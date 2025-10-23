BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
7 arkangyal, aki bármikor segít – csak kérned kell őket

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 18:17
Léteznek láthatatlan segítők, akik akkor is figyelnek ránk, amikor nem is gondolnánk. Talán te is éreztél már furcsa, megmagyarázhatatlan nyugalmat egy nehéz pillanatban. Lehet, hogy épp egy arkangyal volt veled.
A spirituális tanító, Gabby Bernstein szerint az arkangyalok mindig jelen vannak, de csak akkor avatkoznak közbe, ha hívást kapnak. Ehhez nem kell vallásosnak lenni – ők bárkinek segítenek, aki hozzájuk fordul.

Saint,Raphael,The,Archangel,Catholic,Statue,At,Saint,Raphael,Church
Az arkangyalok mindig segítenek, csak kérnünk kell őket.
Fotó: Immaculate /  Shutterstock 

Ebben különböznek az arkangyalok a többi angyaltól

Az arkangyalok a főangyalok, akik hatalmas energiával rendelkeznek, és nem egyénekhez, hanem helyzetekhez, kérdésekhez kapcsolódnak. Bármennyien kérhetjük őket egyszerre, mert nem korlátozza őket tér vagy idő. Feladatuk, hogy segítsenek visszatalálni a belső békéhez, az igazsághoz és a szeretethez – bármilyen élethelyzetben is legyél.

Ismerd meg a 7 fő arkangyalt

Az arkangyalok Isten üzeneteit hozzák el az emberekhez, és segítenek kapcsolatot teremteni a földi és isteni világ között. Több vallási hagyományban is megtalálhatók, és mindegyikük egyedi feladatkört tölt be. 

Mihály arkangyal – a védelmező

A legismertebb és leggyakrabban hívott arkangyal. Ha félelem, veszély, bántás vagy negatív energia vesz körül, Mihály arkangyal ereje az, ami segíthet. Jelenlétét kék fény, forróság vagy táguló térérzet kíséri. Meditációban úgy képzeld el, hogy arany kardjával elvágja a szorongás vagy fájdalom láthatatlan kötelékeit.

Rafael arkangyal – a gyógyító

Testi betegségeknél, lelki traumáknál vagy függőségeknél Rafael arkangyal energiája támogatja a gyógyulást. Gyógyítók, orvosok, terapeuták is kérhetik az ő segítségét – akár a saját energiavédelmükhöz is. Smaragdzöld fényként jelenik meg azoknak, akik nyitottak az érzékelésére.

Gábriel arkangyal – az üzenetek őrzője

Ha úgy érzed, nem tudod kimondani, amit igazán érzel, vagy nem találod a szavakat egy fontos beszélgetésnél, hívhatod Gábriel arkangyalt, aki a kommunikáció és az inspiráció angyala. Különösen nagy segítség íróknak, tanítóknak, szülőknek.

Ariel arkangyal – a természet védelmezője

Ariel arkangyal a Föld angyala. Az állatok, az erdők, a tengerek, a hegyek, és minden, ami a bolygónkhoz tartozik, az ő védelme alatt áll. Ha aggódsz a környezetünk miatt, vagy szeretnél jobban kapcsolódni a természethez, kérd az ő támogatását – akár egy egyszerű séta közben is.

Jofiel arkangyal – a szépség angyala

Ha káosz van az elmédben, vagy úgy érzed, semmi nem halad előre, Jofiel arkangyal segít új látásmódot találni. Ő a kreativitás, a nyugalom és a belső tisztánlátás égi mestere. Kérd a segítségét, ha döntés előtt állsz, ha elakadtál, vagy ha új inspirációra van szükséged.

Azrael arkangyal – a gyász segítője

Ne csak halálesethez kapcsold! Azrael arkangyal minden életszakasz-halál, például válás, költözés, szakítás, identitásváltás idején hívható. Segít azt feldolgozni, elengedni, és átalakulni. Ha segítő szakmában dolgozol, ő megvéd attól, hogy átvedd mások fájdalmát.

Chamuel arkangyal – a megbékélés angyala

Szívügyekben, kapcsolatokban Chamuel arkangyal segít visszatalálni a belső békéhez. Ő az, aki segít megbocsátani másoknak – vagy éppen önmagadnak. Támogatja a párkapcsolati gyógyulást, és segít harmóniát hozni bármilyen közösségbe.

Arkangyalok az égi királyságban
Arkangyalok az égi királyságban
Fotó: Vuk Kostic /  Shutterstock 

Hogyan hívhatod az arkangyalokat?

Nem kell bonyolult szertartásra gondolnod, elég az őszinte szándék. Akár meditációban, akár séta közben, egy mondattal is megszólíthatod őket. Például: „Köszönöm, Mihály arkangyal, hogy most velem vagy, és biztonságban érzem magam.” Ha szeretnél személyesebb kapcsolatot valamelyik arkangyallal, próbáld ki a következő lépéseket:

  • Csukd be a szemed.
  • Lélegezz mélyeket.
  • Mondd ki gondolatban: „Kérem [az arkangyal nevét], hogy jöjjön el most hozzám.”
  • Figyeld, mit érzel, hallasz, vagy gondolsz, és bízz benne, hogy a kapcsolat létrejött.

Mi történik, ha rendszeresen hívod az arkangyalokat?

  • Könnyebb lesz elengedni a félelmet.
  • Jobban fogod érezni, mikor mire van szükséged.
  • Gyakrabban érkezik megoldás a problémádra.
  • Több nyugalmat, szeretetet, és tisztánlátást tapasztalsz.

