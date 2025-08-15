Jóskártyával fertőzhetnek meg a szellemek, ezt tedd, hogy ne vigyenek káoszba!

A szellemvilág nem játék! Ezt sokan tudják, akik átéltek már életükben legalább egyszer valamit paranormális dolgot, amitől felállt a szőr a hátukon. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint a jóskártyák is veszélyforrások, mérgezhetik a lelket és a szívet – sötét, elemi erőforrások, amik rossz kezekben káoszt hozhatnak az életedbe. Felfedte, milyen veszélyt rejthetnek.

A jóskártyák veszedelmes szellemkaput nyithatnak - állítja a mágus / Képünk illusztráció: unsplash

Kapukat nyitnak a jóskártyák

A mágus szerint a spiritualitás azért vonzza az embereket, mert eleinte lila ködöt okoz: fények, angyalok, illatos füstölők, jóskártyák – sok tárgy van, amik szépen mutatnak, „üzennek” nekünk. Ám óva int: ami üzen, az nemcsak jót tud! A jóskártyák képesek beszélni az ősi energia nyelvén: kapukat nyitnak szerinte, amin keresztül az égiek szólhatnak, vagy épp a szeretteink. Viszont úgy véli, van egy sötét oldal is, ami átszivároghat rajta.

- A szellemvilág nemcsak szeretetteljes, „magas rezgésű” lényekkel van tele – kezdte el részletezni a Borsnak Tamás mágus.

Ahogy az emberi világban, ott is vannak olyan erők, amelyek

manipulálnak,

megtévesztenek,

és táplálkoznak belőlünk, a félelmeinkből.

A jóskártyákkal szimbólumokon át a szellemek megidézése is lehetséges, de veszélyes is...

- A gonosz entitások átjöhetnek a kártyán át. Veszélyes, ha a szellemvilágot behívod a házadba és játszadozni kezdesz vele! Ha nincs tapasztalatod, védelmed, nem tudod, mi az a tisztítás és lezárás, hogyan tedd meg ezeket, az életed foroghat kockán – húzta alá.

Sokaknak vannak történeteik fiatal korukból mókásnak tűnő szellemidézésekről, melyekből több eset is súlyos és mély traumákat vont maga után. Illy Roland rámutatott: bármikor, bármilyen, a fátyol mögötti világgal kezd el valaki foglalkozni, hatalmas veszélynek teszi ki magát.

Egy egyszerű jóskártyán keresztül veszélyes lények és entitások szabadulhatnak a térbe. Egy nem megfelelően vezetett szeánsz vagy „spirituális játék”, erős kíváncsiságból történő "kutakodás" miatt évekig érezheted a nyomasztó jelenlétet.

– figyelmeztet.

A mágus szerint a jóskártyák rossz kezekben a gonosz fegyverei lehetnek / Fotó: Beküldött fotó

Balszerencsét, gyötrődést hozhat

A szellemi lény, ha rád telepszik, megtéveszt és nem ereszt!