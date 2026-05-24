Ezért a 3 csillagjegyért odavannak a háziállatok: náluk jobb gazdit keresve sem találni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 09:45
Nem mindenkiből válik tökéletes gazdi. Azonban a horoszkóp pontosan megmutatja, kik beszélnek leginkább az állatok nyelvén. Tudd meg, te is a szupergazdik közé tartozol-e!
Szabó Szilvi
  • Bizonyos csillagjegyek sokkal könnyebben megtalálják a közös hangot a háziállatokkal.
  • A Bika a luxust és a biztonságot, a Rák az érzelmi védelmet, míg a Szűz a tökéletes, precíz rutint biztosítja kedvencének.
  • Ha magadra ismersz a listában, vagy a környezetedben van ilyen jegyű gazdi, megérted miért imádják őket az állatok.

A horoszkóp szerint az empátia, a türelem és a gondoskodás belső igénye határozza meg, mennyire tudunk egy hullámhosszra kerülni az állatokkal. Bár minden jegy képes mély szeretetre, van három olyan zodiákus, akik valósággal beszélik az állatok nyelvét. Lássuk, kik ők!

A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek szülöttei mellett boldog élet vár a háziállatokra.
Fotó: MIKALAI GONCHAROV / shutterstock

Nézzük, kik azok, akik a legodaadóbb és gondoskodó gazdik a horoszkóp szerint!

1. A Bika – a megtestesült biztonság 

Ha egy állat választhatna, valószínűleg azonnal egy Bika otthona felé venné az irányt. Miért? Mert a Bika jegy szülöttei a stabilitás és a prémium életérzés megtestesítői. Náluk a kutyatál sosem üres, és garantáltan a legkényelmesebb fekhely várja a négylábút. A Bika földjegy, ami rendkívüli türelemmel ruházza fel. Nem veszti el a fejét, ha a kutyus harmadszor is bepiszkítja a szőnyeget a szobatisztaságra nevelés alatt, és addig simogatja a doromboló macskát, amíg annak jól esik. Ráadásul imádja a természetet, így a nagy séták vagy a kerti lustálkodások a Bika gazdi legkedvesebb programjai. Nála egy kisállat teljes jogú, királyi bánásmódban részesülő családtag.

2. A Rák – az anyáskodó védelmező

A Rák az állatöv leginkább gondoskodó jegye, így nem meglepő, hogy imádják a kedvencei. Hihetetlenül erős az intuíciója: a Rák gazdi már abból tudja, hogy baj van, ahogyan a macska a fülét billenti, vagy ahogy ránéz a kutya. Szinte telepatikus kapcsolatban áll a kedvenceivel. Ha egy menhelyi, traumatizált vagy extra törődést igénylő állatról van szó, a Rák tökéletes gazdi. Képes a saját kényelmét is háttérbe szorítani, hogy éjszaka a beteg kutyus mellett virrasszon, a szeretetével pedig a legfélősebb cicát is feloldja. Nála a lakás egy biztonságos fészek, ahol a háziállatok a legnagyobb kényeztetésben részesülnek.

3. A Szűz – precíz és tudatos

Elsőre talán meglepő lehet a listán a rendmániájáról ismert Szűz, azonban mellettük a háziállat élete tökéletes rendben zajlik: az etetés, a vitaminok, az orvosi vizsgálatok és a séták mind rend szerint zajlanak. A Szűz nem bíz semmit a véletlenre. Ha a kutyának speciális diétára van szüksége, ő grammra pontosan ki méri az adagot, és fejből tudja a legújabb bolha elleni szerek összetételét. Rendkívül felelősségteljes gazdi, így nála az állatok a legnagyobb biztonságban vannak. Maximális odafigyeléssel és a tiszta, ápolt környezet biztosításával a legmélyebb szeretetet nyújtja kedvenceinek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
