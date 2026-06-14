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A poklot is megjárta, ma hősként ünneplik a foci-vb sztárját

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 05:04
haitiSkócia
Egykor a karrierje is veszélybe került, ma már hazája egyik legfontosabb játékosa John McGinn. A 31 éves futballista szerezte a Haiti-Skócia vb-találkozó egyetlen gólját.

Nem volt könnyű útja a vasárnap hajnalban rendezett Haiti-Skócia vb-mérkőzés egyetlen gólszerzőjének, John McGinn-nek. A skót középpályás 2015-ben egy edzésen történt szerencsétlen tréfa következtében súlyos sérülést szenvedett, és akkor még az is kérdéses volt, hogy folytathatja-e pályafutását. A nehéz időszakot azonban maga mögött hagyta: mára nemcsak a skót válogatott egyik vezéregyénisége, hanem klubcsapata, az Aston Villa meghatározó játékosa is.

John McGinn szerezte a Haiti-Skócia vb-találkozó első gólját
John McGinn szerezte a Haiti-Skócia vb-találkozó első gólját Fotó: Craig Williamson - SNS Group

Haiti-Skócia 0-1

A két csapat történetének első meccsét Skócia kezdte jobban, és már a 28. percben előnybe kerültek.

Adams közeli próbálkozását még hárította a kapus, a kipattanó azonban John McGinn elé került, aki 11 méterről lőtt kapura. A labda megpattant egy védőn, így védhetetlenül kötött ki a hálóban.

A hazaiak már az első félidőben egalizálhattak volna, ám Pierrot próbálkozását Gunn hatástalanította. A 73. percben McGinn lezárhatta volna a mérkőzést, de lövése messze elkerülte a kaput. A hajrához érve Haiti fokozta a nyomást, és hosszú percekre kapuja elé szegezte a skótokat. A 84. percben aztán karnyújtásnyira került az egyenlítéstől: Pierrot remekül érkezett egy beadásra, ám fejese centikkel a kapu mellett suhant el. Az utolsó percekben mindkét csapat teljesen kinyílt, Haiti azonban nem tudott betalálni, így a skótok 1-0-ra nyertek.

John McGinn sikertörténete: 

A skót középpályás pályafutása kis híján derékba tört 2015-ben. Egy edzésen csapattársa, Steven Thompson egy tréfa során felé dobott egy pályajelölő rudat, amely mély sebet okozott McGinn lábában, és izomszakadást is eredményezett. A sérülés olyan súlyos volt, hogy több klub is elállt a szerződtetésétől, tartva a hosszú távú következményektől. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy akkoriban a poklot is megjárta.

Végül a Hibernian bizalmat szavazott neki, McGinn pedig meghálálta a lehetőséget: meghatározó játékossá vált a skót együttesnél, majd az Aston Villánál is. Ma már a skót válogatott egyik vezéregyénisége, klubcsapatával pedig a Premier League élmezőnyéhez tartozik, 2026-ban pedig elhódították az Európa-liga trófeát - írta a The Guardian

C csoport állása: 

  1.  Skócia  3 pont (1:0)
  2. Brazília 1 pont (1-1)
  3. Marokkó 1 pont (1-1)
  4. Haiti 0 pont (0-1)
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