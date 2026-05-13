Szerelem az amerikai Kimberly és a nála 29 évvel fiatalabb jamaicai Jevor között

Fogják a fejüket a tiktokosok: 29 évvel fiatalabb férfi csábította el az özvegyet - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 08:45
szerelemgyászfeldolgozástest és lélekJamaicaTikTok
A boldogság sokszor akkor kopogtat az ajtónkon, amikor egyáltalán nem számítunk rá. Egy 55 éves asszony épphogy elvesztette rákban szenvedő férjét, szinte rögtön rátalált a szerelem egy nála jóval fiatalabb férfi személyében, aki a TikTokon kezdte neki csapni a szelet. Hogy valójában mi célból tette, azt mindenki döntse el maga.
  • Egy amerikai özvegy a férje halálos ágya mellett kezdett csevegni egy 26 éves fiatal férfival, akibe fülig belezúgott. 
  • A férje elhunyta után a nő kapcsolatba kezdett a férfival, akivel nagy tervei vannak.
  • A netezők aggódnak, szerintük a férfi ki akarja használni a nőt. 

A szerelem nem ismer határokat, kort meg pláne nem. Legalábbis ezt vallja Kimberly Hurst, akit egészen furcsa és szomorú helyzetben talált el Cupido nyila. Az 55 éves asszony a férje halálos ágya mellett gubbasztva zúgott bele egy nála jóval fiatalabb férfiba a TikTokon.

Szerelem Kimberly Hurst és egy nála 29 évvel fiatalabb jamaicai férfi, Jevor között
Az 55 éves amerikai nő szerelembe esett egy nála jóval fiatalabb férfival. Képernyőfotó/Tappest Official/YouTube

A gyásztól a szerelemig 

Kimberly Floridában él, és 2025 tavaszán megszakadt a szíve. A férje hat hónapig hősiesen harcolt a rák ellen, mígnem a betegség legyőzte őt. Amikor a férfi még haldoklott, hitvese egy 26 éves jamaicai zenésszel, Jevor Hardware-el kezdett üzeneteket váltani a TikTokon. Üzengetésük románcba fordult, majd amikor Kimberly elveszítette a férjét, Jevor virtuális karjaiban talált megnyugvást. A nő állítja, hogy a fiatal zenész végig támogatni próbálta őt a nehéz időszakban.

– Eleinte azt hittem, csak egy játékos nőcsábász – árulta el az özvegy, aki idővel a környezetváltozás mellett döntött, hogy könnyebb legyen feldolgoznia a gyászt. Mit ad Isten, Jamaica mellett döntött, ahol Jevor tárt karokkal fogadta őt.

Addig sosem találkoztunk személyesen, ám amint felvett a reptéren, azonnal érezhető volt kettőnk között a kémia, a vonzalom

– mesélte Kimberley, akinek teljesen megváltoztatta az életét a külföldi kiruccanás. Őszre a randizásból párkapcsolat lett, a nő szerettei azonban egyáltalán nem örültek a hírnek. Többek között haragudtak rá, hogy semmibe vette a gyászidőszakot, másrészről a hatalmas korkülönbség és amiatt is aggódtak, hogy a férfi csak ki akarja használni őt. 

– Szépen mondva mindenki meglepődött, de ez az én életem, az én döntésem. Az előző kapcsolatomban sokáig nem voltam boldog – vallotta be őszintén, kiemelve, egyáltalán nem érdeklik a kritikus hangok. A közösségi médiában is büszkén felvállalja Jevort, aki a hölgy követői szerint is csak ki akarja használni az özvegy asszonyt, hogy zöld kártyát szerezzen az államokba.

Felhívjuk egymást, felolvassuk a hozzászólásokat és nevetünk azokon. Nem hagyjuk, hogy ez befolyásolja a kapcsolatunkat

– mondta a biztonsági panaszkezelőként dolgozó nő. A rosszalló kommentek olyannyira nem szegik kedvét a párnak, hogy már az összeköltözést tervezgetik. Ehhez a terveik szerint Kimberly költözik Jamaicába, várhatóan 2026 végén.

Határtalan szerelem, sorsdöntő változás

Jelenleg 850 kilométer választja el a párt. A szerelmes özvegy hathetente ingázik, hogy láthassa a szerelmét, akit mostanra szó szerint megihlettek a karib-tengeri romantikázások. Jevor több dalt is költött a nőnek, a She Loves Me (Szeret engem) című számához készült klipben Kimberly szerepel is. 

– Sosem láttam még nagy művészt, aki a párját szerepelteti a klipjében. Ő tényleg azt akarja, hogy az élete minden területének része legyek – állította lelkesen a nő.

Ő a mindenem. Szeretek benne mindent. Sokan ítélkeznek, de ez nem állíthat meg minket, mert őt választottam. Ő az én szerelmem, és mindenbe bevonom őt, amit csinálok, a zenémet is beleértve

– zárta szavait az álmodozó Jevor.

Kattints a lejátszás gombra, hogy megnézhesd a szerelmesek videóklipjét:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
