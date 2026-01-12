„Ott gyógyítok, ahol a sebész kése már kevés” – Exkluzív interjú azokról, akik a poklok mélyén élnek

Fischer Nóri harminc évesen döntött úgy, hogy hátat fordít a csillogó diplomáciai karriernek. A kényelmes irodát a Magdolna utca sötétebb bugyraira és a függőség világára cserélte. Ma már nem protokoll feladatokat lát el, hanem széttört sorsokat próbál összeilleszteni. Miért választja egy budai orvos család gyermeke a „földevést”?

Függőség és családi traumák kereszttüzében éli mindennapjait a fiatal pszichológusnő. Borzalmas családi életek és transzgenerációs traumákat segít feldolgozni fotó: beküldve

Függőség és családi traumák

A legtöbben irigyelték volna érte: két diploma, sikeres karrier az államigazgatásban, nemzetközi kapcsolatok, rendezvényszervezés és államtitkári protokoll. Nóri mégis úgy érezte, valami végleg elpattant benne.

Hivatást kerestem alapvetően, aminek van értelme. A japánoknak van egy fogalma, az ikigai: keress valamit, amiben jó vagy, amit szívesen csinálsz, és aminek van értelme mások számára is

– emlékszik vissza a váltásra, amit egy fájdalmas, útvesztőkkel teli keresés indított el. Végül a „Terápia” című sorozat és bátyja biztatása adta meg a végső lökést: 30 évesen, angol nyelvű pszichológia szakon ült vissza az iskolapadba.

A diszfunkcionális család útvesztőjében

Bár Nóri sebész szülők gyermekeként, látszólagos jólétben nőtt fel, a márvány mögött náluk is ott voltak a repedések.

A szüleim keveset voltak otthon, elváltak. A diszfunkcionális család nálunk is megjelent

– vallja be őszintén. Ez a személyes érintettség tette őt hitelessé: nem könyvekből, hanem saját traumái és önismereti folyamata révén érti meg a klienseit. Úgy véli, a kiégést és az útkeresést belülről kell ismerni ahhoz, hogy valódi segítséget nyújtson.

Máté Gábor nyomdokain, a pokol mélyére szállt le

Nóri szakmai iránytűje a világhírű Máté Gábor traumatudatos megközelítése és a humanisztikus pszichológia atyja, Carl Rogers. Hisz abban, hogy a függőség ellentéte nem a józanság, hanem a kapcsolódás. Első szakmai „mélyvize” a ráckeresztúri tini rehab volt, ahol mentora szavait követve kezdett el „földet enni”, hogy felépítse szakmai identitását.

A Mésztelep árnyékában: amikor a család a legnagyobb ellenség

A munkája során olyan borzalmakkal szembesül, amiket egy átlag ember ép ésszel nehezen fog fel. Ott, a tini rehabon hallott először a tatabányai Mésztelep kilátástalanságáról.

Vannak pillanatok, amikor nekem is testen kívüli élményem volt a csoporton hallottaktól

– meséli. Megrendítő volt számára az a 13 éves tini, aki a telepi nyomorból érkezett, ahol a drog nem választás, hanem alapzaj.