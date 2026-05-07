"Nem tudom, mit hoz a holnap, így örülök minden mosolynak" - a 10 éves Mirkó izomsorvadással küzd

Mirkó élete nem olyan, mint egy átlagos tízéves kisfiúé. A Duchenne-féle izomsorvadással küzd, egy ritka és súlyos genetikai betegséggel, amely fokozatosan építi le az izmait. Először a járás válik nehézzé, majd az idő előrehaladtával a kór a légző- és szívizmokat is érinti. Ez a küzdelem nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő.

Tímea és Mirkó végre kimozdulhattak otthonról, és Kismaros közelében, a Börzsönyben pihentek meg Fotó: Olvasói

“Szeretném, hogy boldog legyen" - így küzd Mirkó a Duchenne-szindróma ellen

Mirkó mellett minden pillanatban ott áll édesanyja, Dékány Tímea, aki egyedül neveli kisfiát, és erején felül küzd azért, hogy a gyermekének a lehető legteljesebb életet biztosítsa. Mindennapjaik a remény és a bizonytalanság határán egyensúlyoznak, mégis minden apró öröm kapaszkodót jelent számukra.

Minden nap küzd azért, hogy járhasson, játszhasson, élhesse azt a gyermekkort, amit minden gyerek megérdemel. Anyaként nézni, ahogy egyre több nehézséggel kell szembenéznie, szívszorítóan fájdalmas. Mégis minden mosolya, minden apró lépése erőt ad nekem is, hogy küzdjek vele együtt, nap mint nap

– meséli Tímea.

A történetükben most egy kis fény gyúlt: egy felajánlásnak köszönhetően Mirkó végre elmehetett néhány napra pihenni. Az Időháza Kreatív Szálláshálózat és a Medvetalp Vendégház lehetőséget adott arra, hogy kiszakadjanak a mindennapi küzdelmek világából. Ez a rövid üdülés nemcsak feltöltődést jelentett, hanem olyan közös élményeket is, amelyekből hosszú ideig meríthetnek erőt. Tímea számára ezek a pillanatok felbecsülhetetlenek.



Nem tudjuk, mit hoz a holnap, csak azt, hogy most együtt lehetünk. Örülök minden pillanatnak, minden együttlétnek, minden mosolynak. Persze annak is, hogy még nem nagy a baj. Ezek az apró csodák tartanak életben minket lelkileg

– teszi hozzá Tímea.

Mirkó elképesztően örült a természetnek. Egy kicsit elfelejthette mindennapi küzdelmeit. Fotó: Olvasói

A háttérben azonban továbbra is ott húzódik a kegyetlen valóság. A Duchenne-betegség jelenleg gyógyíthatatlan, de létezik egy ígéretes lehetőség: a génterápia, amely jelentősen lassíthatja a betegség lefolyását. Ennek költsége azonban körülbelül 1 milliárd forint, amelynek egyelőre csak töredéke áll rendelkezésre.

Bárhová is megyünk, mindig ott motoszkál bennünk a gondolat, hogy egyszer majd nem fog járni. Közben telik az idő, és az az összeg, amely megmenthetné Mirkót, még mindig nem gyűlt össze. Ez az állandó küzdelem rendkívül megnehezíti az életünket. A szorongás pedig észrevétlenül belopózott a mindennapjainkba, és úgy tűnik, nem is akar távozni

- meséli Tímea szomorúan.

Nehéz és ijesztő ez az út, de boldog vagyok, hogy én vagyok Mirkó anyukája. Ő az én mindenem. Egyetlen nap sem telik el úgy, hogy ne lennék hálás érte. Az utunk nem könnyű, de az ő szeretete minden akadályon átsegít. És bízom az emberekben akik szeretettel vesznek körül minket. Hálás vagyok minden támogatásért. Ha mindenki csak egy kicsit ad, talán összejön. Azok az emberek, akik segítenek, számunkra olyanok, mint a csillagok az égen – együtt segítenek elérni a Holdat, legyőzni a Duchenne-szindrómát

- osztotta meg gondolatait Mirkó anyukája.