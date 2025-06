/A női energia aktiválása! 4 gyakorlat, hogy újra kapcsolódj a feminin énedhez

3. Lassíts le!

Még este, ha nem volt meg a napi 2-3 liter víz, gyorsan megpróbálod pótolni. Délben az ebédet is gyorsan elfogyasztod, mert rohansz vissza dolgozni. Muszáj lelassítanod! A női energia egy befogadó energia. Szóval multitasking helyett – ami sokszor elkerülhetetlen – néha engedd meg magadnak, hogy valami csak rólad szóljon. Olyan apróságok, mint egy nyugodt ebédszünet, mindenkinek jár, neked is! Egy apró szokást vezess be az életedbe. Mikor vizet iszol – vagy üdítőt – két kézzel fogd a poharat és érezd, ahogy a víz folyik le a torkodon keresztül a gyomrodba. Semmi másra ne figyelj, csak a vízivásra. Az agyad legalább erre a rövid időre ki tud kapcsolni. Ez a technika megtanít a jelenben élni és kapcsolódni a női energiádhoz.

4. Tükör technika

Minden este nézz bele alaposan a tükörbe. Egyenesen a szemeidbe nézz. Jelen időben beszélj önmagadhoz. Dicsérd meg magad az aznapi kis sikereidért, vagy csak azért, mert képes voltál túlélni az adott napot, mert bizony vannak olyan napok, amiket csak túlélni lehet. Ismételd el a tükör előtt minden este a következőket: szeretlek, büszke vagyok rád, gyengéd vagyok, nő vagyok. Ez azért fontos tudatosítani magadban, hogy ne akarj állandóan bizonyítani. Egy nő nem üldöz, hanem vonz.