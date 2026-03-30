„Ez nem a te utad” – 7 szellemjel, amivel a kísértetek neked üzennek!

A paranormális jelenségek oltárán az égiek bármire képesek, hogy téged segítsenek. Egyetlen tárgy eltüntetése, tárgyak mozgatása is elég hozzá, hogy magukra hívják a figyelmed. A szellemvilág ezt okkal teszi! A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás leleplezett 7 kísértet jelet, amivel a lelkek üzenni akarnak: ideje változtatni az életeden – legyen szó munkahelyről, vagy szerelemről. Nem kertelnek!

A szellemvilág brutális erővel üzenhet, ha nem figyelsz rájuk oda / Képünk illusztráció: 123RF

Milyen jelekkel üzen a szellemvilág?

Eleinte csak egy érzésként jön elő, hogy valami nem stimmel az életedben, majd egyre erősebb, mágnesként vonzó erők csikarják ki belőled: ha nem vagy jó helyen, akkor muszáj felállj és a változás útjára lépj. Szerelem, munkahely – mindkét területen elemi mozdító erők vesznek olyankor körbe, amikor már túlnőtted a saját árnyékod:

nincs új, ami hajt az életedben,

kreativitásod alábbhagy,

a szerelemben megszűnik a vonzalom,

az ölelés a szíved választottjától már nem ugyanolyan

- ilyen, és ehhez hasonló érzésekre árgus szemekkel figyel a szellemvilág. Illy Roland Tamás szerint ez egy előkészítő folyamata a léleknek, ami illatszerűen vonzza a támogató kísérteteket. Állítja: ha elfogyott körülötted a levegő és nem veszed ezt észtre, akkor jönnek „ők”.

A szellemi világ nem akkor lép közbe, amikor te már tudod, hogy baj van, hanem jóval előtte. Ők nem a látványos pillanatokban dolgoznak, hanem a finom rezgések szintjén. Először mindig csak egy érzést küldenek. Egy apró megmagyarázhatatlan belső feszültséget, egy gondolatot, ami nem hagy nyugodni, egy halk súgást, amiből már érzed „ez nem a te utad”. Az ember legtöbbször ezt elnyomja, mert a racionalitás, a vágy vagy a megszokás erősebb

– kezdte el részletezni a mennyország titkait feltáró magyar Nostradamus a Borsnak.

A szellemek üzenete akkor induld be, amikor nem ismered fel a magadban burjánzó igazságot – változásra van szükséged. A csodatevő szerint a szellemek ekkor 7 -féle, rejtélyes jellel mozdítanak el.

Ezek a jelfajták:

figyelemfelhívó technikai jelenségek,

tárgyak eltűnése és váratlan előkerülése,

eszközök meghibásodása használat közben,

közlekedési és autós akadályok,

„majdnem balesetek”,

erőteljes külső beavatkozások,

kikényszerített irányváltások

– ezek mind-mind fojtogatva beléphetnek az életedbe, ha a szellemvilág kiszimatolja, új irányra van szüksége az életednek, mert nem a sorsvonalad szerint cselekszel.