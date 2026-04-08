Nem csak mi éreznénk meg, ha szabotálnák a Török Áramlatot

JD Vance amerikai alelnök szerint Orbán Viktor élen jár az energiabiztonság terén, és az európai vezetőknek, akik most energiaválsággal küzdenek, csak követniük kellett volna a példáját. A részletekről, valamint a Török Áramlat ellen tervezett szabotázsakcióról beszélt a Mokkában Hortay Olivér, a Századvég energiaüzletág igazgatója.
Donald Trump ultimátuma az iráni rezsimnek tegnap (április 7) este nyolc órakor járt le. A Hormuzi szorost feloldották, kéthetes tűzszünet lesz. Erre a világ energiaellátása is reagálni fog, de csak fokozatosan.
Ez önmagában egy jó hír, és a piacok is reagáltak rá, de azért én óvatos lennék egyelőre. Az iráni rezsim vezetése egyrészt nagyon megosztott. Az elmúlt időszakban is azt láthattuk, hogy nem mindig az iráni vezetés, hanem időnként az iráni Forradalmi Gárda volt az, ami különböző akciókat hajtott végre. Ha most ténylegesen feloldják a Hormuzi szorost, két hét elteltével sikerül egy békemegállapodást kötni, az egy nagyon nagy segítség lenne a globális energiapiaci folyamatokra nézve. De így is hat hétig zárva volt a szoros. Ez olyan kínálati sokkot eredményezett a világgazdaság szöveteiben, aminek a hullámait sajnos a következő hetekben, hónapokban még világszerte érezni fogják a gazdasági szereplők, háztartások.
– magyarázta Hortay Olivér a Mokkában. JD Vance úgy fogalmazott, fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, ennek pedig konkrét megnyilvánulásai is vannak.
A novemberi washington-i látogatáskor fektették le azokat az alapköveket, amelyekre épülve egy előrehaladott együttműködési struktúra van kibontakozóban. Az egyik legfontosabb megállapodási pontot az amerikai szankciók alóli mentesség jelentette. Ez tette lehetővé azt is, hogy a MOL befutóként jelentkezhessen a NIS szerb olajvállalatnál. Ami talán még fontosabb, hogy Magyarország az ellátásához nélkülözhetetlen orosz olajhoz és gázhoz hozzájuthatott. Hortay Olivér kiemelte a nukleáris energia területét.
Magyarországon hagyományosan a saját villamosenergia mixünkben nagyon nagy jelentősége van az atomenergiának, a Paksi atomerőműnek. Nagyon nagy jelentősége lesz az elkészülő Paks 2-es atomerőműnek is. Az egyik pontja a megállapodásnak, ami leginkább jövőbe tekintő, hogy szorosan elkezd együttműködni Magyarország és az Egyesült Államok abban, hogy kis moduláris erőművek is egyszer a jövőben majd épülhessenek hazánkban.
– mondta Hortay Olivér, majd hozzátette, hogy a novemberi látogatás óta Magyarországon ennek a jogszabályi háttere is létrejött, hogy el lehessen kezdeni dolgozni az előkészítésén az ilyen típusú létesítményeknek.
A Török Áramlat jelentőségéről Hortay Olivér azt mondta, ez az utolsó olyan útvonal, amelyen keresztül nagyobb mennyiségben vezetékes orosz gáz érkezik az Európai Unióba. Így az ellátás jelentősége túlmutat hazánkon, az egész régió ellátásához szükség van rá. Egy szabotázs akció az egész régióra súlyos következményeket rótt volna.
Tavaly csaknem 8 milliárd kömméter gáz érkezett a török áramlat vezetéken. Hazánk teljes éves gázfogyasztása 8,5 milliárd kömméter volt. Ez nem azt jelenti, hogy egy az egyben a Török Áramlatból láttuk el az igényeinket, mert van belföldi kitermelés, más importforrások is, de például Szlovákia is ezen keresztül veszi a gáz jelentős részét, ami az ellátásához szükséges.
Ez tehát egy olyan fajsúlyos, domináns beszerzési útvonal, amely ha tartósan elérhetetlenné válna, annak súlyos gazdasági, társadalmi és ellátásbiztonsági következményei lennének. Ha meg is oldódik a Hormuzi szoros körüli probléma, akkor is annak a hullámai olyan mértékű áramelkedést indítottak és indítanak el, amire egyszerűen reagálnia kell az Európai Uniónak.
Ráadásul egyre feszült ebben a viszony az amerikai kereskedőkkel is, az oroszoktól el akarnak köszönni, a norvégok nem tudnak több gázt értékesíteni például. Katar már a következő évekre vonatkozó szállítmányait is lemondta Viszmajorra hibatkozva, hiszen nagyon nagy kár keletkezett az ottani infrastruktúrában. Egyszerűen valahonnan energiához kell jutni, és egyelőre nem nagyon látszik más megoldás. Én azt remélem, hogy minél előbb lesz megoldás, szerintem energiapiaci szakmai szempontból az lenne ésszerű, ha ebben a pillanatban elkezdenék enyhíteni a szankciókat, mert az energiapiaci helyzet, az ellátásbiztonsági követelmények egyszerűen ezt indokolják.
– magyarázta Hortay Olivér.
