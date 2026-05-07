Trükközni próbált a budapesti ékszertolvaj, mégis kattant a bilincs

Vásárlást színlelve terelte el az eladók figyelmét Budapesten egy férfi. Az elkövető négy fővárosi ékszerboltból emelt el aranygyűrűket és női karórákat 2026 márciusában és áprilisában, összesen közel másfél millió forint értékben.

A figyelemelterelés nem sokáig működött, az ékszerbolt alkalmazottai rendőrt hívtak / Fotó: Gé / MW

Az ékszertolvajt már más lopások miatt is keresték

A BRFK XII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói azonosították a feltételezett tolvajt, és megállapították, hogy ő követhette el a többi bűncselekményt is, valamint lopott drogériából és vegyesboltból is: utóbbinál menekülés közben eldobta a kasszából kivett pénzt.

A XII. kerületi rendőrök április 28-án fogták el az 52 éves férfit, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.