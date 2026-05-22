Négy csillagjegy ma az univerzum kegyeltje lesz: eljött az idő!

Május 22-én, pénteken négy csillagjegy is különösen erős jelet kap az univerzumtól, miután a Nap és az Uránusz együttállása olyan energiát hoz, amely a bátorságról, a változásról és a spontán döntésekről szól majd. Ez lesz az a nap tehát, amikor érdemes valami merészet és izgalmasat meglépni. Ez lesz az a nap, amikor megérkezik a "jel", amire oly sokszor várunk. A lényeg: járjunk nyitott szemmel, ugyanis a csillagok most tényleg az üzenik, hogy indulj és cselekedj.

Négy csillagjegy üzenetet kap az univerzumtól. Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

Íme a négy szerencsés csillagjegy

1. Kos:

A Nap és az Uránusz együttállása pénteken azonnal cselekvésre ösztönöz, amit te is érzel, mert eljött az idő. Lehet, hogy most kell végre kimondanod, amit régóta magadban tartasz. Egy biztos: nincs több halogatás. Állj ki magadért bátran hiszen, ma nincs mitől félned.

2. Bika:

Valami kizökkent a megszokott rutinodból ma, ami elsőre talán zavarónak tűnik, de valójában egy sokkal tisztább és céltudatosabb irányba terel. Ez az együttállás előhozza belőled azt az oldaladat, amely szereti a spontaneitást, így ma kicsit elengeded magad. Az univerzum mást tervet szán neked, ami miatt rájössz majd, hogy ha kilépsz a megszokott keretek közül, valami sokkal jobb vár rád.

Megéri hagyni, hogy az univerzum vezessen.

3. Ikrek:

Május 22-én elképesztően intenzív ötletek árasztanak el és ezek közül legalább eggyel mindenképp foglalkoznod kell. Az Uránusz energiája feltölt lendülettel és segít túllátni a saját korlátaidon, ha most valami igazán nagy dolgot szeretnél létrehozni. A jelek egyértelműek: vállald a kockázatot. Ragadd meg a lehetőséget és vágj bele teljes erőből.

4. Vízöntő:

Nem kell tovább keresned a jeleket, megérkezett az univerzum jóváhagyása arra, hogy belevágj abba, amibe akartál. Ma nem szabad, hogy számítson mások véleménye. Az Uránusz tranzitja ma azt üzeni neked: sokkal messzebbre juthatsz, mint gondolnád.

Ez a nap szabadságot ad neked. Azt érzed majd, hogy végre nincs semmi, ami visszatarthatna. Az univerzum most teljes támogatását küldi, így neked pedig csak annyi a dolgod, hogy higgy magadban és lépj előre

- írják.