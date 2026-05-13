Fogják a fejüket a tiktokosok: 29 évvel fiatalabb férfi csábította el az özvegyet - videó

Egy amerikai özvegy a férje halálos ágya mellett kezdett csevegni egy 26 éves fiatal férfival, akibe fülig belezúgott.

A férje elhunyta után a nő kapcsolatba kezdett a férfival, akivel nagy tervei vannak.

A netezők aggódnak, szerintük a férfi ki akarja használni a nőt.

A szerelem nem ismer határokat, kort meg pláne nem. Legalábbis ezt vallja Kimberly Hurst, akit egészen furcsa és szomorú helyzetben talált el Cupido nyila. Az 55 éves asszony a férje halálos ágya mellett gubbasztva zúgott bele egy nála jóval fiatalabb férfiba a TikTokon.

Az 55 éves amerikai nő szerelembe esett egy nála jóval fiatalabb férfival. Képernyőfotó/Tappest Official/YouTube

A gyásztól a szerelemig

Kimberly Floridában él, és 2025 tavaszán megszakadt a szíve. A férje hat hónapig hősiesen harcolt a rák ellen, mígnem a betegség legyőzte őt. Amikor a férfi még haldoklott, hitvese egy 26 éves jamaicai zenésszel, Jevor Hardware-el kezdett üzeneteket váltani a TikTokon. Üzengetésük románcba fordult, majd amikor Kimberly elveszítette a férjét, Jevor virtuális karjaiban talált megnyugvást. A nő állítja, hogy a fiatal zenész végig támogatni próbálta őt a nehéz időszakban.

– Eleinte azt hittem, csak egy játékos nőcsábász – árulta el az özvegy, aki idővel a környezetváltozás mellett döntött, hogy könnyebb legyen feldolgoznia a gyászt. Mit ad Isten, Jamaica mellett döntött, ahol Jevor tárt karokkal fogadta őt.

Addig sosem találkoztunk személyesen, ám amint felvett a reptéren, azonnal érezhető volt kettőnk között a kémia, a vonzalom

– mesélte Kimberley, akinek teljesen megváltoztatta az életét a külföldi kiruccanás. Őszre a randizásból párkapcsolat lett, a nő szerettei azonban egyáltalán nem örültek a hírnek. Többek között haragudtak rá, hogy semmibe vette a gyászidőszakot, másrészről a hatalmas korkülönbség és amiatt is aggódtak, hogy a férfi csak ki akarja használni őt.

– Szépen mondva mindenki meglepődött, de ez az én életem, az én döntésem. Az előző kapcsolatomban sokáig nem voltam boldog – vallotta be őszintén, kiemelve, egyáltalán nem érdeklik a kritikus hangok. A közösségi médiában is büszkén felvállalja Jevort, aki a hölgy követői szerint is csak ki akarja használni az özvegy asszonyt, hogy zöld kártyát szerezzen az államokba.

Felhívjuk egymást, felolvassuk a hozzászólásokat és nevetünk azokon. Nem hagyjuk, hogy ez befolyásolja a kapcsolatunkat

– mondta a biztonsági panaszkezelőként dolgozó nő. A rosszalló kommentek olyannyira nem szegik kedvét a párnak, hogy már az összeköltözést tervezgetik. Ehhez a terveik szerint Kimberly költözik Jamaicába, várhatóan 2026 végén.