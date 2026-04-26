„Egy angyalt, a feleségem arcát láttam, amikor felébredtem” – Kerekesszékbe kényszerült a hős rendőr

A kék egyenruha nem csupán egy ruha volt számára, hanem a becsület és a segítségnyújtás jelképe. Berezi Nándor húsz éven át szolgált és védett, előbb határőrként, majd rendőrként. 2017. szeptember 10-én azonban egy végzetes baleset mindent megváltoztatott. Nándor éppen szolgálatba indult a Csengeri Határrendészeti Kirendeltségre, amikor Kisnamény és Gacsály között egy szabálytalanul kanyarodó traktor elé vágott.
Nándor pontosan emlékszik az utolsó méterekre. Motorral közlekedett, szabályosan, 90 km/órás sebességgel.
Egyszer csak a traktor mindenféle jelzés nélkül elém kanyarodott. Nem volt menekülőút, kétoldalt mély árok, előttem pedig a pótkocsi, mint egy fal
– emlékszik vissza a férfi. A becsapódás ereje hatalmas volt: Nándor a pótkocsi kerekének csapódott. A legdöbbenetesebb a történetben az emberi közöny. A hős rendőr ott feküdt az aszfalton, tehetetlenül, és könyörgött a traktorosnak, hogy hívjon segítséget.
Kértem a traktorost, hogy hívjon mentőt, amit ő nem tett meg. Ott maradt mellettem, valakivel beszélt telefonon, de segítséget végül egy arra járó autós hívott.
A kórházban műtétek sorozata várta. A 12-es csigolyája teljesen szétment, légmellet kapott, és napokig lélegeztetőgépen volt. Amikor magához tért, az első, amit látott, a legfontosabb volt számára:
Amikor először észhez tértem a kórházban, ott volt mellettem a feleségem. Őt láttam meg legelőször
– mondja elcsukló hangon. A fizikai fájdalmat csak tetézte a lelki trauma: a hatóságok kezdetben őt hozták ki hibásnak a balesetért. Egy rendőri vezető még azt is megjegyezte neki: „Nándor, ezért kell időben elindulni otthonról”. Pedig Nándor időben indult. Az igazságérzete nem hagyta nyugodni. Dr. Borbély Zoltán, a Szolgálat-teljesítés Közben Alapítvány jogi képviselője sietett a segítségére. Az ügyvéd így emlékszik vissza a küzdelemre:
Berezi Nándor életem egyik legjelentősebb ügye volt. Az akkori ügyészség azt mondta, ő a hibás, de a szakértői vélemény végül bizonyította: Nándi már előzésben volt, amikor a traktor elé kanyarodott. Ez a fordulat hozta meg számára a sérelemdíjat és az erkölcsi elégtételt.
Nándor ma már tudja, hogy soha többé nem fog járni. A térdétől lefelé állandó fájdalmai vannak, de a lelke megtörhetetlen. Nem hagyta el magát: videózik, fényképez, és jelenleg cukrásznak tanul, mert ezt a szakmát kerekesszékből is lehet gyakorolni.
Én mindent elkövettem annak érdekében, hogy ne így legyen, meg akartam mutatni, hogy felállok. Ma már tudom, hogy ez nem lehetséges, de a családom – a feleségem, a 30 éves fiam és a 25 éves lányom – nélkül nem tudtam volna végig csinálni. Nekik köszönhetek mindent
– vallja be Nándor.
Nándor nem maradt egyedül. A Szolgálat-teljesítés Közben Közhasznú Alapítvány az első pillanattól kezdve mellette állt, nemcsak jogilag, hanem emberileg is.
Ez az alapítványi közösség valóban segíteni akar a bajba jutott rendőrökön, tűzoltókon, mentősökön. Amikor nehéz helyzetbe kerültem, hihetetlen erőt adtak nekem. Számomra ez az alapítvány nemcsak egy név, hanem valódi segítség
– mondja a volt rendőr. Dr. Borbély Zoltán hozzáteszi:
Az alapítvány azért jött létre, hogy támogassa azokat a hősöket, akik szolgálatteljesítés közben sérültek meg, vagy vesztették életüket. Nándi életvidámsága és nagyszerű jelleme példaértékű mindannyiunk számára.
Nándor története felhívja a figyelmet: a hősök közöttünk élnek, és néha nekik van a legnagyobb szükségük a mi segítségünkre.
Kérjük, Ön is támogassa Adója 1%-ával a Szolgálat-teljesítés Közben Közhasznú Alapítványt, hogy a hasonló sorsú hősök felépülését tudják támogatni. Adószám: 18265511-1-43 Weboldal: https://szolgalatkozben.hu/
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.