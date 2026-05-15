Tetovált kart hányt ki a cápa, de mégsem ő volt a tettes? Az egyik legbizarrabb maffiagyilkosság nyomában

A Sydney-i akvárium büszkesége, egy négy méteres tigriscápa 1935 áprilisában úgy döntött, felbüfög egy tetovált kart. A nyomozás kiderítette, hogy a kart nem a cápa harapta le, hanem egy éles késsel választották le a testről. A jellegzetes tetoválásoknak köszönhetően az áldozat testvére sikeresen azonosította a testrészt. Így indult Ausztrália legfurcsább gyilkossági ügye.
Miután a cápa elvégezte a nyomozók munkájának nehezét, arra is fény derült, hogy merre járt Jimmy Smith, amikor eltűnt. A férfi egy kétes hírű üzletemberrel, Reginald Holmes-szal került üzleti kapcsolatba, de aztán egy balul elsült hajó-biztosítási csalás a kapcsolatuk megromlásához vezetett. Jimmy zsarolni kezdte a főnökét, ami végül az életébe került.
A 45 éves, Angliában született amatőr bokszoló látszólag tisztességes életet élt. Egy Sydney belvárosában található, alkoholgőzös biliárd szalonban dolgozott, ám kiderült, hogy Jimmynek szoros kapcsolata volt a város alvilágával, legfőképp egy Reginald Holmes nevű, gyanús ügyletekben utazó üzletemberrel. Holmes révén Jimmy busásan profitált a kábítószer bizniszből. Ő koordinálta a hajórakománnyal érkező drogszállítmány célba juttatását Sydney partjainál és más kisebb stiklikben is részt vett. Az üzleti kapcsolatuk azonban megromlott, amikor a páros összeveszett egy Pathfinder nevű hajó elsüllyesztésével kapcsolatos, balul sikerült biztosítási csalás miatt. Jimmy ezután megfenyegette az üzlettársát, ami nem volt éppen a legjobb ötlet egy maffiózóval szemben.
Jimmyt legutoljára 1935 április 7-én látták a Cronullai Cecil Hotelben, ahol Jimmy Smith az eltűnése előtt nemsokkal egy Patrick Brady nevű alakkal kártyázott és sörözött. Amikor már elég alkoholt ittak, visszaindultak egy lakásra, amit Brady bérelt a Tallombi utcában. Egy taxisofőr később azt mondta a rendőrségnek, hogy ő vitte el Brady-vel Holmes-ot az otthonába. A sofőr arról is beszámolt, hogy Brady láthatóan ideges volt, és valamit rejtegetett a kabátja alatt.
1935. május 16-ára, három héttel azután, hogy a tigriscápa kihányta szegény öreg Jimmy karját, Brady-t letartóztatta a rendőrség gyilkosság gyanújával, aki gyorsan Holmes-ra kente a felelősséget. A rendőrség kihallgatta Holmes-t, de ő tagadta, hogy valaha is ismerte volna Brady-t.
Holmes május 20-án, a közelmúlt eseményei miatt megrendülve, fegyverrel a kezében beszállt a motorcsónakjába, és Sydney kikötője felé vette az irányt. Nagyon berúgott és megpróbálta megölni magát, de túlélte, és kábultan ébredt fel. Holmes bepánikolt, és teljes erővel száguldani kezdett a vízen, amivel mivel magára vonta a rendőrség figyelmét.
Miután a rendőrök elfogták, és hagyták, hogy kipihenje a fáradalmakat az örsön, Holmes elmesélte a saját verzióját a történtekről. Holmes szerint Brady meggyilkolta Jimmy-t, feldarabolta a testét, és egy ládába gyömöszölte, amit aztán a Gunnamatta-öbölbe dobtak (ezt a helyi bűnözők az 1930-as években „sydney-i búcsúként” ismerték). Azt állította, hogy Brady megjelent az otthonában Smith levágott karjával a kezében, és azzal zsarolta, hogy őt is megöli, hacsak át nem ad neki egy nagyobb összeget.
Amikor Holmes, úgy döntött, hogy vallomást tesz a bíróság előtt, a tárgyalás reggelén három golyóval a mellkasában találták meg a kocsijában. Tanú hiányában Brady szabadon távozhatott, a gyilkosságot pedig azóta sem oldották meg.
Miután Brady házhoz vitte a kart Holmesnak, ő Sydney egyik tengerparti külvárosába hajtott, és a kart az óceánba hajította. Feltehetően egy kisebb méretű cápa bukkant rá a végtagra, amit egészben lenyelt, amit aztán egy nagyobb tigriscápa néhány napon belül egyben lenyelt.
Erről persze mit sem tudott Bert Hobson, a Coogee Akvárium tulajdonosa, aki annak idején komoly pénzügyi problémákkal szembesült, és ezért kétségbeesetten szerette volna visszacsábítani az embereket az üzletébe. Mivel nem volt pénzük új attrakciót vásárolni, Hobson és fia csónakkal a Coogee Beachre mentek, kifogtak egy vad tigriscápát, majd betették az akváriumba. Vajon mekkora esélye volt, hogy pont ez a cápa nyelje le Jimmy karját?
Így úszik a tigriscápa, az óceán hulladékmegsemmisítője:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.