Szerelmi horoszkóp: 4 csillagjegy, aki mindig abba szeret bele, akibe nem kellene

Mindannyian követünk el hibákat, ha szerelemről van szó, emellett azt is tudjuk, hogy a párkapcsolatok sem minden esetben és minden pillanatban a tökéletes összhangról szólnak. Azonban vannak, akik mintha folyamatosan mellényúlnának. Ők azok, akik talán tudják, hogy ezt nem kellene, de a szívük mégis mást súg, mint az eszük: nem veszik észre a nyilvánvaló red flag-eket, figyelmeztető jeleket még sokadjára sem, vagy érzelmileg, vagy fizikailag elérhetetlen emberekbe zúgnak bele, netán folyamatosan valaki mellett kötnek ki, aki nagyon rossz párosítás. Horoszkópjuk, csillagjegyük is tehet minderről? A válasz: igen. Szerelmi horoszkópunk most felfedi, kik azok, akiknek a legjobban kell vigyázniuk a szerelemben, és akiknek a leginkább meg kell tanulniuk: néha nem árt az eszünkre is hallgatni a szívünk mellett.
Mérleg
Kedves Mérleg, egyszerűen a sors is arra rendelt téged, hogy a rossz emberbe szeress bele, mert mindig azt nézed, ki lehetne valakiből, és nem azt, kicsoda ő jelenleg. Igen, ez szép tulajdonság, de sajnos sokszor csalódáshoz vezet – ahogy azt már bizonyára többször magad is megtapasztaltad. Egy ideába szeretsz bele, választottad valódi személyisége azonban egy idő után még számodra is egyértelművé válik.
Kos
Impulzív vagy, lobbanékony, és ilyenkor senki és semmi nem tarthat vissza. Épp ezért hozol rossz döntéseket a szerelemben. Fellángolsz, és nem érdekel semmi más. Hiába vagy rettentően intelligens, az agyadnak egyszerűen ideje sincs reagálni, a szíved máris bolondot csinált belőled, mert már megint olyan valakibe bolondultál bele, aki nem adja, nem adhatja meg neked, amit igazán érdemelnél.
Halak
Ó, az álmodozó Halak! Te vagy az, aki ki akarja élvezni a pillanatot, amíg tart, épp ezért a szívedet követed minden pillanatban, és nem állsz meg kielemezni az érzelmeidet, nehogy kizökkentsenek ebből a mesés álomvilágból. Igen, észreveszed a red flag-eket, figyelmeztető jeleket, de egyszerűen nem törődsz velük, mert tudod, hogy a szerelem mindig zűrös ügy. Azt azonban jellemzően túl későn veszed észre, hogy épp a rossz választások miatt nálad aztán kiváltképp zűrös!
Ikrek
Azért szeretsz bele jellemzően a rossz emberekbe, mert semmiből sem akarsz kimaradni, amit az élet kínálhat számodra. Épp ezért nem állsz le végiggondolni, hogy egy kapcsolat mennyire lehet számodra érzelmileg megterhelő, netán káros. Egyszerűen beleveted magad, nehogy lemaradj valamiről. Ráadásul kifejezetten zavar, ha valaki megmondja, mit tegyél, pláne, ha a szerelmi életedről van szó, így ha a barátok, netán a család figyelmeztet egy lehetséges partnernél, hogy vele talán nem kellene közelebbi kapcsolatba kerülnöd, te csak azért is belevágsz. Nálad a szerelem tényleg lutri: van, amikor alaposan mellényúlsz, máskor gyönyörű és felejthetetlen emlékekkel gazdagodsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.