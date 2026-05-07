Ők a napjegyed angyalai: ismerd meg a horoszkópod égi segítőit

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 08:50
Minden csillagjegy mögött ott áll négy különleges égi segítő, akik védenek, tanítanak, és segítenek az utadon. Ismerd meg a saját horoszkópod angyalait, és tudd meg, hogyan kaphatsz tőlük támogatást a mindennapokban!
Fehér Lilla
Mindenkinek vannak őrangyalai de a horoszkópod szerint különleges zodiákus angyalok is vigyáznak rád. Ezek az égi segítők a csillagjegyed rezgéseivel összhangban működnek, és azért vannak melletted, hogy emlékeztessenek a lelked küldetésére és támogassanak a lelki fejlődésben. 

Horoszkóp: csillagjegyeket segítő angyal.
A horoszkóp az angyalokhoz is elvezet. Minden csillagjegynek megvan az őrangyala / Fotó: 123RF
  • Minden csillagjegy mellé négy különleges angyal van beosztva.
  • Az angyalok a jegyed rezgéseihez igazítják a segítséget.
  • Nemcsak védenek, de a belső fejlődést is segítik.
  • Bármikor hívhatók: nincs szükség bonyolult rituálékra, csak egy kis figyelemre.
  • Bolygókapcsolat: az uralkodó bolygó energiáit is ezek a segítők közvetítik feléd.

Hogy kapcsolatba léphess ezekkel az angyalokkal, nem kell más, csak egy kis elcsendesedés, nyitottság és figyelem – a többi már az ő dolguk.

Találkozz a horoszkópod őrangyalaival

Minden horoszkóphoz négy angyal tartozik:

  1. Egy főangyal, aki a jegy alapenergiáit támogatja.
  2. Egy angyal, aki a lelked tanulnivalójában segít.
  3. Egy angyal, aki a jegyed színrezgését közvetíti.
  4. És egy, aki az uralkodó bolygóhoz kapcsolódik, segítve a spirituális útmutatást 

Most pedig lássuk csillagjegyenként, kik ők, és miben tudnak támogatni:

Kos (március 21. – április 19.)

  • Machidiel – a megújulás angyala: erőt ad és lendületet, ha elakadsz.
  • Rahmiel – a szeretet angyala: segít megtapasztalni az önzetlen, mély szeretetet.
  • Teletiel – a vörös sugár angyala: feltölt energiával.
  • Samael – a Mars angyala: harmóniát teremt benned a mindennapokban.

Bika (április 20. – május 20.)

  • Suriel – a szépség angyala: emlékeztet, hogy belül is ragyogsz.
  • Asmodel – a szolgálat angyala: megmutatja az önzetlen segítség valódi erejét.
  • Lehatiel – az ibolya sugár angyala: segíti a tudatod kitágítását.
  • Anael – a Vénusz angyala: békét hoz a legzűrösebb helyzetekben is.

Ikrek (május 21. – június 20.)

  • Pheniel – az átváltozás angyala: segít felfedezni a valódi önmagad.
  • Tomimiel – a pozitív gondolkodás angyala: tanít a lelki optimizmusra.
  • Ambriel – a sárga sugár angyala: tisztítja a gondolataidat, javítja a kedélyedet.
  • Rafael – a Merkúr angyala: fényt hoz a lelkedbe.

Rák (június 21. – július 22.)

  • Zorial – a képzelet angyala: segít biztonságot és védelmet érezni.
  • Muriel – a béke angyala: belső csendet és lelki harmóniát hoz.
  • Sattamiel – az ezüst sugár angyala: gyógyító erőket ébreszt benned.
  • Gábriel – a Hold angyala: lelki világosságot ad.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

  • Haniel – az öröm angyala: a szíved központját aktiválja, hogy megtapasztald a valódi boldogságot.
  • Herchiel – a hit angyala: megerősít a bizalomban.
  • Ariel – a narancs sugár angyala: bátorságot és optimizmust ad.
  • Mihály – a Nap angyala: belső fényedet erősíti.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

  • Cheial – a derű angyala: belső nyugalmat hoz.
  • Betuliel – az elköteleződés angyala: segít önmagadra találni.
  • Hamaliel – a kék sugár angyala: hitet és önismeretet ad.
  • Zadkiel – a Merkúr angyala: összhangot teremt a földi és szellemi éned között.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

  • Tzorial – a bátorság angyala: erőt ad, hogy kiállj magadért.
  • Zuriel – a harmónia angyala: segít megtalálni a lelki egyensúlyt.
  • Masniel – a zöld sugár angyala: egyensúlyt hoz értelem és érzelem között.
  • Hasdiel – a Vénusz angyala: kibontakoztatja a tehetségedet.

Skorpió (október 23. – november 21.)

  • Hetiel – a kreativitás angyala: felszabadítja az alkotó erődet.
  • Barbiel – a részvét angyala: együttérzésre tanít.
  • Acrabiel – az indigókék sugár angyala: fejleszti az intuíciódat.
  • Azrael – a Plútó angyala: segít megérteni a lelki leckéidet.
Barbiel örangyal
Barbiel, a bukott angyal, akinek Isten megbocsájtott / Fotó: 123RF

Nyilas (november 22. – december 21.)

  • Medonial – a gondoskodás angyala: kinyitja a szíved mások felé.
  • Adnachiel – az áldozat angyala: megtanít lemondani a magasabb jóért.
  • Chesetiel – az arany sugár angyala: bőséget és bölcsességet hoz.
  • Sachiel – a Jupiter angyala: kapcsol az isteni fényhez.

Bak (december 22. – január 19.)

  • Shenial – az öröm angyala: segít megélni az élet apró örömeit.
  • Uriel – a bölcsesség angyala: mély megértést hoz.
  • Gediel – a lila sugár angyala: magasabb tudatállapotokhoz vezet.
  • Cassiel – a Szaturnusz angyala: segít megérteni a sorsfeladataidat.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

  • Gábriel – a boldogság angyala: a valódi öröm forrását mutatja meg.
  • Cambiel – a testvériség angyala: a kollektív felemelkedés útján vezet.
  • Zadkiel – az ibolyaláng sugár angyala: a megbocsátásban, átváltozásban, transzmutációban, és a szabadság megélésében segít
  • Uriel – az Uránusz angyala: felerősíti a szellemi világosságot és az egyéni látásmódot.

Halak (február 19. – március 20.)

  •  Romial – az önbizalom angyala: megerősít az önértékelésedben.
  • Barchiel – a mesteri tudás angyala: segít uralni a belső káoszt.
  • Dagymiel – a türkiz sugár angyala: útmutatást ad és segít a megbocsátásban.
  • Asariel – a Neptunusz angyala: tudattágító energiákat közvetít.

Így segítenek az őrangyalok:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
