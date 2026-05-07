Megkezdődött az angolérettségi: mutatjuk a feladatokat!

A magyar, a matematika és a történelem után az idei érettségi negyedik napján angol nyelvből adhatnak számot a tudásukról a diákok. Az Eduline beszámolója szerint középszinten érettségizők angolból többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, a népszerű forgatókönyvíróval, Roald Dahllal, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegeket kaptak.
A vizsga első részében, vagyis a szövegértés feladatoknál közép- és emelt szinten is jellemzően négy, hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak az érettségizők. Ezekhez feladatok is tartoznak, amelyekkel azt mérik, mennyire sikerül alaposan értelmezni a szövegeket.
Az emelt szintű érettségit a diákok központilag írják, ezért erről csak délután lesznek információk.
Az emelt szintű vizsgánál az első részre 70 perc, a másodikra 50 perc, a harmadikra 30 perc és a negyedik részre 90 perc jut. Mindegyik részre maximum 30 pont kapható. A középszintű angolérettségin az íráskészségnél két fogalmazást, egy rövidebbet és egy hosszabbat kell írni.
A vizsga utolsó, íráskészség részében a diákok egyetlen segédeszközt használhatnak: egy egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.