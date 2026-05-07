Tiszta vizet öntött a pohárba a Jóbarátok kapcsán Lisa Kudrow: kimondta, amit minden rajongó hallani akart

Lisa Kudrow nemrég tiszta vizet öntött a pohárba a Jóbarátok című sorozat egyik legégetőbb kérdésében: tényleg "szakításban volt" a sitcom két karaktere, Rachel és Ross a harmadik évadban? Félrelépésnek számít, avagy sem, hogy a férfi ezalatt mással volt együtt? A színésznő most egy műsorban válaszolt ezekre a kérdésekre.

Lisa Kudrow pontot tett a Jóbarátok című sorozat egyik legégetőbb kérdésére / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Lisa Kudrow nemrég kimondta, amire a rajongók már régóta vártak

A Jóbarátok rajongói biztosan emlékeznek arra az ominózus pillanatra, amikor Ross Geller megcsalta Rachel Greent a harmadik évadban - vagy legalábbis, a Jennifer Aniston által alakított karater szerint, mialatt Ross azzal védekezett, hogy szünetet tartottak a kapcsolatukban, avagy "szakításban voltak", amely azóta is egyike a sitcom ikonikussá vált mondatainak. Lisa Kudrow nemrég erre a kérdésre adott választ a The Tonight Show vendégeként. A műsorvezető ekkor kissé félve hozta fel a sorozat egyik olyan témáját, amely a mai napig sokakat foglalkoztat.

Már félek felhozni ezt a témát. Mit gondolsz, szakításban volt Rachel és Ross?

- tette fel kérdést a műsorvezető, Jimmy Fallon, és amire Kudrow határozott választ adott:

Nos, nem. De ez már túlmutat ezen. Akár szakításban voltak, akár nem, Ross egyszerűen rossz partner volt.

A közönség ekkor rögvest tapsviharban tört ki, mire a színésznő így folytatta:

Ó, egyetértetek! Így máris sokkal jobban érzem magam. Köszönöm mindenkinek.

Lisa Kudrow ezután megemlítette, hogy a sitcom újraegyesülésének idején még teljesen másként gondolkoztak egykori színésztársaival.

Nagyjából öt éve volt a Jóbarátok: Újra együtt, és akkor mind azt mondtuk: 'Szakításban voltak', és Rachel volt a hisztérika, aki sem azt nem akarja, hogy Ross továbblépjen, sem azt, hogy ismét összejöjjenek

- mondta el Lisa Kudrow, aki ezután elárulta, ma már egészen másként vélekedik, és úgy gondolja, hogy Rachel nagyot hibázott, amikor mindezek után visszament Rosshoz.

Nem kellett volna újra összejönnie vele, mert borzalmas alak volt.

Korábban egyébként a Rosst alakító David Schwimmer is elmondta a véleményét ebben a kérdésben:

Ez nem is kérdés. Szakításban voltak.

Ezzel szemben Jennifer Aniston még 2021-ben is úgy fogalmazott: egyáltalán nem voltak a karaktereik szakításban. Ebből jól látható, hogy még magukat a színészeket is megosztja a sorozat eme ikonikus pillanata - olvasható a Page Six cikkében.