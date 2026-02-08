„Az a célom, hogy segítsek másoknak” – Bernadett a kínai asztrológiában találta meg a hivatását

Életünk folyamán számos olyan helyzet van, amikor segítséget, kapaszkodót keresünk. Legyen az egy nehéz élethelyzet, egy veszteség vagy egy családi trauma, az embernek szüksége van útmutatásra, hogy tovább tudjon lépni. Sásdi Bernadettnek mindezt a kínai asztrológia jelentette.
Bernadett már gyerekként is nagyon nyitott volt a spirituális világ felé és minden érdekelte, ami túlmutat az anyagi létezésen, de végül egy nehéz családi helyzet vezette őt a kínai asztrológia felé.
– Már gyerekként is viszonylag gyorsan tudtam, hogy mi rejtőzik a másikban, ami a mai napig így van, csak most már tudatos vagyok rá. Ez a képesség az asztrológiai tudással párosulva teszi igazán lehetővé, hogy valóban tudjak segíteni a hozzám fordulóknak. A spiritualitás már elég fiatalon érdekelni kezdett. Korábban a nyugati asztrológia vonzott, illetve bármi, ami a láthatatlan világ rejtelmeiről szól, ami túlmutat az anyagi létezésen. Ahogy általában az emberek többségénél történni szokott, az indítórakéta az én életemben is egy nehezebb családi élethelyzet volt – meséli Bernadett, aki ekkor magyarázatokat keresett és tudni szerette volna, hogy mire számíthat ebben a nehéz helyzetben, ezért is kezdte el komolyabban tanulni, akkor még a nyugati asztrológiát.
– A kínai asztrológia kicsit később, 14 éve érkezett az életembe egy barátnőmön keresztül, aki szintúgy akkor tanulta. Jó ötletnek tűnt, hogy együtt fedezzük fel ennek a rejtelmeit, ami akkoriban a nagy nyilvánosság számára még szinte ismeretlen volt Magyarországon. Ahogy egyre jobban belemélyedtem, rájöttem, hogy ez az én utam, ezt érzem, sőt olyan, mintha mindig is ezt csináltam volna. Azóta ezzel foglalkozom és folyamatosan mélyülök el a tudásban. A hozzám fordulóknak személyes elemzésekkel tudok segíteni a fejlődésük útján, és talpra állni az életüket nehezítő eseményekből – részletezi munkájának lényegét az asztrológus, aki Joey Yap maláj asztrológus tanításait követve vált szakemberré. Az út azonban nem könnyű idáig.
– Az alaptanfolyamok elvégzése egyszerű, de magasabb szintekre már nagyon nehezen juthatsz el, ugyanis a valódi tudást a kínaiak nem szívesen osztják meg "kívülállókkal". Ehhez már komoly kutatómunka, tanulás kell, és nagyon sok elemzési gyakorlat. Jómagam is évekig fejlődtem, tanultam ahhoz, hogy magas szinten tudjam az elemzéseket készíteni és ennek a folyamatnak soha nincs vége – meséli Bernadett, aki volt, hogy főállásban csak asztrológiával foglalkozott, de ez lelkileg nagyon megterhelte, így ma már van civil munkája is emellett.
Bár azt gondolnánk, hogy az asztrológus valamiképpen megjósolja a jövőnket, valójában ez nem teljesen igaz. Bernadett is ugyanolyan átlagember, mint bárki más. A lakása nincs tele spirituális tárgyakkal és az öltözködéséről sem üvölt, hogy mivel foglalkozik. Ahogy ő mondja, minden, amire szüksége van a munkájához, az a fejében van.
– A kínai asztrológia nem egyenlő a Feng Shuival, nem szükségesek hozzá kiegészítő eszközök, praktikák. Nincs semmilyen kelléktáram. Ez egy szellemi tudomány, egy toll, és jó sok papír elegendő hozzá, meg persze a rengeteg ismeret, felkészülés. Szakkönyvem nagyon sok van, a kínai metafizikához kapcsolódó lakberendezési tárgyam annál kevesebb. Átlagemberként élem a mindennapjaimat, nincsenek külön gyakorlataim vagy rituáléim. Olvasok, pihenek, sportolok, ahogy mindenki más.
Az asztrológiai elemzés nem bűvészet, nem jóslás. Nem kell különleges ráhangolódás, mivel egzakt ismeretekre épül
– avat be minket Bernadett.
– Akinek dolga van velem, az megtalál. A tanácsadás lehet személyes és online is, attól függően, mit szeretne a vendég. Nagyon sokan a sorsfeladatukra kíváncsiak, illetve a hétköznapi élet problémáira keresik a megoldást, mint például karrier, szerelem vagy pénzügyek. A vendégtől függ, milyen mélységű elemzést szeretne. Van, akivel elég egy találkozás, másokkal többször is beszélek – részletezi a szakember.
– Érdemes tudni, hogy a kínai asztrológiában a születésünk napja a mérvadó, nem az éve. Sokszor egyértelműen mutatja a horoszkóp, hogy mi a feladatunk az életben, vagy egy adott időszakban mit érdemes tenni és mi az, amit nem kell erőltetni. Iránymutatást és eligazodást ad a sorsunkra és a jövőnkre vonatkozóan. A kínai asztrológia szerint az ember élete és sorsa a már a születésekor elrendeltetett. A születési horoszkópunk elemzésével jobban megismerhetjük önmagunkat és a ránk ható körülményeket is – mesél munkájáról Bernadett.
Bernadettnek sok nehézséggel kellett megküzdenie, többel, mint egy átlagembernek. A saját bőrén tapasztalta meg, hogy a világ nem csupán az, amit látunk, illetve látni vélünk, hanem annál jóval több.
– Csak ezt nem mindenki és nem egyformán tudja érzékelni. Azon vagyok, hogy a spirituális világról szerzett tudásomat mások javára kamatoztassam, és segítsek azoknak, akik hozzám fordulnak. Nekem maximális életszemlélet változást hozott a kínai asztrológia, nagyon sok összefüggést és „aha” élményt okozott és okoz a mai napig. Teljesen másképp látom az életet, az embereket és a velem történő eseményeket. Nagyon sok nehéz helyzetben tudtam rá támaszkodni. A férjem racionális ember, aki a gazdasági világban mozog. Kezdetben nem hitt a kínai asztrológiában, de most már ő a legnagyobb támogatóm, mert tapasztalta, hogy ezek az útmutatások mennyire hasznunkra válnak – vallja az asztrológus.
Sásdi Bernadett szerint a február 17-én kezdődő kínai új év sok izgalmat fog tartogatni a világ számára. Most a jang Tűz Ló évét kezdjük, ami legutoljára 1966-ban volt. A Ló kettős jegy a kínai asztrológiában, egyidejűleg tartalmazza a jin és jang tüzet is. Ebből is látható, hogy a 2026-os év rendkívül erős tűz energiákkal érkezik.
– A tűz fényt, energiát és erős érzelmeket ad nekünk. Kulcsszavai a szenvedély, a lelkesedés, az intenzív cselekvés és a gyors reakciók. A kínai asztrológia szerint a tűz elem minden más elemre hat, így ilyen időszakban vagyunk képesek mindent és mindenkit megváltoztatni. E mellé jön a Ló jegy, ami érzékeny, intuitív, nagyon gyorsan reagál, olykor eléggé kiszámíthatatlan és rendkívül szabadságvágyó. Jellemző rá a gyorsaság, a kalandvágy és a kifogyhatatlan hajtóerő. Ha elindul, meg sem áll, míg el nem fárad. Mindezek a tulajdonságok hatnak ránk 2026-ban, a világ és a velünk történő eseményekre is ezek lesznek jellemzők. Így ebben az évben sok ember válhat végletessé, sokszor nem veszik majd észre, hogy túllépik a saját és mások határait és túlzásokba esnek – fejti ki Bernadett.
A szerelem és a szeretet időszaka is lesz, ugyanis az emberi kapcsolatokra nagy hatást gyakorol majd a Tűz Ló.
Nagy mozgolódás lesz a párkapcsolatokban, számtalan ismerkedési lehetőség, társasági esemény lesz. Az emberek nyitottabbá válnak egymásra, megnő a közösségek jelentősége és ereje.
Viszont a ló szabadságszerető, független állat, ezért ebben az évben sokan akarnak majd kitörni a számukra szorító korlátozásokból és méltatlan helyzetekből. Alacsony szinten megélve az energiákat megjelenhet a konfliktus, az agresszió és az önzőség is. A tűz jegy ráadásul őszinte, így sok eddig titkolt dolog láthat napvilágot – teszi hozzá a szakember.
A tűz elem jót tesz a pénzügyi világnak. Sásdi Bernadett szerint a pénzügyi szektor, a tőzsde is nagyon fel fog pörögni, de azért számíthatunk jó nagy kilengésekre, sőt bukásokra is. A saját pénzügyeink virágzóba fordulhatnak, de óvatosnak is kell lennünk ezen a téren. Egészség szempontjából a szív és érrendszeri, a bélrendszert érintő panaszok, valamint a gyulladásos folyamatok erősödhetnek fel. A tűz elem okozhat túlzott érzelmeket, indulatokat, így növekedhet a szorongás és a mentális kifáradás is.
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.