Nagy Indul a bakterház kvíz – Mennyire emlékszel az ikonikus jelenetekre?

Ma ünnepelné 85. születésnapját az a férfi, akinek elég volt egyetlen szemöldökrándítás, hogy egy egész mozitermet vagy színházat levegyen a lábáról. Haumann Péter nem egyszerűen színész volt, a legmélyebb drámai jeleneteket is képes volt egy cseppnyi humorral oldani, és a legabszurdabb vígjátékba is bele tudta csempészni az emberi esendőséget. A legemlékezetesebb szerepét az Indul a bakterház című filmben kapta. Azt már csak kevesen tudják, hogy a Patás szerepében lubickoló színész miatt annyit röhögött a stáb, hogy alig bírták leforgatni a filmet. Hoztunk egy kvízt, amivel felidézheted, mire emlékszel az ikonikus filmből!

Fotó: Révész György / Inkey Alice / Fortepan

A híres zabálásnál nemcsak a gyomra, hanem a humora is feneketlen volt.

A legtöbb aranyköpések Haumann Péter fejéből pattantak ki.

A negyven fokban is profi maradt a nehéz gúnyában, miközben mindenki más ájuldozott.

Olvasztó Imrével tanár-diák párost alkottak.

Sosem lehetett tudni, mikor rontja el a felvételt egy váratlan grimaszával.

A színészóriás 2022-ben hagyott itt minket, tátongó űrt hagyva maga után. Haumann Péter számára az Indul a bakterház nem munka volt, hanem egy hatalmas, országos játszótér, ahol a szabályokat ő írta, a többiek pedig próbálták túlélni a nevetőgörcsöt. A forgatás helyszínén, a rekkenő hőségben is biztosította, hogy a filmkészítés jó hangulatban teljen, és ehhez minden pimaszságot bevetett. Összeszedtük a 3 legemlékezetesebb kulisszatitkot, ami a nevéhez és a kultfilmhez kötődik.

A 3 legemlékezetesebb Haumann Péter pillanat

1. A gombócból is megárt a sok

Kevesen tudják, de a híres gombócevős jelenetnél Haumann nem aprózta el. Ő bizony tolta befele két pofára a gombócokat, mintha nem lenne holnap. A stáb tagjai fogadásokat kötöttek, mikor fog kidőlni, de ő csak annyit mondott két falat között:

A művészetért meg kell szenvedni, de legalább jól lakom.”

2. Imre és Péter: a dinamikus duó

Az akkor 13 éves Olvasztó Imre, aki Regős Bendegúzt alakította eleinte tartott a nagynevű színésztől, de Haumann hamar megtörte a jeget. Úgy bánt vele, mint egy egyenrangú csibésszel. Gyakran előfordult, hogy a szünetekben is benne maradtak a karakterben, és ott szívatták egymást, ahol érték. Ez a fajta természetes pimaszság tette lehetővé, hogy a vásznon színészkedés helyett hús-vér adok-kapokot lássunk.