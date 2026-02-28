Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Jóslás gombokból – Tudd meg a jövőd otthon, pofonegyszerűen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 17:45
Ha szigorúan vesszük, a gomb nem más, mint egy kemény anyagból készült tárgy. Ennél azonban sokkal több: a népi hiedelmek visszatérő szereplője, babonák kelléke – sőt, a jóslásban is hasznát vehetjük. A Fanny magazin megmutatja, hogyan jövendölj magadnak egyszerűen gombokból.
A gombok különlegesebbek, mint hinnénk: van, akinek 440 ezer darabos gyűjteménye van belőlük, másvalaki két méter átmérőjűt készített, és olyan darab is akad, amely 225 ezer dollárért kelt el. Sőt, néha még szobrot is állítanak nekik: Pozsony belvárosában például egy hatalmas, dizájner, utcai gomb formájú műalkotással is találkozhatunk. Ráadásul a népi babonák szerint a jóslás is lehetséges gombokkal. Mutatjuk, hogyan!

  • Már az őskorban is léteztek gombok, később egyre díszesebbé váltak és a praktikum mellett szerencsehozó szerepük is lett.
  • Bár létezik gombfóbia, a népi babonák szerencsehozó jelképként tekintettek rá, sőt a jövendölés eszközei közé sorolták. 
  • A gombjóslás rokon a rúnajóslással, a színmágiát alapul véve lehet vele jövendölni. 
Jóslás Tarot kártyával.
Jóslás nemcsak Tarot kártyával lehetséges, hanem gombokkal is. 
Fotó: Shutterstock.AI Generator / shutterstock

Jóslás otthon – Az ősi korongtól a varázstárgyig

A régészek szerint a legkorábbi, gombhoz hasonló leletek még az őskor világába vezetnek vissza: apró, átfúrt korongok, amelyeket szíjjal vagy zsinórral rögzíthettek a ruházathoz. A kezdeti, praktikus megoldásokból idővel dísz lett – csiszolt kő, csont, fém, majd később egyre finomabb anyagok és minták. Ahogy a gomb egyre látványosabbá vált, úgy nőtt a jelentése is: a forma, a szín és a díszítés több lett puszta esztétikai eszköznél. Sok hagyományban a kerek alak a teljességet, a lyukak pedig „kaput”, átjárót jelképeztek, ezért könnyen társult hozzá védelmező, szerencsehozó szerep. Innen már csak egy lépés volt, hogy bizonyos közösségekben a gombot a jövendölés apró eszközei közé sorolják.

Babonák, népi hiedelmek kereszttüzében

A fóbiák lényege, hogy a félelem tárgya aránytalan szorongást vált ki belőlünk. Meglepő, de vannak, akik éppen a gomboktól irtóznak: a jelenség neve koumpounophobia, és már a látvány vagy a gondolat is undort, pánikot kelthet. Az okok sokfélék lehetnek: egyesek a szennyeződéstől tartanak, másoknál az érintés vált ki testi rosszullétet. Közben a népi hagyományokban ugyanez a tárgy sokszor szerencsehozó jelképként jelenik meg. Amikor például kéményseprőt látunk, több európai hagyomány szerint érdemes megfogni a gombunkat, és közben kívánni valamit. Ha öltözködéskor félregomboljuk a ruhánkat, azt sokan a nap megbicsakló ritmusának jelként értelmezik, ami balesetet jelezhet. Elhagyott gomb esetén pedig egyes népi hiedelmek kisebb akadályt, másutt épp ellenkezőleg: egy rossz korszak „lepattanását” sejtik.

Szimbólumoktól az útmutatásig

A gombjóslás elve rokon a kavics- vagy rúnajóslással: jelentéseket rendelünk a darabokhoz, majd a szétszórt mintázatot értelmezzük. Otthon is könnyedén kipróbálhatjuk, és ehhez elég összegyűjtenünk különböző színű gombokat, majd leterítenünk egy világos kendőt vagy terítőt. Fogalmazzunk meg egy konkrét kérdést, rázzuk össze a gombokat a két tenyerünk között, aztán szórjuk őket a kendőre. Képzeletben osszuk négy részre a felületet: ami középre esik, a jelent jelképezi; ami felül landol, a jövő felől üzen; ami alul, a múlt hatását mutatja; a két szélen pedig azok a témák jelennek meg, amelyeket érdemes elengednünk. 

A legegyszerűbben a színmágiához nyúlhatunk kapaszkodóként. A fehér tiszta szándékot és békülést jelezhet, a fekete lezárást, a piros döntéshelyzetet, a kék megértést, a zöld pedig gyógyulást és növekedést. A gombok „viselkedése” is árulkodó lehet. Amikor sok darab összetapad egy csomóba, az sok teendőt jelezhet; ha nagyon szétszóródnak, arra figyelmeztethetnek, hogy ideje fókuszáltabbnak lennünk. Amennyiben pedig egyetlen gomb külön áll a többitől, az nagy találkozást vagy komoly döntést jósol. Ha viszont gyors válaszra van szükségünk, akkor kerítsünk 10 fehér és 10 fekete gombot. Előbbi igennek, utóbbi nemnek felel meg. Tegyünk egy kis zsákba őket, mondjuk ki hangosan a kérdésünket, majd húzzunk egy gombot, aminek színe megadja a választ, amire szívünk annyira vágyik.

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a babonákról:

