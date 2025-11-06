Szerelmi horoszkóp: 4 csillagjegy, aki mindig abba szeret bele, akibe nem kellene

Mindannyian követünk el hibákat, ha szerelemről van szó, emellett azt is tudjuk, hogy a párkapcsolatok sem minden esetben és minden pillanatban a tökéletes összhangról szólnak. Azonban vannak, akik mintha folyamatosan mellényúlnának. Ők azok, akik talán tudják, hogy ezt nem kellene, de a szívük mégis mást súg, mint az eszük: nem veszik észre a nyilvánvaló red flag-eket, figyelmeztető jeleket még sokadjára sem, vagy érzelmileg, vagy fizikailag elérhetetlen emberekbe zúgnak bele, netán folyamatosan valaki mellett kötnek ki, aki nagyon rossz párosítás. Horoszkópjuk, csillagjegyük is tehet minderről? A válasz: igen. Szerelmi horoszkópunk most felfedi, kik azok, akiknek a legjobban kell vigyázniuk a szerelemben, és akiknek a leginkább meg kell tanulniuk: néha nem árt az eszünkre is hallgatni a szívünk mellett.

Szerelemnek indul, sírás lesz a vége: szerelmi horoszkópunkból kiderül, kik azok, akik a legtöbbször nyúlnak mellé Fotó: Pexels

Szerelmi horoszkóp: csillagjegyek, akik mintha mindig rosszul választanának

Mérleg

Kedves Mérleg, egyszerűen a sors is arra rendelt téged, hogy a rossz emberbe szeress bele, mert mindig azt nézed, ki lehetne valakiből, és nem azt, kicsoda ő jelenleg. Igen, ez szép tulajdonság, de sajnos sokszor csalódáshoz vezet – ahogy azt már bizonyára többször magad is megtapasztaltad. Egy ideába szeretsz bele, választottad valódi személyisége azonban egy idő után még számodra is egyértelművé válik.

Kos

Impulzív vagy, lobbanékony, és ilyenkor senki és semmi nem tarthat vissza. Épp ezért hozol rossz döntéseket a szerelemben. Fellángolsz, és nem érdekel semmi más. Hiába vagy rettentően intelligens, az agyadnak egyszerűen ideje sincs reagálni, a szíved máris bolondot csinált belőled, mert már megint olyan valakibe bolondultál bele, aki nem adja, nem adhatja meg neked, amit igazán érdemelnél.