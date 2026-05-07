Gép tartja életben – ismerd meg az igazi Vasembert - Videó

Egy 27 éves brit férfi súlyos genetikai betegséggel küzd, ami miatt a szíve bármikor leállhat.

Liam Pierce-t egy ahhoz hasonló szerkezet tartja életben, amely a Vasember-sztorira emlékeztet.

Az eszközt a szívre kötötték, 7 kilós külső akkumulátor működteti, amelyet esténként konnektorba kell dugni.

Ha az eszköz lemerül, Liam azonnal meghal; hosszú távon csak a szívátültetés segíthet neki.

Noha Liam Pierce nem áll szuperhős hírében, a története kísértetiesen hasonlít Vasemberéhez. A 27 éves brit fiatal az életéért küzd, ahogyan azt a kezdetek kezdetén a Marvel-hős is tette. A Bosszúállók zsenijét egy ahhoz hasonló szerkezet mentette meg, mint amilyet Liam, az igazi Vasember is használ.

Hogyan vált Liam az igazi Vasemberré?

Liam élete egy pillanat alatt változott meg 2023-ban. Makkegészségesnek tűnt, ám időközönként iszonyatos fáradtság lett úrrá rajta, amiről kezdetben nem is sejtette, hogy a végstádiumú szívelégtelenség tünete. Egyik nap összeesett egy használtruha-kereskedésben, ezután fedezték fel az orvosok, hogy egy ritka genetika kórban, az úgynevezett TTN-betegségben szenved. Ez egy olyan genetikai állapot, amikor a szív elveszíti természetes rugalmasságát és erejét, ezért képtelen ellátni a testet vérrel. Liamnak az élete forgott kockán, ezért az orvosok azonnal cselekedtek: a testébe egy bal szívkamrát segítő eszközt építettek, amelyet közvetlenül a szívére kapcsoltak.

A szívsegítő gépet egy külső, reaktorra hajazó vezérlőegység működteti, amelyet a mellkasába kell kötni. Ismerős? Tony Starkot is egy reaktor tartotta életben, amelyet neki is nap mint nap töltenie kellett.

A szívbetegség fenekestül felforgatta Liam életét, de ő minden próbát kiáll. Szuperhős ereje a túlélési ösztöne: éjjel-nappal gépre van kötve, egészen addig, amíg szívátültetésre kerül a sor. A megfelelő donor azonban még várat magára.

A net sztárja lett

Nincs más választása, ha eljön az este, az igazi Vasember éjszakai töltésre helyezi az aksiját. Alvás közben a fali konnektorra csatlakoztatva tölti fel a szerkezetet, akár egy okostelefont. A nappalokat a két, 7 kilós akkumulátorral a táskájában tölti.

Minden a felkészülésről szól. Ha esik az eső, azonnal vízhatlan ruhát kell húznom, mert ha az egységem vizes lesz, zárlatos lehet, és akkor nincs más választásom, mint a tartalék felszerelésre váltani

– árulta el a fiatal a Sunnak.