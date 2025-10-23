7 arkangyal, aki bármikor segít – csak kérned kell őket

A spirituális tanító, Gabby Bernstein szerint az arkangyalok mindig jelen vannak, de csak akkor avatkoznak közbe, ha hívást kapnak. Ehhez nem kell vallásosnak lenni – ők bárkinek segítenek, aki hozzájuk fordul.
Az arkangyalok a főangyalok, akik hatalmas energiával rendelkeznek, és nem egyénekhez, hanem helyzetekhez, kérdésekhez kapcsolódnak. Bármennyien kérhetjük őket egyszerre, mert nem korlátozza őket tér vagy idő. Feladatuk, hogy segítsenek visszatalálni a belső békéhez, az igazsághoz és a szeretethez – bármilyen élethelyzetben is legyél.
Az arkangyalok Isten üzeneteit hozzák el az emberekhez, és segítenek kapcsolatot teremteni a földi és isteni világ között. Több vallási hagyományban is megtalálhatók, és mindegyikük egyedi feladatkört tölt be.
A legismertebb és leggyakrabban hívott arkangyal. Ha félelem, veszély, bántás vagy negatív energia vesz körül, Mihály arkangyal ereje az, ami segíthet. Jelenlétét kék fény, forróság vagy táguló térérzet kíséri. Meditációban úgy képzeld el, hogy arany kardjával elvágja a szorongás vagy fájdalom láthatatlan kötelékeit.
Testi betegségeknél, lelki traumáknál vagy függőségeknél Rafael arkangyal energiája támogatja a gyógyulást. Gyógyítók, orvosok, terapeuták is kérhetik az ő segítségét – akár a saját energiavédelmükhöz is. Smaragdzöld fényként jelenik meg azoknak, akik nyitottak az érzékelésére.
Ha úgy érzed, nem tudod kimondani, amit igazán érzel, vagy nem találod a szavakat egy fontos beszélgetésnél, hívhatod Gábriel arkangyalt, aki a kommunikáció és az inspiráció angyala. Különösen nagy segítség íróknak, tanítóknak, szülőknek.
Ariel arkangyal a Föld angyala. Az állatok, az erdők, a tengerek, a hegyek, és minden, ami a bolygónkhoz tartozik, az ő védelme alatt áll. Ha aggódsz a környezetünk miatt, vagy szeretnél jobban kapcsolódni a természethez, kérd az ő támogatását – akár egy egyszerű séta közben is.
Ha káosz van az elmédben, vagy úgy érzed, semmi nem halad előre, Jofiel arkangyal segít új látásmódot találni. Ő a kreativitás, a nyugalom és a belső tisztánlátás égi mestere. Kérd a segítségét, ha döntés előtt állsz, ha elakadtál, vagy ha új inspirációra van szükséged.
Ne csak halálesethez kapcsold! Azrael arkangyal minden életszakasz-halál, például válás, költözés, szakítás, identitásváltás idején hívható. Segít azt feldolgozni, elengedni, és átalakulni. Ha segítő szakmában dolgozol, ő megvéd attól, hogy átvedd mások fájdalmát.
Szívügyekben, kapcsolatokban Chamuel arkangyal segít visszatalálni a belső békéhez. Ő az, aki segít megbocsátani másoknak – vagy éppen önmagadnak. Támogatja a párkapcsolati gyógyulást, és segít harmóniát hozni bármilyen közösségbe.
Nem kell bonyolult szertartásra gondolnod, elég az őszinte szándék. Akár meditációban, akár séta közben, egy mondattal is megszólíthatod őket. Például: „Köszönöm, Mihály arkangyal, hogy most velem vagy, és biztonságban érzem magam.” Ha szeretnél személyesebb kapcsolatot valamelyik arkangyallal, próbáld ki a következő lépéseket:
