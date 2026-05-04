Horror Cegléden: bozótvágóval támadtak meg egy nyolcgyermekes családapát

Brutális támadásról számolt be a police.hu, ugyanis április 19-én éjjel két símaszkos férfi bozótvágóval és karóval felfegyverkezve betört egy ceglédi tanyán egy nyolcgyermekes családhoz, majd kiabálva, fenyegetőzve megsebesítették a családfőt, aztán elmenekültek – az elkövetőket sikerült azonosítani és elfogni.

A támadást az 59 éves B. Zoltán és a 16 éves fia követte el, és az volt az előzménye, hogy előző nap a családapa gyermekei kivágtak a férfi akácosából három vékony fát, hogy focikaput készítsenek belőle. Ezen annyira feldühödött B. Zoltán, hogy még aznap berontott a családhoz és magával akarta vinni az édesanyát, de nem járt sikerrel – másnap jött a fent ismertetett brutális támadás.

A rendőrök őrizetbe vették B. Zoltánt, a fiát és két segítőjüket is, majd kutatást tartottak a férfinál és lefoglaltak 35 fegyveralkatrészt, tartozékokat, fegyvercsöveket, illetve két maroklőfegyvert a hozzájuk tartozó tárakkal, egy hatástalanított gépkarabélyt, két puskát, 145 különböző lőszert, öt házilag gyártott, sörétes lőszer kilövésére alkalmas szerkezetet, több pirotechnikai eszközt, tűzijátékot, petárdát és lőport.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt indított nyomozást

– közölte a rendőrség.