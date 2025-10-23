7 arkangyal, aki bármikor segít – csak kérned kell őket

A spirituális tanító, Gabby Bernstein szerint az arkangyalok mindig jelen vannak, de csak akkor avatkoznak közbe, ha hívást kapnak. Ehhez nem kell vallásosnak lenni – ők bárkinek segítenek, aki hozzájuk fordul.

Az arkangyalok mindig segítenek, csak kérnünk kell őket.

Fotó: Immaculate / Shutterstock

Ebben különböznek az arkangyalok a többi angyaltól

Az arkangyalok a főangyalok, akik hatalmas energiával rendelkeznek, és nem egyénekhez, hanem helyzetekhez, kérdésekhez kapcsolódnak. Bármennyien kérhetjük őket egyszerre, mert nem korlátozza őket tér vagy idő. Feladatuk, hogy segítsenek visszatalálni a belső békéhez, az igazsághoz és a szeretethez – bármilyen élethelyzetben is legyél.

Ismerd meg a 7 fő arkangyalt

Az arkangyalok Isten üzeneteit hozzák el az emberekhez, és segítenek kapcsolatot teremteni a földi és isteni világ között. Több vallási hagyományban is megtalálhatók, és mindegyikük egyedi feladatkört tölt be.

Mihály arkangyal – a védelmező

A legismertebb és leggyakrabban hívott arkangyal. Ha félelem, veszély, bántás vagy negatív energia vesz körül, Mihály arkangyal ereje az, ami segíthet. Jelenlétét kék fény, forróság vagy táguló térérzet kíséri. Meditációban úgy képzeld el, hogy arany kardjával elvágja a szorongás vagy fájdalom láthatatlan kötelékeit.

Rafael arkangyal – a gyógyító

Testi betegségeknél, lelki traumáknál vagy függőségeknél Rafael arkangyal energiája támogatja a gyógyulást. Gyógyítók, orvosok, terapeuták is kérhetik az ő segítségét – akár a saját energiavédelmükhöz is. Smaragdzöld fényként jelenik meg azoknak, akik nyitottak az érzékelésére.

Gábriel arkangyal – az üzenetek őrzője

Ha úgy érzed, nem tudod kimondani, amit igazán érzel, vagy nem találod a szavakat egy fontos beszélgetésnél, hívhatod Gábriel arkangyalt, aki a kommunikáció és az inspiráció angyala. Különösen nagy segítség íróknak, tanítóknak, szülőknek.

Ariel arkangyal – a természet védelmezője

Ariel arkangyal a Föld angyala. Az állatok, az erdők, a tengerek, a hegyek, és minden, ami a bolygónkhoz tartozik, az ő védelme alatt áll. Ha aggódsz a környezetünk miatt, vagy szeretnél jobban kapcsolódni a természethez, kérd az ő támogatását – akár egy egyszerű séta közben is.