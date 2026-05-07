Ők a napjegyed angyalai: ismerd meg a horoszkópod égi segítőit

Mindenkinek vannak őrangyalai de a horoszkópod szerint különleges zodiákus angyalok is vigyáznak rád. Ezek az égi segítők a csillagjegyed rezgéseivel összhangban működnek, és azért vannak melletted, hogy emlékeztessenek a lelked küldetésére és támogassanak a lelki fejlődésben.

A horoszkóp az angyalokhoz is elvezet. Minden csillagjegynek megvan az őrangyala / Fotó: 123RF

Minden csillagjegy mellé négy különleges angyal van beosztva.

Az angyalok a jegyed rezgéseihez igazítják a segítséget.

Nemcsak védenek, de a belső fejlődést is segítik.

Bármikor hívhatók: nincs szükség bonyolult rituálékra, csak egy kis figyelemre.

Bolygókapcsolat: az uralkodó bolygó energiáit is ezek a segítők közvetítik feléd.

Hogy kapcsolatba léphess ezekkel az angyalokkal, nem kell más, csak egy kis elcsendesedés, nyitottság és figyelem – a többi már az ő dolguk.

Találkozz a horoszkópod őrangyalaival

Minden horoszkóphoz négy angyal tartozik:

Egy főangyal, aki a jegy alapenergiáit támogatja. Egy angyal, aki a lelked tanulnivalójában segít. Egy angyal, aki a jegyed színrezgését közvetíti. És egy, aki az uralkodó bolygóhoz kapcsolódik, segítve a spirituális útmutatást

Most pedig lássuk csillagjegyenként, kik ők, és miben tudnak támogatni:

Kos (március 21. – április 19.)

Machidiel – a megújulás angyala: erőt ad és lendületet, ha elakadsz.

Rahmiel – a szeretet angyala: segít megtapasztalni az önzetlen, mély szeretetet.

Teletiel – a vörös sugár angyala: feltölt energiával.

Samael – a Mars angyala: harmóniát teremt benned a mindennapokban.

Bika (április 20. – május 20.)

Suriel – a szépség angyala: emlékeztet, hogy belül is ragyogsz.

Asmodel – a szolgálat angyala: megmutatja az önzetlen segítség valódi erejét.

Lehatiel – az ibolya sugár angyala: segíti a tudatod kitágítását.

Anael – a Vénusz angyala: békét hoz a legzűrösebb helyzetekben is.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Pheniel – az átváltozás angyala: segít felfedezni a valódi önmagad.

Tomimiel – a pozitív gondolkodás angyala: tanít a lelki optimizmusra.

Ambriel – a sárga sugár angyala: tisztítja a gondolataidat, javítja a kedélyedet.

Rafael – a Merkúr angyala: fényt hoz a lelkedbe.

Rák (június 21. – július 22.)

Zorial – a képzelet angyala: segít biztonságot és védelmet érezni.

Muriel – a béke angyala: belső csendet és lelki harmóniát hoz.

Sattamiel – az ezüst sugár angyala: gyógyító erőket ébreszt benned.

Gábriel – a Hold angyala: lelki világosságot ad.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Haniel – az öröm angyala: a szíved központját aktiválja, hogy megtapasztald a valódi boldogságot.

Herchiel – a hit angyala: megerősít a bizalomban.

Ariel – a narancs sugár angyala: bátorságot és optimizmust ad.

Mihály – a Nap angyala: belső fényedet erősíti.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Cheial – a derű angyala: belső nyugalmat hoz.

Betuliel – az elköteleződés angyala: segít önmagadra találni.

Hamaliel – a kék sugár angyala: hitet és önismeretet ad.

Zadkiel – a Merkúr angyala: összhangot teremt a földi és szellemi éned között.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Tzorial – a bátorság angyala: erőt ad, hogy kiállj magadért.

Zuriel – a harmónia angyala: segít megtalálni a lelki egyensúlyt.

Masniel – a zöld sugár angyala: egyensúlyt hoz értelem és érzelem között.

Hasdiel – a Vénusz angyala: kibontakoztatja a tehetségedet.

Skorpió (október 23. – november 21.)