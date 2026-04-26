„Egy angyalt, a feleségem arcát láttam, amikor felébredtem” – Kerekesszékbe kényszerült a hős rendőr

A kék egyenruha nem csupán egy ruha volt számára, hanem a becsület és a segítségnyújtás jelképe. Berezi Nándor húsz éven át szolgált és védett, előbb határőrként, majd rendőrként. 2017. szeptember 10-én azonban egy végzetes baleset mindent megváltoztatott. Nándor éppen szolgálatba indult a Csengeri Határrendészeti Kirendeltségre, amikor Kisnamény és Gacsály között egy szabálytalanul kanyarodó traktor elé vágott.

A rendőr baleset képe. Nándort még nem szállították el a mentők, a földön feküdt a traktor alatt / Fotó: beküldött

A pillanat, amikor megállt az idő

Nándor pontosan emlékszik az utolsó méterekre. Motorral közlekedett, szabályosan, 90 km/órás sebességgel.

Egyszer csak a traktor mindenféle jelzés nélkül elém kanyarodott. Nem volt menekülőút, kétoldalt mély árok, előttem pedig a pótkocsi, mint egy fal

– emlékszik vissza a férfi. A becsapódás ereje hatalmas volt: Nándor a pótkocsi kerekének csapódott. A legdöbbenetesebb a történetben az emberi közöny. A hős rendőr ott feküdt az aszfalton, tehetetlenül, és könyörgött a traktorosnak, hogy hívjon segítséget.

Kértem a traktorost, hogy hívjon mentőt, amit ő nem tett meg. Ott maradt mellettem, valakivel beszélt telefonon, de segítséget végül egy arra járó autós hívott.

Harc az életért és az igazságért

A kórházban műtétek sorozata várta. A 12-es csigolyája teljesen szétment, légmellet kapott, és napokig lélegeztetőgépen volt. Amikor magához tért, az első, amit látott, a legfontosabb volt számára:

Amikor először észhez tértem a kórházban, ott volt mellettem a feleségem. Őt láttam meg legelőször

– mondja elcsukló hangon. A fizikai fájdalmat csak tetézte a lelki trauma: a hatóságok kezdetben őt hozták ki hibásnak a balesetért. Egy rendőri vezető még azt is megjegyezte neki: „Nándor, ezért kell időben elindulni otthonról”. Pedig Nándor időben indult. Az igazságérzete nem hagyta nyugodni. Dr. Borbély Zoltán, a Szolgálat-teljesítés Közben Alapítvány jogi képviselője sietett a segítségére. Az ügyvéd így emlékszik vissza a küzdelemre: