„Ez nem a te utad” – 7 szellemjel, amivel a kísértetek neked üzennek!

A paranormális jelenségek oltárán az égiek bármire képesek, hogy téged segítsenek. Egyetlen tárgy eltüntetése, tárgyak mozgatása is elég hozzá, hogy magukra hívják a figyelmed. A szellemvilág ezt okkal teszi! A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás leleplezett 7 kísértet jelet, amivel a lelkek üzenni akarnak: ideje változtatni az életeden – legyen szó munkahelyről, vagy szerelemről. Nem kertelnek!
Eleinte csak egy érzésként jön elő, hogy valami nem stimmel az életedben, majd egyre erősebb, mágnesként vonzó erők csikarják ki belőled: ha nem vagy jó helyen, akkor muszáj felállj és a változás útjára lépj. Szerelem, munkahely – mindkét területen elemi mozdító erők vesznek olyankor körbe, amikor már túlnőtted a saját árnyékod:
- ilyen, és ehhez hasonló érzésekre árgus szemekkel figyel a szellemvilág. Illy Roland Tamás szerint ez egy előkészítő folyamata a léleknek, ami illatszerűen vonzza a támogató kísérteteket. Állítja: ha elfogyott körülötted a levegő és nem veszed ezt észtre, akkor jönnek „ők”.
A szellemi világ nem akkor lép közbe, amikor te már tudod, hogy baj van, hanem jóval előtte. Ők nem a látványos pillanatokban dolgoznak, hanem a finom rezgések szintjén. Először mindig csak egy érzést küldenek. Egy apró megmagyarázhatatlan belső feszültséget, egy gondolatot, ami nem hagy nyugodni, egy halk súgást, amiből már érzed „ez nem a te utad”. Az ember legtöbbször ezt elnyomja, mert a racionalitás, a vágy vagy a megszokás erősebb
– kezdte el részletezni a mennyország titkait feltáró magyar Nostradamus a Borsnak.
A szellemek üzenete akkor induld be, amikor nem ismered fel a magadban burjánzó igazságot – változásra van szükséged. A csodatevő szerint a szellemek ekkor 7 -féle, rejtélyes jellel mozdítanak el.
Ezek a jelfajták:
– ezek mind-mind fojtogatva beléphetnek az életedbe, ha a szellemvilág kiszimatolja, új irányra van szüksége az életednek, mert nem a sorsvonalad szerint cselekszel.
Az első figyelmeztető ómen, amikor visszatérő lidérctémák jelennek meg körülötted.
Ugyanaz a téma újra és újra felbukkan, különböző embereken keresztül, helyzeteken keresztül. Mintha a világ visszhangozná azt, amit nem akarsz észre venni. Ilyenkor a szellemek még mindig csak terelnek, nem avatkoznak be erővel. Ha tovább mész egy olyan irányba, ami már eltávolít a saját utadtól, akkor a jelek elkezdenek fizikaibbá válni. Tárgyak, helyzetek, apró „zavarok” jelennek meg
– részletezte Tamás mágus.
Hét jel, 7 égi üzenet, amit segítségként kapunk. Amikor a tanító, bizarr jelzések elkezdődnek, a spirituális tér új szinten nyílik meg felénk: az égiek a szellemek karmestereivé válnak, és erősítik őket, hogy üzenetet adjanak át paranormális jelenségek útján – ám ezek elsőre riasztóak lehetnek az élők számára.
Kitör a frász, ha a gázkapcsoló magától mozdul, de annak oka van.
Ez nem maga a veszély, hanem egy erős figyelemfelhívás, hogy „nézz rá arra, amit most automatikusan csinálsz az életedben”. A tűz mindig az energiát, a szenvedélyt, az erőt jelképezi. Ha ez kontroll nélkül „bekapcsol”, az azt mutatja, hogy valahol benned is olyan erők működnek, amiket nem tudsz vagy nem akarsz irányítani
– hangsúlyozta az Annabelle-rejtélyt boncolgató Tamás, kiemelve: a tárgyak eltűnése is fontos jel.
- Máskor eltűnnek dolgok, majd váratlanul előkerülnek. Ez azt jelzi, hogy valamit nem ott keresel, ahol kellene, nem csak tárgyi szinten, hanem az életedben is. Elromlanak eszközök pont akkor, amikor használni akarod őket, ez a megállítás jele. Mintha azt mondanák, hogy „most ne menj tovább, állj meg, figyelj” – húzta alá.
Bosszantó, amikor hiába fordítod el az indítókulcsot, a kocsi nem működik – épp, ahogy az életed se…
Az autó az életed irányítását szimbolizálja, ezért ha ott történik valami, az mindig az utadra utal. Ha nem indul, leáll vagy akadályok jönnek, az azt jelzi, hogy érdemes megállni és újra gondolni, merre tartasz
– emelte ki Tamás.
Riasztó, amikor majdnem autóbalesetezel és egy hajszál választ el a legrosszabbtól. Ez már egy erős jelzés – mozdulj meg!
- A majdnem balesetek hirtelen ébresztések, amik visszahoznak a tudatosságba. A kérdés mindig az, hogy valóban te vezeted az életedet, vagy csak sodródsz benne – hangsúlyozta a mágus.
Ha még ezek után sem változtatsz, akkor jönnek az erősebb, hátborzongató beavatkozások.
Váratlan akadályok, lezárások, kapcsolatok megszakadása, olyan helyzetek, amik kizökkentenek a megszokott pályádból. Ez már nem finom jelzés, hanem irányváltás kikényszerítése. A szellemek tehát nem irányítanak helyetted, hanem tükröt tartanak. Nem döntéseket hoznak, hanem jelzéseket küldenek. Minél inkább figyelmen kívül hagyod a belső hangodat, annál inkább a külvilágon keresztül fognak szólni hozzád
– zárta szavait.
A mágus állítja: látja a múltat, a jelent és a jövőt. Korábban az Annabelle démoni babával utazó Dan Rivera paranyomozó rejtélyes halálára visszatekintett:
