Megbénult a közlekedés: az M1-esen óriási a dugó, Budapesten mentőre is szükség volt

Összeütközött két személyautó Kőbányán, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésében. A budapesti balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak a balesethez

Baleset és torlódás nehezíti a közlekedést

Az Útinform azt írja, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske térségében a 34-es és a 35-ös km között mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik. A torlódás meghaladta az 5 km-t.

Az 51-es főúton, Tass térségében két személyautó ütközött össze. A 61-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

