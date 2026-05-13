Fogják a fejüket a tiktokosok: 29 évvel fiatalabb férfi csábította el az özvegyet - videó

A szerelem nem ismer határokat, kort meg pláne nem. Legalábbis ezt vallja Kimberly Hurst, akit egészen furcsa és szomorú helyzetben talált el Cupido nyila. Az 55 éves asszony a férje halálos ágya mellett gubbasztva zúgott bele egy nála jóval fiatalabb férfiba a TikTokon.
Kimberly Floridában él, és 2025 tavaszán megszakadt a szíve. A férje hat hónapig hősiesen harcolt a rák ellen, mígnem a betegség legyőzte őt. Amikor a férfi még haldoklott, hitvese egy 26 éves jamaicai zenésszel, Jevor Hardware-el kezdett üzeneteket váltani a TikTokon. Üzengetésük románcba fordult, majd amikor Kimberly elveszítette a férjét, Jevor virtuális karjaiban talált megnyugvást. A nő állítja, hogy a fiatal zenész végig támogatni próbálta őt a nehéz időszakban.
– Eleinte azt hittem, csak egy játékos nőcsábász – árulta el az özvegy, aki idővel a környezetváltozás mellett döntött, hogy könnyebb legyen feldolgoznia a gyászt. Mit ad Isten, Jamaica mellett döntött, ahol Jevor tárt karokkal fogadta őt.
Addig sosem találkoztunk személyesen, ám amint felvett a reptéren, azonnal érezhető volt kettőnk között a kémia, a vonzalom
– mesélte Kimberley, akinek teljesen megváltoztatta az életét a külföldi kiruccanás. Őszre a randizásból párkapcsolat lett, a nő szerettei azonban egyáltalán nem örültek a hírnek. Többek között haragudtak rá, hogy semmibe vette a gyászidőszakot, másrészről a hatalmas korkülönbség és amiatt is aggódtak, hogy a férfi csak ki akarja használni őt.
– Szépen mondva mindenki meglepődött, de ez az én életem, az én döntésem. Az előző kapcsolatomban sokáig nem voltam boldog – vallotta be őszintén, kiemelve, egyáltalán nem érdeklik a kritikus hangok. A közösségi médiában is büszkén felvállalja Jevort, aki a hölgy követői szerint is csak ki akarja használni az özvegy asszonyt, hogy zöld kártyát szerezzen az államokba.
Felhívjuk egymást, felolvassuk a hozzászólásokat és nevetünk azokon. Nem hagyjuk, hogy ez befolyásolja a kapcsolatunkat
– mondta a biztonsági panaszkezelőként dolgozó nő. A rosszalló kommentek olyannyira nem szegik kedvét a párnak, hogy már az összeköltözést tervezgetik. Ehhez a terveik szerint Kimberly költözik Jamaicába, várhatóan 2026 végén.
Jelenleg 850 kilométer választja el a párt. A szerelmes özvegy hathetente ingázik, hogy láthassa a szerelmét, akit mostanra szó szerint megihlettek a karib-tengeri romantikázások. Jevor több dalt is költött a nőnek, a She Loves Me (Szeret engem) című számához készült klipben Kimberly szerepel is.
– Sosem láttam még nagy művészt, aki a párját szerepelteti a klipjében. Ő tényleg azt akarja, hogy az élete minden területének része legyek – állította lelkesen a nő.
Ő a mindenem. Szeretek benne mindent. Sokan ítélkeznek, de ez nem állíthat meg minket, mert őt választottam. Ő az én szerelmem, és mindenbe bevonom őt, amit csinálok, a zenémet is beleértve
– zárta szavait az álmodozó Jevor.
Kattints a lejátszás gombra, hogy megnézhesd a szerelmesek videóklipjét:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.