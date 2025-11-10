Elcsábítanád a kiszemelted? Ez a 3 legerősebb szerelmi mágia – azonnal hatnak

A szerelmi mágia évezredes hagyományának erejével a kezedben, minden esélyed megvan rá, hogy felkeltsd a pasi figyelmét. Mutatjuk mire lesz szükséged és hogyan végezheted a mágikus rituálékat!

A 3 legerősebb szerelmi mágia.

Fotó: 123rf.com

A szerelem épp olyan megfoghatatlan és körülírhatatlan, mint maga a mágia. Ezért is van erős kapcsolat a két jelenség között. Egyik képes felerősíteni a másikat. A lényeg, hogy ráhangolódj a vágyaidra és elmélyülten koncentrálj, miközben a rituálékat végzed.

A romantika erejét több szimbólum is képes felerősíteni. Ilyen például a rózsa, a gyertyaláng vagy a szavak teremtő ereje. Rengeteg eszköz és módszer van, amit bevethetsz. De most csak a leghatásosabb varázslatokat hoztuk el neked, hogy biztosra mehess.

Szerelmi mágia mézzel

Ha a kiszemelted rideg, nem kapcsolódik hozzád semmilyen formában, ez a varázslat segíthet feloldani a benne lévő feszültséget, amely megakadályozza, hogy nyisson irányodba.

Írd mindkettőtök nevét egy papírfecnire Hajtsd 3-szor magad felé Tedd egy kisebb befőttbe vagy üvegbe Csorgass rá mézet

Ha szeretnéd még felerősíteni a varázst, akkor csöpögtess hozzá egy kis rózsaolajat vagy szórj rá rózsaszirmokat.

Szerelmi varázslat teliholdkor

A Hold, a szerelem egyik legerősebb jelképe, így teliholdkor minden szerelmi mágia felerősödik. Ilyenkor érdemes bevetni éjszaka, a szabad ég alatt a következő rituálét:

Gondold végig, mire vágysz pontosan (kapcsolatra, békülésre, új kezdetre stb.) A választ írd egy fehér papírlapra Olvasd fel hangosan Majd gyújts egy piros gyertyát, és mondd ki 3-szor: „Méltó vagyok a szeretetre.” Ha úgy érzed készen állsz, égesd el a papírt a gyertya lángjában, hogy elengedj minden kétséget és megnyisd a varázslat útját

Csábító mágia

Ez az a szerelmi varázs, amivel nem a férfit célzod, hanem saját vonzerődet erősíted fel olyannyira, hogy ne tudjanak neked ellenállni. Így végezd el a mágiát:

Óvatosan karcold a szenvedély vagy a szerelem szót egy gyertyába Kend be egy kis rózsaolajjal, miközben elképzeled, ahogyan a kiszemelted közelít feléd Ismételd meg 3 egymást követő este a biztos hatásért, és hagyd, hogy a gyertya lángja magába szívja feminin energiáidat