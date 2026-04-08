„Ne érj már hozzám!” – Kiara Lord elárulta, mitől kap idegbajt Dávid Petra mellett

Az ország két legmegosztóbb személyisége, a reality-királynőként emlegetett Kiara Lord és a szókimondó Dávid Petra közösen vág bele abba a kalandba, amire senki sem tud igazán felkészülni. Az Ázsia Expressz helyszíne ezúttal Bolívia, ahol nemcsak az éhséggel és a pénztelenséggel, hanem a 4000 méteres magasság ritka levegőjével is meg kell küzdeniük. Ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet, a folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket.

Kiara Lord szerint barátnője, Petra lehet majd az idegeire fog menni az Ázsia Expresszben

Kiara Lord és Dávid Petra párosa Bolívia extrém, 4000 méteres magasságaiban teszi próbára a barátságát

párosa Bolívia extrém, 4000 méteres magasságaiban teszi próbára a barátságát Kiara őszinte vallomása Petrával kapcsolatban

A reality-sztár elárulta Lakatos Leventének, hogy Petra térérzékelésének hiánya és „hadonászása” kész idegbaj számára

Így vágnak neki az Ázsia Expressznek

Még el sem indult a repülőgép, Kiara Lord már elárulta Lakatos Leventének, hogy mi az a pont, ahol Petra garantáltan kihozza majd a sodrából. Kiara szerint bár a civil életben jól megvannak, az összezártság és az egymásrautaltság teljesen más tészta.

Van a Petrában egy nagyon idegesítő dolog: egyszerűen nem érzékeli a mozgásterét. Van, hogy csak úgy belém csap! Úgy vezeti az autót, hogy közben kalimpál, és nem veszi észre, hogy az már az én területem

– mesélte nevetve, de érezhető éllel a hangjában Kiara.

A szexi reality-sztár attól tart, hogy a szűkös autókban és a kényelmetlen szállásokon Petra „térfoglalása” lesz az a szikra, ami begyújtja a bombát. Kiara már előre látja magát, ahogy összehúzódva, a saját kis helyére szorulva próbálja túlélni a napokat, miközben Petra észre sem veszi, hogy „rámászik” a társára.

Túlélés telefon és bankkártya nélkül

Az Ázsia Expressz 7. évada minden eddiginél keményebbnek ígérkezik. A párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jóindulatára utalva keresnek szállást és ételt. Kiara Lord és Dávid Petra számára ez kettős kihívás: nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is bírniuk kell egymást.

A kérdés már csak az: a 4000 méteres magasságban, ahol még a levegővétel is fáj, vajon a barátságuk erősödik meg, vagy a „Ne érj hozzám, nem férek el!” típusú viták fogják tönkretenni a versenyüket? Bár Kiara viccesen hivatkozott a közös útra, a nézők tudják: ahol ennyi érzelem és feszültség találkozik, ott a nevetést hamar felválthatják a könnyek.