„Egy angyalt, a feleségem arcát láttam, amikor felébredtem” – Kerekesszékbe kényszerült a hős rendőr

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 20:00
Egy pillanat alatt dőlt romba a hivatásos szolgálat és a gondtalan élet egy tragikus útkanyarulatban Berezi Nándornak. A súlyos baleset után a rendőr nemcsak a lábai épségét, de kezdetben az igazságba vetett hitét is elveszítette, amikor őt tették felelőssé a tragédiáért.

A kék egyenruha nem csupán egy ruha volt számára, hanem a becsület és a segítségnyújtás jelképe. Berezi Nándor húsz éven át szolgált és védett, előbb határőrként, majd rendőrként. 2017. szeptember 10-én azonban egy végzetes baleset mindent megváltoztatott. Nándor éppen szolgálatba indult a Csengeri Határrendészeti Kirendeltségre, amikor Kisnamény és Gacsály között egy szabálytalanul kanyarodó traktor elé vágott. 

rendőr baleset helyszíni kép
A rendőr baleset képe. Nándort még nem szállították el a mentők, a földön feküdt a traktor alatt / Fotó: beküldött

A pillanat, amikor megállt az idő 

Nándor pontosan emlékszik az utolsó méterekre. Motorral közlekedett, szabályosan, 90 km/órás sebességgel. 

Egyszer csak a traktor mindenféle jelzés nélkül elém kanyarodott. Nem volt menekülőút, kétoldalt mély árok, előttem pedig a pótkocsi, mint egy fal

– emlékszik vissza a férfi. A becsapódás ereje hatalmas volt: Nándor a pótkocsi kerekének csapódott. A legdöbbenetesebb a történetben az emberi közöny. A hős rendőr ott feküdt az aszfalton, tehetetlenül, és könyörgött a traktorosnak, hogy hívjon segítséget. 

Kértem a traktorost, hogy hívjon mentőt, amit ő nem tett meg. Ott maradt mellettem, valakivel beszélt telefonon, de segítséget végül egy arra járó autós hívott.

Harc az életért és az igazságért

A kórházban műtétek sorozata várta. A 12-es csigolyája teljesen szétment, légmellet kapott, és napokig lélegeztetőgépen volt. Amikor magához tért, az első, amit látott, a legfontosabb volt számára: 

Amikor először észhez tértem a kórházban, ott volt mellettem a feleségem. Őt láttam meg legelőször

– mondja elcsukló hangon. A fizikai fájdalmat csak tetézte a lelki trauma: a hatóságok kezdetben őt hozták ki hibásnak a balesetért. Egy rendőri vezető még azt is megjegyezte neki: „Nándor, ezért kell időben elindulni otthonról”. Pedig Nándor időben indult. Az igazságérzete nem hagyta nyugodni. Dr. Borbély Zoltán, a Szolgálat-teljesítés Közben Alapítvány jogi képviselője sietett a segítségére. Az ügyvéd így emlékszik vissza a küzdelemre:

Berezi Nándor életem egyik legjelentősebb ügye volt. Az akkori ügyészség azt mondta, ő a hibás, de a szakértői vélemény végül bizonyította: Nándi már előzésben volt, amikor a traktor elé kanyarodott. Ez a fordulat hozta meg számára a sérelemdíjat és az erkölcsi elégtételt.

Berezi Nándor ma már tudja, hogy járni nem fog tudni, de így is teljes életet él / Fotó: beküldve

Új élet a kerekesszékben: A cukrász rendőr

Nándor ma már tudja, hogy soha többé nem fog járni. A térdétől lefelé állandó fájdalmai vannak, de a lelke megtörhetetlen. Nem hagyta el magát: videózik, fényképez, és jelenleg cukrásznak tanul, mert ezt a szakmát kerekesszékből is lehet gyakorolni. 

Én mindent elkövettem annak érdekében, hogy ne így legyen, meg akartam mutatni, hogy felállok. Ma már tudom, hogy ez nem lehetséges, de a családom – a feleségem, a 30 éves fiam és a 25 éves lányom – nélkül nem tudtam volna végig csinálni. Nekik köszönhetek mindent

– vallja be Nándor.
 

A Szolgálat-teljesítés Közben Alapítvány tagjai, akik már barátok és akik sohasem engedik el Nándor kezét / Fotó: beküldve

Akik sosem engedik el a kezét a bajban 

Nándor nem maradt egyedül. A Szolgálat-teljesítés Közben Közhasznú Alapítvány az első pillanattól kezdve mellette állt, nemcsak jogilag, hanem emberileg is.

Ez az alapítványi közösség valóban segíteni akar a bajba jutott rendőrökön, tűzoltókon, mentősökön. Amikor nehéz helyzetbe kerültem, hihetetlen erőt adtak nekem. Számomra ez az alapítvány nemcsak egy név, hanem valódi segítség

– mondja a volt rendőr. Dr. Borbély Zoltán hozzáteszi: 

Az alapítvány azért jött létre, hogy támogassa azokat a hősöket, akik szolgálatteljesítés közben sérültek meg, vagy vesztették életüket. Nándi életvidámsága és nagyszerű jelleme példaértékű mindannyiunk számára.

Nándor története felhívja a figyelmet: a hősök közöttünk élnek, és néha nekik van a legnagyobb szükségük a mi segítségünkre.

Kérjük, Ön is támogassa Adója 1%-ával a Szolgálat-teljesítés Közben Közhasznú Alapítványt, hogy a hasonló sorsú hősök felépülését tudják támogatni. Adószám: 18265511-1-43 Weboldal: https://szolgalatkozben.hu/

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu