Jóskártyával fertőzhetnek meg a szellemek, ezt tedd, hogy ne vigyenek káoszba!

A szellemvilág nem játék! Ezt sokan tudják, akik átéltek már életükben legalább egyszer valamit paranormális dolgot, amitől felállt a szőr a hátukon. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint a jóskártyák is veszélyforrások, mérgezhetik a lelket és a szívet – sötét, elemi erőforrások, amik rossz kezekben káoszt hozhatnak az életedbe. Felfedte, milyen veszélyt rejthetnek.
A mágus szerint a spiritualitás azért vonzza az embereket, mert eleinte lila ködöt okoz: fények, angyalok, illatos füstölők, jóskártyák – sok tárgy van, amik szépen mutatnak, „üzennek” nekünk. Ám óva int: ami üzen, az nemcsak jót tud! A jóskártyák képesek beszélni az ősi energia nyelvén: kapukat nyitnak szerinte, amin keresztül az égiek szólhatnak, vagy épp a szeretteink. Viszont úgy véli, van egy sötét oldal is, ami átszivároghat rajta.
- A szellemvilág nemcsak szeretetteljes, „magas rezgésű” lényekkel van tele – kezdte el részletezni a Borsnak Tamás mágus.
Ahogy az emberi világban, ott is vannak olyan erők, amelyek
A jóskártyákkal szimbólumokon át a szellemek megidézése is lehetséges, de veszélyes is...
- A gonosz entitások átjöhetnek a kártyán át. Veszélyes, ha a szellemvilágot behívod a házadba és játszadozni kezdesz vele! Ha nincs tapasztalatod, védelmed, nem tudod, mi az a tisztítás és lezárás, hogyan tedd meg ezeket, az életed foroghat kockán – húzta alá.
Sokaknak vannak történeteik fiatal korukból mókásnak tűnő szellemidézésekről, melyekből több eset is súlyos és mély traumákat vont maga után. Illy Roland rámutatott: bármikor, bármilyen, a fátyol mögötti világgal kezd el valaki foglalkozni, hatalmas veszélynek teszi ki magát.
Egy egyszerű jóskártyán keresztül veszélyes lények és entitások szabadulhatnak a térbe. Egy nem megfelelően vezetett szeánsz vagy „spirituális játék”, erős kíváncsiságból történő "kutakodás" miatt évekig érezheted a nyomasztó jelenlétet.
– figyelmeztet.
A szellemi lény, ha rád telepszik, megtéveszt és nem ereszt!
- Egy hamis fénylény, aki jónak adja ki magát, akár teljesen eltérítheti az életed irányát. Vannak lények, amik a tudatodba férkőznek, belevezetnek a legnagyobb káoszba, nehéz helyzetekbe és folytonos szerencsétlenségekbe– mondta.
A mágus szerint a jóskártyákat lehet úgy használni, hogy ne ereszd át a gonoszt. Erre néhány egyszerű trükk a megoldás.
Ezeket tedd meg, mielőtt a kártyákat használod:
Nem elég szeretetre hangolódni és pozitívan gondolkodni, amikor használod. A valódi biztonság tudásból, tapasztalatból és felelősségteljes kapcsolódásból születik. Ha tisztelettel, tudatosan, felkészülten lépsz a spiritualitásra és nem viccből teszed, akkor valóban a fény felé vezet. Még egy kártya is más ajtót nyit meg akkor – nem a gonoszét…
- zárta szavait.
