Megszólalt az élő Nostradamus: már megtörtént az idegen invázió, sőt uralkodnak az emberiség felett

Donald Trump ígérete, miszerint nyilvánosságra hozza az UFO-aktákat, olyan bizarr állításokhoz vezetett, miszerint az idegenek már megszállták a Földet, és uralkodnak az emberek felett. A brazil médium, Athos Salomé, akit az élő Nostradamusnak is neveznek, szerint egy automatizált rendszer figyeli az emberiség egészét, a valóság egy magasabb rétegéből.
Athos az embereket akváriumban élő halakhoz hasonlította, és azt állította, hogy Trump ígérete, miszerint felfedi az idegen élettel kapcsolatos titkos dokumentumokat, egy töréspont, amikor a hal végre látni fogja az üveget.
Az emberi szuverenitás végét éljük meg, ahogyan azt ismerjük
- magyarázta a médium.
Athos szerint a Mariana-árokban talált törmelék bizonyítja, hogy évezredekkel ezelőtt egy idegen invázió történt bolygónkon, és azóta más lények uralkodnak felettünk.
Az óceánok alatt működő anyahajók állandó bázissal rendelkeznek a Földön. Ez a hagyományos földrajz vége... Az emberiség éppen most fedezi fel, hogy a Földet egy olyan erővel osztja meg, amely sem a szerződéseinket, sem a kormányainkat nem ismeri. Felfedeztük, hogy otthonunkat olyannal osztjuk meg, aki mindig is itt volt, és minden szobába beléphet.
Azt mondta, hogy az idegen lények nem kis zöld emberkék a Marsról, hanem biodrónok, mesterségesen létrehozott biológiai organizmusok, amelyeket egy idegen hírszerzési forrás küldött ki.
Nem galaktikus szomszédok látogatnak meg minket. A valóság egy magasabb rétegéből származó automatizált rendszerek figyelnek minket... A szomszédos idegenek már nem látogatnak meg minket, hanem automatizált rendszereken keresztül figyelnek minket. Ez egy példátlan identitásválságot indít el: ha az élet létrehozható egy transzdimenzionális laboratóriumban, akkor mi alkotja az emberi lelket?
Bizarr állatásával Athos figyelmeztetett is, ugyanis a fegyverek haszontalanok az idegenek ellen. Kiemelte azt az esetet, amikor egy Szíria felett egy MQ-9 Reaper drón rakétája szinte lepattant egy UFO-ról, anélkül, hogy kárt okozott volna benne - írta a Daily Star.
