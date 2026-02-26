Megszólalt az élő Nostradamus: már megtörtént az idegen invázió, sőt uralkodnak az emberiség felett

Donald Trump ígérete, miszerint nyilvánosságra hozza az UFO-aktákat, olyan bizarr állításokhoz vezetett, miszerint az idegenek már megszállták a Földet, és uralkodnak az emberek felett. A brazil médium, Athos Salomé, akit az élő Nostradamusnak is neveznek, szerint egy automatizált rendszer figyeli az emberiség egészét, a valóság egy magasabb rétegéből.

Kitálalt az idegenekről az élő Nostradamus. Fotó: Twitter

Az élő Nostradamus szerint már évezredekkel ezelőtt megtörtént az idegen invázió

Athos az embereket akváriumban élő halakhoz hasonlította, és azt állította, hogy Trump ígérete, miszerint felfedi az idegen élettel kapcsolatos titkos dokumentumokat, egy töréspont, amikor a hal végre látni fogja az üveget.

Az emberi szuverenitás végét éljük meg, ahogyan azt ismerjük

- magyarázta a médium.

Athos szerint a Mariana-árokban talált törmelék bizonyítja, hogy évezredekkel ezelőtt egy idegen invázió történt bolygónkon, és azóta más lények uralkodnak felettünk.

Az óceánok alatt működő anyahajók állandó bázissal rendelkeznek a Földön. Ez a hagyományos földrajz vége... Az emberiség éppen most fedezi fel, hogy a Földet egy olyan erővel osztja meg, amely sem a szerződéseinket, sem a kormányainkat nem ismeri. Felfedeztük, hogy otthonunkat olyannal osztjuk meg, aki mindig is itt volt, és minden szobába beléphet.

Azt mondta, hogy az idegen lények nem kis zöld emberkék a Marsról, hanem biodrónok, mesterségesen létrehozott biológiai organizmusok, amelyeket egy idegen hírszerzési forrás küldött ki.

Nem galaktikus szomszédok látogatnak meg minket. A valóság egy magasabb rétegéből származó automatizált rendszerek figyelnek minket... A szomszédos idegenek már nem látogatnak meg minket, hanem automatizált rendszereken keresztül figyelnek minket. Ez egy példátlan identitásválságot indít el: ha az élet létrehozható egy transzdimenzionális laboratóriumban, akkor mi alkotja az emberi lelket?

Bizarr állatásával Athos figyelmeztetett is, ugyanis a fegyverek haszontalanok az idegenek ellen. Kiemelte azt az esetet, amikor egy Szíria felett egy MQ-9 Reaper drón rakétája szinte lepattant egy UFO-ról, anélkül, hogy kárt okozott volna benne - írta a Daily Star.