Szent Mihály, Gábriel és Rafael: így védelmeznek minket az arkangyalok

Szeptember 28. Mihály, Gábriel és Rafael arkangyal ünnepe a római katolikus egyházban. A keresztény vallás képviselői nem véletlenül ünneplik ezeket az isteni erővel bíró bibliai alakokat, hiszen azok egyszerre nyújtanak védelmet, reményt és útmutatást; de kik is ők valójában, és miért kapnak ekkora figyelmet a hívők között és a kultúra világában?

Az arkangyalok ma is védelmeznek bennünket.

Fotó: sedmak / Getty Images

Angyalok nyomában

A Biblia legrégebbi történeteiben még nem tesznek közvetlen utalást angyalokra, a szövegek szerint inkább a babiloni fogság után jelennek meg hangsúlyosabban. Csak néhány korai említés akad, közöttük Ábrahám történetében, amikor három titokzatos látogató bukkan fel, akik közül kettő angyalként folytatja útját Sodoma városába.

Jákob álma is ide kapcsolódik, amikor egy égi létrán angyalok járnak fel és le, összekötve a földet az éggel. A zsidó hagyományban hét arkangyalról olvashatunk, közülük hármat ismerünk a keresztény ünnepekből: Mihályt, Gábrielt és Rafaelt.

Az Újszövetségben már sokkal aktívabb szerepet kapnak. Megjelennek Máriánál, Józsefnél, Zakariásnál, ott vannak Jézus mellett a pusztában, a Getszemáni-kertben, sőt a feltámadás hajnalán is. Az angyalok tehát üzenetek hordozói és kísérők a legfontosabb pillanatokban.

Mihály arkangyal a pallosával a kezében

Fotó: Vuk Kostic / Shutterstock

Mihály, a harcos arkangyal

Mihály neve annyit jelent: „Ki olyan, mint Isten?”. Ez a kérdés már önmagában is jelzi a szerepét: ő az, aki Isten erejét képviseli a gonosszal szemben. A Jelenések könyvében olvashatjuk, ahogy angyalaival szembeszáll a sárkánnyal, vagyis a gonosz erőivel, és győzelmet arat felettük.

A keresztény hagyományban Mihály az égi seregek vezére, a védelem és a harc jelképe. Gyakran ábrázolják dárdával a kezében, amint legyőzi a sátánt. Az emberek évszázadok óta fordulnak hozzá, ha erőre vagy bátorságra van szükségük. Nem véletlen, hogy sok templom, oltár és szobor őrzi a nevét, és számos település tartja őt védőszentjének.

Gábriel arkangyal

Fotó: hramikona / Shutterstock

Gábriel, az örömhír hozója

Ha van arkangyal, akit mindenki felismer, az Gábriel. Ő az, aki Názáretben megjelenik Máriánál, és közli vele a hírt: gyermeket fog szülni, aki Jézus lesz. Ez az egyetlen jelenés elég volt ahhoz, hogy neve örökre összefonódjon az isteni üzenettel. A nevének jelentése is sokatmondó: „Isten ereje” vagy „Isten embere”. A művészetben gyakran lámpással vagy fénnyel a kezében ábrázolják, utalva arra, hogy világosságot hoz a sötétségbe. A hívők számára Gábriel alakja a tiszta üzenet, az útmutatás és az isteni titkok megnyílásának jelképe.