárd szalonban dolgozott, ám kiderült, hogy Jimmynek szoros kapcsolata volt a város alvilágával, legfőképp egy Reginald Holmes nevű, gyanús ügyletekben utazó üzletemberrel. Holmes révén Jimmy busásan profitált a kábítószer bizniszből. Ő koordinálta a hajórakománnyal érkező drogszállítmány célba juttatását Sydney partjainál és más kisebb stiklikben is részt vett. Az üzleti kapcsolatuk azonban megromlott, amikor a páros összeveszett egy Pathfinder nevű hajó elsüllyesztésével kapcsolatos, balul sikerült biztosítási csalás miatt. Jimmy ezután megfenyegette az üzlettársát, ami nem volt éppen a legjobb ötlet egy maffiózóval szemben.

A gyilkosság, amit nem a cápa követett el

Jimmyt legutoljára 1935 április 7-én látták a Cronullai Cecil Hotelben, ahol Jimmy Smith az eltűnése előtt nemsokkal egy Patrick Brady nevű alakkal kártyázott és sörözött. Amikor már elég alkoholt ittak, visszaindultak egy lakásra, amit Brady bérelt a Tallombi utcában. Egy taxisofőr később azt mondta a rendőrségnek, hogy ő vitte el Brady-vel Holmes-ot az otthonába. A sofőr arról is beszámolt, hogy Brady láthatóan ideges volt, és valamit rejtegetett a kabátja alatt.