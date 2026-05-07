Megkezdődött az angolérettségi: mutatjuk a feladatokat!

A magyar, a matematika és a történelem után az idei érettségi negyedik napján angol nyelvből adhatnak számot a tudásukról a diákok. Az Eduline beszámolója szerint középszinten érettségizők angolból többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, a népszerű forgatókönyvíróval, Roald Dahllal, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegeket kaptak.

A vizsga első részében, vagyis a szövegértés feladatoknál közép- és emelt szinten is jellemzően négy, hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak az érettségizők. Ezekhez feladatok is tartoznak, amelyekkel azt mérik, mennyire sikerül alaposan értelmezni a szövegeket.

Az emelt szintű érettségit a diákok központilag írják, ezért erről csak délután lesznek információk.

A középszintű angolérettségi egyébként négy részből áll:

az olvasott szöveg értése 60 perces és maximum 33 pontos,

a nyelvhelyesség 30 perces és 18 pontos,

a hallott szöveg értése szintén 30 perces és 33 pontot ér,

az íráskészség pedig 60 perces és 33 pontos.

Az emelt szintű vizsgánál az első részre 70 perc, a másodikra 50 perc, a harmadikra 30 perc és a negyedik részre 90 perc jut. Mindegyik részre maximum 30 pont kapható. A középszintű angolérettségin az íráskészségnél két fogalmazást, egy rövidebbet és egy hosszabbat kell írni.

A vizsga utolsó, íráskészség részében a diákok egyetlen segédeszközt használhatnak: egy egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt.