KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Paszkál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy Indul a bakterház kvíz – Mennyire emlékszel az ikonikus jelenetekre?

film
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 08:15
filmes kvízekretro kvízekIndul a bakterház
85 éves lenne ma a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Haumann Péter. Legemlékezetesebb filmszerepét az Indul a baktárházban játszotta Patásként. Kevesen tudják, de ő volt a forgatás hangulatfelelőse is. Te mennyire emlékszel az Indul a bakterház mókás jeleneteire? Tedd próbára magad kvízünkkel!
Pópity Balázs
A szerző cikkei

Ma ünnepelné 85. születésnapját az a férfi, akinek elég volt egyetlen szemöldökrándítás, hogy egy egész mozitermet vagy színházat levegyen a lábáról. Haumann Péter nem egyszerűen színész volt, a legmélyebb drámai jeleneteket is képes volt egy cseppnyi humorral oldani, és a legabszurdabb vígjátékba is bele tudta csempészni az emberi esendőséget. A legemlékezetesebb szerepét az Indul a bakterház című filmben kapta. Azt már csak kevesen tudják, hogy a Patás szerepében lubickoló színész miatt annyit röhögött a stáb, hogy alig bírták leforgatni a filmet. Hoztunk egy kvízt, amivel felidézheted, mire emlékszel az ikonikus filmből!

Kvíz a fotón látható Haumann Péterről
Haumann Péter a Patás szerepében is nagyot alakított, kvízünkben erről is szó lesz.
Fotó: Révész György / Inkey Alice / Fortepan
  • A híres zabálásnál nemcsak a gyomra, hanem a humora is feneketlen volt.
  • A legtöbb aranyköpések Haumann Péter fejéből pattantak ki.
  • A negyven fokban is profi maradt a nehéz gúnyában, miközben mindenki más ájuldozott.
  • Olvasztó Imrével tanár-diák párost alkottak.
  • Sosem lehetett tudni, mikor rontja el a felvételt egy váratlan grimaszával.

A színészóriás 2022-ben hagyott itt minket, tátongó űrt hagyva maga után. Haumann Péter számára az Indul a bakterház nem munka volt, hanem egy hatalmas, országos játszótér, ahol a szabályokat ő írta, a többiek pedig próbálták túlélni a nevetőgörcsöt. A forgatás helyszínén, a rekkenő hőségben is biztosította, hogy a filmkészítés jó hangulatban teljen, és ehhez minden pimaszságot bevetett. Összeszedtük a 3 legemlékezetesebb kulisszatitkot, ami a nevéhez és a kultfilmhez kötődik.

A 3 legemlékezetesebb Haumann Péter pillanat

1. A gombócból is megárt a sok

Kevesen tudják, de a híres gombócevős jelenetnél Haumann nem aprózta el. Ő bizony tolta befele két pofára a gombócokat, mintha nem lenne holnap. A stáb tagjai fogadásokat kötöttek, mikor fog kidőlni, de ő csak annyit mondott két falat között: 

A művészetért meg kell szenvedni, de legalább jól lakom.” 

2. Imre és Péter: a dinamikus duó

Az akkor 13 éves Olvasztó Imre, aki Regős Bendegúzt alakította eleinte tartott a nagynevű színésztől, de Haumann hamar megtörte a jeget. Úgy bánt vele, mint egy egyenrangú csibésszel. Gyakran előfordult, hogy a szünetekben is benne maradtak a karakterben, és ott szívatták egymást, ahol érték. Ez a fajta természetes pimaszság tette lehetővé, hogy a vásznon színészkedés helyett hús-vér adok-kapokot lássunk.

3. Amikor nem lehetett megállni

Rideg Sándor világa alapból abszurd, de Haumann rátett még egy lapáttal. A rendező, Mihályfy Sándor sokszor fogta a fejét, mert a színész annyira kiszámíthatatlan volt, hogy az operatőrök is elfelejtettek fókuszálni a röhögéstől. „Péter, ezt ne!” – hangzott el százszor, de ő csak vigyorgott, és csinált valami még elborultabbat. Ma már tudjuk: pont ezek a pillanatok tették halhatatlanná a filmet.

Reméljük, hogy az égi színpadon is ilyen jól szórakoztatja a legendákat.

Mennyire ismered az Indul a bakterház világát? Derítsd ki kvízünkkel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Ki alakította Bendegúzt, a film felejthetetlen főszereplőjét?

Nézd meg videón az Indul a bakterház egyik ikonikus jelenetét:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu