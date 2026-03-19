Így csalogasd be a szerelmet és a gyermekáldást a tavaszi nap-éj egyenlőségkor

A kelta és germán hagyományokban a tavaszi nap-éj egyenlőség Ostarához kötődik – a hajnal, a termékenység és az újjászületés istennőjéhez, aki a fény visszatérését és az életerőt jelképezte. A tavaszi nap-éj egyenlőség 2026-ban március 20-ra esik, így ez a nap különösen kedvező, ha valaki szerelmet vagy gyermekáldást szeretne bevonzani az életébe. Ilyenkor a nappal és az éjszaka egyensúlyba kerül, és ha hiszünk a legendáknak, ekkor megnyílik egy láthatatlan kapu a vágyaink és a megvalósulást segítő dimenziók között. A természetben minden életre kel, és ezzel együtt a szerelem, a termékenység energiája is felerősödik.

Tavaszi nap-éj egyenlőségkor az ősi hagyományok szerint a hölgyek különböző rituálékat végeztek, hogy bevonzzák a szerelmet és a gyermekáldást az életükbe.

Fotó: Svitlyk / shutterstock

A tavaszi nap-éj egyenlőség a szerelem és gyermekáldás ősi ünnepe

A régi időkben úgy hitték, hogy a tavaszi nap-éj egyenlőségkor a föld és a női test ugyanarra az energiára hangolódik: a befogadásra és a teremtésre. Ezért ez az időszak a mezőgazdasági jelentőségén túl a szerelem és a termékenység ideje is volt – amikor a kimondott vágyak könnyebben utat találtak a beteljesülés felé. A keltáknál a fiatal lányok számára különösen fontos volt a tavaszi nap-éj egyenlőség: különböző rituálékkal igyekeztek bevonzani az életükbe a szerelmet, gyermekáldást és családot.

Az egyik ilyen rituálé során a hajnali órákban harmattal mosták meg az arcukat és a testüket, mert úgy hitték, hogy ez megszépíti őket, és növeli a vonzerejüket. Mások virágkoszorút fontak, amely a női ciklusokat, a teljességet és az összetartozást jelképezte. A tojás is különleges szerepet kapott ebben az időszakban: az élet, a termékenység, és az új kezdet szimbóluma volt. Úgy vélték, hogy aki ilyenkor tojással végez mágikus rituálét, az nemcsak a szerelmet vonzhatja be, hanem közelgő teherbe esésre is számíthat.

A tűz szintén fontos elem volt a tavaszi napéjegyenlőségkor: a lányok gyertyákat gyújtottak, és a lángba nézve suttogták el kívánságaikat – társat, szerelmet, vagy éppen egy új élet érkezését kérve.

Így csalogasd be a szerelmet vagy a gyermekáldást: modern Ostara-rituálé

Ez a rituálé az ősi női praktikákból építkezik, és segít ráhangolódni a befogadás és a teremtés energiájára. Amire szükséged lesz hozzá:

rózsaszín vagy piros gyertya

egy kevés méz

friss virágszirom vagy kevés őrölt fahéj

egy tojás

papír és toll

A rituálé menete:

Gyújtsd meg a gyertyát naplemente után, majd vonulj vissza és csendesedj el a számodra legkényelmesebb testhelyzetben. Engedd, hogy lelassuljanak a gondolataid, és figyelj befelé. Írd le egy papírra, mire vágysz igazán tiszta szívből – legyen az szerelemmel vagy akár gyermekáldással kapcsolatos. Fogalmazz úgy, hogy minél több érzést említs, például kölcsönös szeretetet, biztonságérzetet, szenvedélyt, kötődést, érzelmi beteljesülést kérsz. Fogd meg a tojást, és tartsd a két tenyered között. Képzeld el, hogy ez az élet magja – a tenyeredben pedig ott lakozik a teremtő erő. Mondd ki hangosan: „Szerelmet és termékenységet hívok az életembe. Ami hozzám tartozik, most megérkezik.” Az ujjbegyeddel kenj egy kis mézet a papírra, majd szórd meg pár virágszirommal vagy őrölt fahéjjal. Ez az „édesítés” a szimbólumok által a kapcsolódás és a gyengédség energiáját erősíti. Végül mondd ki: „Megnyílok a befogadásra, tiszta szívvel készen állok életem csodájára.” Tekerd fel a papírt, kösd át egy piros vagy rózsaszín szalaggal, és tedd a párnád alá három éjszakára. A tojást másnap fogyaszd el, akár főtt, sült vagy lágytojásként – ezzel fizikai síkon is „befogadod” a vágyad.

A tavaszi napéjegyenlőség mindig is a teremtésről és az új kezdetekről szólt. Arról a pillanatról, amikor a vágy már nemcsak egy érzés, hanem valóban elindul a fizikai megvalósulás felé. A kelták és őseink pedig jól tudták: amit ilyenkor hívsz, az könnyebben talál rád. Néha pedig nemcsak a szerelem érkezik meg, hanem az a csoda is, amelyre talán már régóta vársz.

