Ismerd meg a jövődet! Csak egy fürt szőlő kell hozzá!

A szőlőhöz kötődő jóslások leginkább népi hiedelmek, termésjóslatok és szerelmi játékok formájában jelennek meg. A szemekből, fürtökből vagy akár álmokból kiolvasott jelek egyszer bőséget és boldogságot, máskor nehézséget vagy betegséget ígérnek azoknak, akik hisznek a gyümölcs titokzatos üzeneteiben.

Jóslás nemcsak kártyából lehetséges.

Fotó: vetre / Shutterstock

Jóslás szőlőből

A szőlőszemekkel való jóslás leginkább népi hiedelmek, termésjóslások és szerelmi játékok formájában jelenik meg. Az egyik népszerű szerelmi jövendölés során a hajadon lányok a leszakított fürtből szemeket számlálnak, miközben mondókát kántálnak. A hiedelem szerint ahányadik szemnél tartanak, amikor a mondóka véget ér, annyi év múlva várhatják a házasságot.

Az egészségre is következtethetünk a szőlőszemek állapotából: ha sok a repedt, rothadó vagy aszott szem, az rossz előjelnek számít, betegséget, veszteséget jelez. Ha azonban a szemek teltnek és egészségesnek bizonyulnak, az bőséget, szerencsés esztendőt és jó egészséget ígér. A szüret ideje szintén kitűnő alkalom a jóslásra. Úgy tartják, hogy az elsőként szedett fürt szemszáma és alakja előre jelzi a gazda szerencséjét és az adott év termését. A telt, gazdag fürt jó esztendőt, az apró és szegényes szemek pedig szűkösebb időket vetítenek előre.

Álomfejtés és babonák

Az álmoskönyvek és babonák sem hagyják figyelmen kívül a szőlőt, amely gyakran az ősz legkedveltebb gyümölcseként kerül elő. Szőlőszemekről álmodni bőséget, szerelmet és egészséget ígér, ha a gyümölcs édes és szép, míg a rothadt vagy összetaposott szőlő gondokat jelez. A zöld szőlő óvatosságra int: ne hozzunk meggondolatlan döntéseket, hiszen csak az érettség adhat biztos alapot a bölcs választásokhoz. Ha álmunkban jóízűen falatozzuk a szőlőt, az termékeny és bőséges időszakot jelezhet, míg a szőlőszedés kemény munkát és erőfeszítést vetíthet előre.

A kézben tartott fürt a gazdagság szimbóluma, a barátok társaságában fogyasztott szőlő pedig örömteli közös élményeket, boldog eseményeket ígér. Ha álmunkban szőlőt vásárolunk, az arra utal, hogy fontos döntések előtt állunk, és megfontoltnak kell lennünk, hogy a legjobb irányt válasszuk. Ha pedig álmunkban egy fürt szőlőt nyerünk, az a siker és a jutalom jele: kemény munkánk kifizetődik, és elismerésre számíthatunk.