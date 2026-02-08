„Az a célom, hogy segítsek másoknak” – Bernadett a kínai asztrológiában találta meg a hivatását

Életünk folyamán számos olyan helyzet van, amikor segítséget, kapaszkodót keresünk. Legyen az egy nehéz élethelyzet, egy veszteség vagy egy családi trauma, az embernek szüksége van útmutatásra, hogy tovább tudjon lépni. Sásdi Bernadettnek mindezt a kínai asztrológia jelentette.

Ezért vált asztrológussá Sásdi Bernadett.

Először a nyugati asztrológia vonzotta, majd 14 éve rátalált a kínai asztrológiára.

Egy asztrológiai elemzés nem bűvészet, hanem egzakt tudomány.

Ez vár ránk a Tűz Ló évében 2026-ban.

Sásdi Bernadett asztrológus azt is elárulja, hogy mi vár ránk a kínai asztrológia szerint mit hoz nekünk a Tűz Ló éve.

Fotó: Fanny magazin

Mindig is érdekelte a spiritualitás

Bernadett már gyerekként is nagyon nyitott volt a spirituális világ felé és minden érdekelte, ami túlmutat az anyagi létezésen, de végül egy nehéz családi helyzet vezette őt a kínai asztrológia felé.

– Már gyerekként is viszonylag gyorsan tudtam, hogy mi rejtőzik a másikban, ami a mai napig így van, csak most már tudatos vagyok rá. Ez a képesség az asztrológiai tudással párosulva teszi igazán lehetővé, hogy valóban tudjak segíteni a hozzám fordulóknak. A spiritualitás már elég fiatalon érdekelni kezdett. Korábban a nyugati asztrológia vonzott, illetve bármi, ami a láthatatlan világ rejtelmeiről szól, ami túlmutat az anyagi létezésen. Ahogy általában az emberek többségénél történni szokott, az indítórakéta az én életemben is egy nehezebb családi élethelyzet volt – meséli Bernadett, aki ekkor magyarázatokat keresett és tudni szerette volna, hogy mire számíthat ebben a nehéz helyzetben, ezért is kezdte el komolyabban tanulni, akkor még a nyugati asztrológiát.

– A kínai asztrológia kicsit később, 14 éve érkezett az életembe egy barátnőmön keresztül, aki szintúgy akkor tanulta. Jó ötletnek tűnt, hogy együtt fedezzük fel ennek a rejtelmeit, ami akkoriban a nagy nyilvánosság számára még szinte ismeretlen volt Magyarországon. Ahogy egyre jobban belemélyedtem, rájöttem, hogy ez az én utam, ezt érzem, sőt olyan, mintha mindig is ezt csináltam volna. Azóta ezzel foglalkozom és folyamatosan mélyülök el a tudásban. A hozzám fordulóknak személyes elemzésekkel tudok segíteni a fejlődésük útján, és talpra állni az életüket nehezítő eseményekből – részletezi munkájának lényegét az asztrológus, aki Joey Yap maláj asztrológus tanításait követve vált szakemberré. Az út azonban nem könnyű idáig.