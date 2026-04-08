Nem csak mi éreznénk meg, ha szabotálnák a Török Áramlatot

JD Vance amerikai alelnök szerint Orbán Viktor élen jár az energiabiztonság terén, és az európai vezetőknek, akik most energiaválsággal küzdenek, csak követniük kellett volna a példáját. A részletekről, valamint a Török Áramlat ellen tervezett szabotázsakcióról beszélt a Mokkában Hortay Olivér, a Századvég energiaüzletág igazgatója.

A Török Áramlat nem csak Magyarországnak kritikus energiaellátó egység.

A Török Áramlat szabotálása az egész régióra veszélyt jelentene

Donald Trump ultimátuma az iráni rezsimnek tegnap (április 7) este nyolc órakor járt le. A Hormuzi szorost feloldották, kéthetes tűzszünet lesz. Erre a világ energiaellátása is reagálni fog, de csak fokozatosan.

Ez önmagában egy jó hír, és a piacok is reagáltak rá, de azért én óvatos lennék egyelőre. Az iráni rezsim vezetése egyrészt nagyon megosztott. Az elmúlt időszakban is azt láthattuk, hogy nem mindig az iráni vezetés, hanem időnként az iráni Forradalmi Gárda volt az, ami különböző akciókat hajtott végre. Ha most ténylegesen feloldják a Hormuzi szorost, két hét elteltével sikerül egy békemegállapodást kötni, az egy nagyon nagy segítség lenne a globális energiapiaci folyamatokra nézve. De így is hat hétig zárva volt a szoros. Ez olyan kínálati sokkot eredményezett a világgazdaság szöveteiben, aminek a hullámait sajnos a következő hetekben, hónapokban még világszerte érezni fogják a gazdasági szereplők, háztartások.

– magyarázta Hortay Olivér a Mokkában. JD Vance úgy fogalmazott, fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, ennek pedig konkrét megnyilvánulásai is vannak.

A novemberi washington-i látogatáskor fektették le azokat az alapköveket, amelyekre épülve egy előrehaladott együttműködési struktúra van kibontakozóban. Az egyik legfontosabb megállapodási pontot az amerikai szankciók alóli mentesség jelentette. Ez tette lehetővé azt is, hogy a MOL befutóként jelentkezhessen a NIS szerb olajvállalatnál. Ami talán még fontosabb, hogy Magyarország az ellátásához nélkülözhetetlen orosz olajhoz és gázhoz hozzájuthatott. Hortay Olivér kiemelte a nukleáris energia területét.

Magyarországon hagyományosan a saját villamosenergia mixünkben nagyon nagy jelentősége van az atomenergiának, a Paksi atomerőműnek. Nagyon nagy jelentősége lesz az elkészülő Paks 2-es atomerőműnek is. Az egyik pontja a megállapodásnak, ami leginkább jövőbe tekintő, hogy szorosan elkezd együttműködni Magyarország és az Egyesült Államok abban, hogy kis moduláris erőművek is egyszer a jövőben majd épülhessenek hazánkban.

– mondta Hortay Olivér, majd hozzátette, hogy a novemberi látogatás óta Magyarországon ennek a jogszabályi háttere is létrejött, hogy el lehessen kezdeni dolgozni az előkészítésén az ilyen típusú létesítményeknek.