KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mónika, Flórián névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horror Cegléden: bozótvágóval támadtak meg egy nyolcgyermekes családapát

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 16:06
ceglédrendőrség
Sikerült elkapni az elkövetőket.

Brutális támadásról számolt be a police.hu, ugyanis április 19-én éjjel két símaszkos férfi bozótvágóval és karóval felfegyverkezve betört egy ceglédi tanyán egy nyolcgyermekes családhoz, majd kiabálva, fenyegetőzve megsebesítették a családfőt, aztán elmenekültek – az elkövetőket sikerült azonosítani és elfogni.

eltűnt, rendőrség
Brutális támadás történt Cegléden / Fotó: Gé / MW

A támadást az 59 éves B. Zoltán és a 16 éves fia követte el, és az volt az előzménye, hogy előző nap a családapa gyermekei kivágtak a férfi akácosából három vékony fát, hogy focikaput készítsenek belőle. Ezen annyira feldühödött B. Zoltán, hogy még aznap berontott a családhoz és magával akarta vinni az édesanyát, de nem járt sikerrel – másnap jött a fent ismertetett brutális támadás.

A rendőrök őrizetbe vették B. Zoltánt, a fiát és két segítőjüket is, majd kutatást tartottak a férfinál és lefoglaltak 35 fegyveralkatrészt, tartozékokat, fegyvercsöveket, illetve két maroklőfegyvert a hozzájuk tartozó tárakkal, egy hatástalanított gépkarabélyt, két puskát, 145 különböző lőszert, öt házilag gyártott, sörétes lőszer kilövésére alkalmas szerkezetet, több pirotechnikai eszközt, tűzijátékot, petárdát és lőport.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt indított nyomozást

– közölte a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu