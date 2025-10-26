BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A galagonya hatása – Az ősz ajándéka a szívünknek

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 17:45
gyógynövényvérnyomásszív
Ahogy az ősz kiszínezi a tájat, a természet értékes ajándékokat rejt el számunkra, gyógyító kincsekre bukkanhatunk. A galagonya hatása felbecsülhetetlen, nem véletlen nevezik a szív gyógynövényének.
Bata Kata
A galagonya hatása ott rejlik minden apró, piros bogyóban. Ősszel, amikor testünk és lelkünk is lassan a pihenésre hangolódik, a galagonya kíméletesen segít megtalálni az egyensúlyt. Teaként, lekvárként, tinktúraként vagy akár szirupként fogyasztva, természetesen erősíti a szervezetünket. A galagonya egészségre gyakorolt hatása, hogy rendszeres használatával könnyebb lesz a szívünk, jobban viseljük a mindennapi terhelést - írja a Fanny magazin.

A galagonya hatása teaként fogyasztva természetes módon segíti a vérkeringést
A galagonya hatása a szív egészségére felbecsülhetetlen
Fotó: Tatiana_Pink /  Shutterstock 

1. A galagonya hatása a szívünkre 

A galagonya hatóanyagai – főként a flavonoidok és proantocianidinek – támogatják a szívizom munkáját, segítik a vér áramlását, és javítják a szív oxigénellátását. Különösen hasznos lehet enyhébb szívpanaszok, fáradékonyság vagy stressz okozta heves szívdobogás esetén. A gyógynövény lassan, de biztosan fejti ki hatását: hosszú távon kiegyensúlyozza a szívritmust és csökkenti a vérnyomást.

2. A galagonya hatása az idegekre

A galagonyában lévő flavonoidok kíméletes idegrendszeri nyugtatóként működnek, segítenek lecsendesíteni a szorongást és oldani a feszültséget. Sok gyógynövényes keverékben megtaláljuk citromfűvel vagy levendulával társítva, ami még tovább fokozza hatást. Az esti galagonyatea támogatja a pihenést, anélkül, hogy álmosságot, levertséget okozna másnap. Ez különösen akkor hasznos, ha stresszes életmódot élünk, de természetes megoldást keresünk a lelki egyensúly megőrzésére.

3. A vérnyomás és a keringés őrzője

A galagonya hatóanyagai tágítják az ereket, ezáltal segítik a vér szabadabb áramlását és támogatják a vérnyomás csökkentését. Rendszeres fogyasztása javíthatja a perifériás keringést, aminek legfőbb jele a hideg végtagok. Antioxidáns-tartalma segít megelőzni az érfalak károsodását. A galagonya hatása a vérnyomásra és az érrendszerre kíméletes, mégis hatékony támogatást nyújt, ezért sokan használják magas vérnyomás ellen, a szív és az erek védelmére.

4. A szabadgyökök kivédője

A galagonya hatása a bogyókban található antioxidánsoknak köszönhető, amelyek segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől – attól a folyamattól, amely a korai öregedés és számos krónikus betegség egyik forrása. Ezek a természetes vegyületek semlegesítik a szabad gyököket, ezzel támogatják az immunrendszer működését és a szervezet regenerációs folyamatait. A galagonyatea vagy -kivonat rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a bőr, az érfalak és az idegrendszer egészségéhez is.

5. A gyomor gyógyítója 

Ha sokat fáj a hasunk, puffadunk, telítettségérzés gyötör minket, akkor a galagonya főzete ezen is segíthet. Fokozza az epetermelést, és támogatja a zsírok lebontását. A benne lévő keserűanyagok serkentik az emésztőnedvek kiválasztását, így étkezések után egy csésze galagonyatea hamar enyhülést hozhat.

Ismerjük meg közelebbről!

A galagonya vadon nő Magyarországon is, leggyakrabban napsütötte erdőszéleken és mezsgyéken találkozhatunk vele. Apró, piros bogyói október derekán érnek, ilyenkor gyűjthetők a legnagyobb hatóanyagtartalommal. A termésből teát, tinktúrát, szirupot, sőt, lekvárt is készíthetünk, de szárítva is sokáig eltartható. A levelek és virágok is értékesek, különösen tavasszal szedve – ezekből nyugtató, szíverősítő keverékek készülhetnek. A galagonya íze enyhén fanyar, de egy kis mézzel vagy csipkebogyóval társítva kellemesen lágy ízt varázsolhatunk.

Ha szeretnél többet megtudni arról, mire jó a galagonya, nézd meg a videót!

 

 

