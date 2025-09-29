Szent Mihály, Gábriel és Rafael: így védelmeznek minket az arkangyalok

Szeptember 28. Mihály, Gábriel és Rafael arkangyal ünnepe a római katolikus egyházban. A keresztény vallás képviselői nem véletlenül ünneplik ezeket az isteni erővel bíró bibliai alakokat, hiszen azok egyszerre nyújtanak védelmet, reményt és útmutatást; de kik is ők valójában, és miért kapnak ekkora figyelmet a hívők között és a kultúra világában?
A Biblia legrégebbi történeteiben még nem tesznek közvetlen utalást angyalokra, a szövegek szerint inkább a babiloni fogság után jelennek meg hangsúlyosabban. Csak néhány korai említés akad, közöttük Ábrahám történetében, amikor három titokzatos látogató bukkan fel, akik közül kettő angyalként folytatja útját Sodoma városába.
Jákob álma is ide kapcsolódik, amikor egy égi létrán angyalok járnak fel és le, összekötve a földet az éggel. A zsidó hagyományban hét arkangyalról olvashatunk, közülük hármat ismerünk a keresztény ünnepekből: Mihályt, Gábrielt és Rafaelt.
Az Újszövetségben már sokkal aktívabb szerepet kapnak. Megjelennek Máriánál, Józsefnél, Zakariásnál, ott vannak Jézus mellett a pusztában, a Getszemáni-kertben, sőt a feltámadás hajnalán is. Az angyalok tehát üzenetek hordozói és kísérők a legfontosabb pillanatokban.
Mihály neve annyit jelent: „Ki olyan, mint Isten?”. Ez a kérdés már önmagában is jelzi a szerepét: ő az, aki Isten erejét képviseli a gonosszal szemben. A Jelenések könyvében olvashatjuk, ahogy angyalaival szembeszáll a sárkánnyal, vagyis a gonosz erőivel, és győzelmet arat felettük.
A keresztény hagyományban Mihály az égi seregek vezére, a védelem és a harc jelképe. Gyakran ábrázolják dárdával a kezében, amint legyőzi a sátánt. Az emberek évszázadok óta fordulnak hozzá, ha erőre vagy bátorságra van szükségük. Nem véletlen, hogy sok templom, oltár és szobor őrzi a nevét, és számos település tartja őt védőszentjének.
Ha van arkangyal, akit mindenki felismer, az Gábriel. Ő az, aki Názáretben megjelenik Máriánál, és közli vele a hírt: gyermeket fog szülni, aki Jézus lesz. Ez az egyetlen jelenés elég volt ahhoz, hogy neve örökre összefonódjon az isteni üzenettel. A nevének jelentése is sokatmondó: „Isten ereje” vagy „Isten embere”. A művészetben gyakran lámpással vagy fénnyel a kezében ábrázolják, utalva arra, hogy világosságot hoz a sötétségbe. A hívők számára Gábriel alakja a tiszta üzenet, az útmutatás és az isteni titkok megnyílásának jelképe.
Rafael története Tóbiás könyvében bontakozik ki, amely ugyan nem része minden Bibliának, de a katolikus hagyományban kiemelt szerepet kapott. Itt egy utazóként tűnik fel, aki végigkíséri Tóbiás fiát az útján. A fiú nemcsak feleséget talál, hanem apja vakságát is meggyógyítja Rafael segítségével.
A Rafael név jelentése: „Isten gyógyít”. Ez teszi őt a betegségek és a gyógyulás arkangyalává, akihez ma is sokan fordulnak imádságban. A történetekben gyakran orvosi eszközökkel vagy a kezében halat tartva ábrázolják, ez utóbbi a Tóbiás látását visszaadó gyógymód szimbóluma.
Lehet valaki vallásos, vagy csupán érdeklődő, az arkangyalok alakja a mai napig hatással van a kultúránkra. Mihály erőt és védelmet sugall, Gábriel az örömhírt és a tisztaságot képviseli, Rafael pedig a gyógyulás és kísérés jelképe. Az emberek évszázadok óta keresik bennük a kapaszkodókat, amikor bajban vannak, vagy amikor választ várnak. Nemcsak a templomok falain, hanem a mindennapok imáiban, sőt a néphagyományban is ott élnek, hiszen a remény, a védelem és a gyógyulás iránti vágy örök.
