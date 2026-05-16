Hatalmas dráma az Exatlonban, könnyek közt búcsúzott a gyönyörű Kihívó: „Egyszerűen felfoghatatlan”

Kialakult a sport-reality női és férfi Top3-as mezőnye, ők ma már az elődöntőben küzdenek meg egymással. A sport-reality pénteki adásában, ahol az elődöntőbe jutás volt a tét, két versenyző Exatlonjának is vége lett. Sótonyi Boróka szépségkirálynőt csapattársa, Szabó Réka ejtette ki. A Kihívó kieső könnyek közt búcsúzott a műsortól.

Az Exatlon Kihívók csapatában szoros barátságot kötött Szabó Réka és Sótonyi Boró, párbajukon a szőke szépség esett ki Fotó: TV2

Így telt Sótonyi Boróka Exatlonja

2026 márciusában visszatért a sport-reality a TV2 képernyőjére

A Kihívók csapatában szerepelt Sótonyi Boróka szépségkirálynő

szépségkirálynő A modell hullámzóan teljesített, de bejutott a műsor egyéni szakaszába, a döntő hetébe

Az elődönt kapujában Szabó Rékával párbajozott, barátnője kiejtette



Véget ért Sótonya Boró Exatlonja

40 versenynap után, a szépségkirálynő Kihívó az elődöntő előtt távozott a műsorból. Az Exatlon Hungary 2026 legújabb kiesőjének álmát ráadásul barátnője, Szabó Réka törte össze.

„Furcsa volt Réka ellen futni, párbajozni vele, mert nagyon közel áll a szívemhez! Akkora lelke van ennek a lánynak, hogy szerintem az egész Exatlont be tudná vele tölteni. Fair játék volt, nekem ez idáig tartott. Össze se tudom foglalni, annyi érzelem, impulzus övezi az elmúlt két hónapomat, hogy egyszerűen felfoghatatlan, hogy most egy szempillantás alatt vége lett” – mondta könnyek közt az esküvőjét a műsor forgatása miatt majdnem lemondó Gelencsér Tímeának az Exatlon Kihívók csapatában szereplő Sótonyi Boró. – „Nyilván, ne legyek telhetetlen, jó lett volna még tovább menetelni, de azt gondolom, kerek a sztorim és felülmúltam az elvárásaimat, amit magammal szemben támasztottam úgy mint, legyek felszabadult, hogy élvezzem a versenyzést, hozzam ki magamból a maximumot. Ez most így alakult, ilyen az Exatlon, ezt még fel kell majd valahogy dolgoznom, de nem vagyok csalódott, még akkor sem, ha sírok, csak annyira sok bennem az érzelem.”

A gyönyörű modell, aki a héten durva fejsérülést szerzett, azt is elárulta, hogy hála van benne azért, mert szerepelhetett az Exatlon 2026-ban.

Én itt rengeteget tanultam önmagamról, például, hogy hogyan működöm csapatdinamikában, vagy azt, hogy téthelyzetben mennyire más teljesíteni. Rengeteget tanultam a Bajnokoktól is, Ekler Luca és Valkusz Máté jó tanácsokkal láttak el, be is jöttek, amiket mondtak, utána mindig nyertem is futamot. De azt kell mondanom, hogy én itt mindenkitől, stábtagtól, versenyzőtől, Palik Lászlótól is hazaviszek egy-egy gondolatot. Van egy szokásom, hogy minden este három dologért hálát adok és egy dolgot mindig felelevenítek, amit aznap tanultam. Itt ezt könnyen meg tudtam tenni az Exatlonban, mert minden nap tanultam valamit, tényleg gazdag emberként távozom innen! És nagyon hálás vagyok azért, mert erősebb lett a hitem, mert voltam fönt is, lent is, be voltunk zárva, össze voltunk zárva, a hitem volt az, ami mindenen átlendített. Az önmagamba vetett hitem is erősödött itt kint, úgy érzem most békességben vagyok önmagammal!

Íme az Exatlon férfi és női Top3-as mezőnye!

Az elődöntőben vívja meg harcát a fináléért Szabó Réka, Csóri Dorka és Ekler Luca, míg a férfiaknál nagy csata várható Valkusz Máté, Koplányi Gábor és Lencse Laci közt. A Bors oldalán tudsz szavazni, szerinted ki lesz az Exatlon 2026 férfi és női győztese!