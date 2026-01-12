„Ott gyógyítok, ahol a sebész kése már kevés” – Exkluzív interjú azokról, akik a poklok mélyén élnek

Fischer Nóri harminc évesen döntött úgy, hogy hátat fordít a csillogó diplomáciai karriernek. A kényelmes irodát a Magdolna utca sötétebb bugyraira és a függőség világára cserélte. Ma már nem protokoll feladatokat lát el, hanem széttört sorsokat próbál összeilleszteni. Miért választja egy budai orvos család gyermeke a „földevést”?
A legtöbben irigyelték volna érte: két diploma, sikeres karrier az államigazgatásban, nemzetközi kapcsolatok, rendezvényszervezés és államtitkári protokoll. Nóri mégis úgy érezte, valami végleg elpattant benne.
Hivatást kerestem alapvetően, aminek van értelme. A japánoknak van egy fogalma, az ikigai: keress valamit, amiben jó vagy, amit szívesen csinálsz, és aminek van értelme mások számára is
– emlékszik vissza a váltásra, amit egy fájdalmas, útvesztőkkel teli keresés indított el. Végül a „Terápia” című sorozat és bátyja biztatása adta meg a végső lökést: 30 évesen, angol nyelvű pszichológia szakon ült vissza az iskolapadba.
Bár Nóri sebész szülők gyermekeként, látszólagos jólétben nőtt fel, a márvány mögött náluk is ott voltak a repedések.
A szüleim keveset voltak otthon, elváltak. A diszfunkcionális család nálunk is megjelent
– vallja be őszintén. Ez a személyes érintettség tette őt hitelessé: nem könyvekből, hanem saját traumái és önismereti folyamata révén érti meg a klienseit. Úgy véli, a kiégést és az útkeresést belülről kell ismerni ahhoz, hogy valódi segítséget nyújtson.
Nóri szakmai iránytűje a világhírű Máté Gábor traumatudatos megközelítése és a humanisztikus pszichológia atyja, Carl Rogers. Hisz abban, hogy a függőség ellentéte nem a józanság, hanem a kapcsolódás. Első szakmai „mélyvize” a ráckeresztúri tini rehab volt, ahol mentora szavait követve kezdett el „földet enni”, hogy felépítse szakmai identitását.
A munkája során olyan borzalmakkal szembesül, amiket egy átlag ember ép ésszel nehezen fog fel. Ott, a tini rehabon hallott először a tatabányai Mésztelep kilátástalanságáról.
Vannak pillanatok, amikor nekem is testen kívüli élményem volt a csoporton hallottaktól
– meséli. Megrendítő volt számára az a 13 éves tini, aki a telepi nyomorból érkezett, ahol a drog nem választás, hanem alapzaj.
Nóri hangja elcsuklik, amikor a családon belüli abúzusról beszél:
A női fogyasztóknál tízből nyolcan, szexuális erőszak áldozatai. Ez a szám a férfiak körében is számottevő, bár jellemzően alacsonyabb, mint a nőknél. Ez a tini is a saját nagybátyja, a saját családja által lett kihasználva és elárulva. Hogyan várhatnánk el egy ilyen fejlődésben lévő gyerektől, hogy tiszta fejjel döntsön, amikor az otthon melege helyett az incesztus és a bántalmazás várja?
- Ez egy transzgenerációs örökség, egy minta, amit öntudatlanul követnek, mert sajnos nem láttak mást - meséli Nóri.
Szakmailag a legnehezebb teher az a felismerés, amikor a pszichológus már tehetetlen. Nóri elmagyarázza, hogy a hosszú távú szerhasználat – különösen a mai szintetikus drogok – olyan visszafordíthatatlan károkat okoznak az agyi struktúrában, és kognitív képességekben, amit sem terápiával, sem szeretettel nem lehet már befoltozni.
Volt egy fiatal srác, tízoldalas pszichiátriai kórképpel. A tekintete szét volt fraktálódva, üres volt. Ő már csak pihenni akart jönni a rehabra, menekült a saját gondolatai elől. De az ő esetében a droghasználat már előhívott egy olyan pszichotikus zavart, ami szétmorzsolta a személyiségét. Amikor az agyi struktúra széttöredezik, már mi sem tudjuk hova küldeni.
- Nincs az az intézményrendszer, ami egy teljesen szétesett, önellátásra képtelen, hallucinációkkal küzdő embert vissza tudna vezetni a társadalomba. Ez a legborzasztóbb realizáció: látni valakit, aki segítségért kiált, de már nincs hova visszahozni a lelkét - mondja a pszichológus.
Bár nem hívő családból jött, Nóri ma már naponta forgatja a Bibliát a misszióban, és hisz a sorsban. Szerinte a gyógyulás kulcsa a feltétel nélküli elfogadás és az empátia.
A szüleim a testi sebeket gyógyítják sebészként, én a lelkieket. Ezek is tudnak olyan fizikai fájdalmat okozni, mint egy súlyos autóbaleset
– mondja. Bár a munkája során naponta látja a reményvesztettséget és a kilátástalanságot, Nóri hisz a változásban. Mert szerinte, amíg élünk, addig van lehetőségünk irányt mutatni egymásnak – még akkor is, ha néha csak az ártalomcsökkentés a cél.
