Elcsábítanád a kiszemelted? Ez a 3 legerősebb szerelmi mágia – azonnal hatnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 08:45
Régóta kinéztél magadnak valakit, de ő észre sem vesz? Vagy csak nehezen nyitsz, de szeretnéd, hogy felfigyeljen rád? Akkor ne habozz, még ma este vesd be az egyik szerelmi mágiát! Mutatjuk, hogy csináld.
Boncza Léda
A szerelmi mágia évezredes hagyományának erejével a kezedben, minden esélyed megvan rá, hogy felkeltsd a pasi figyelmét. Mutatjuk mire lesz szükséged és hogyan végezheted a mágikus rituálékat!

A leghatásosabb szerelmi mágia gyertyával
A 3 legerősebb szerelmi mágia.
Fotó:  123rf.com

A szerelem épp olyan megfoghatatlan és körülírhatatlan, mint maga a mágia. Ezért is van erős kapcsolat a két jelenség között. Egyik képes felerősíteni a másikat. A lényeg, hogy ráhangolódj a vágyaidra és elmélyülten koncentrálj, miközben a rituálékat végzed.

A romantika erejét több szimbólum is képes felerősíteni. Ilyen például a rózsa, a gyertyaláng vagy a szavak teremtő ereje. Rengeteg eszköz és módszer van, amit bevethetsz. De most csak a leghatásosabb varázslatokat hoztuk el neked, hogy biztosra mehess.

Szerelmi mágia mézzel

Ha a kiszemelted rideg, nem kapcsolódik hozzád semmilyen formában, ez a varázslat segíthet feloldani a benne lévő feszültséget, amely megakadályozza, hogy nyisson irányodba.

  1. Írd mindkettőtök nevét egy papírfecnire
  2. Hajtsd 3-szor magad felé
  3. Tedd egy kisebb befőttbe vagy üvegbe
  4. Csorgass rá mézet

Ha szeretnéd még felerősíteni a varázst, akkor csöpögtess hozzá egy kis rózsaolajat vagy szórj rá rózsaszirmokat.

Szerelmi varázslat teliholdkor

A Hold, a szerelem egyik legerősebb jelképe, így teliholdkor minden szerelmi mágia felerősödik. Ilyenkor érdemes bevetni éjszaka, a szabad ég alatt a következő rituálét:

  1. Gondold végig, mire vágysz pontosan (kapcsolatra, békülésre, új kezdetre stb.)
  2. A választ írd egy fehér papírlapra
  3. Olvasd fel hangosan
  4. Majd gyújts egy piros gyertyát, és mondd ki 3-szor: „Méltó vagyok a szeretetre.”
  5. Ha úgy érzed készen állsz, égesd el a papírt a gyertya lángjában, hogy elengedj minden kétséget és megnyisd a varázslat útját

Csábító mágia

Ez az a szerelmi varázs, amivel nem a férfit célzod, hanem saját vonzerődet erősíted fel olyannyira, hogy ne tudjanak neked ellenállni. Így végezd el a mágiát:

  1. Óvatosan karcold a szenvedély vagy a szerelem szót egy gyertyába
  2. Kend be egy kis rózsaolajjal, miközben elképzeled, ahogyan a kiszemelted közelít feléd
  3. Ismételd meg 3 egymást követő este a biztos hatásért, és hagyd, hogy a gyertya lángja magába szívja feminin energiáidat

+1: szerelmi mágia pároknak

Szerelmi mágia pároknak üzenettel
Lobbantsátok újra lángra szerelmetek ezzel az apró rituáléval!
Fotó:  123rf.com

A párkapcsolatban élőknek sem árt néha egy kis mágikus frissítés. Ezzel a varázslattal szimbolikus módon erősíthetitek meg a kettőtök közti köteléket. 

  1. Írjátok egymás nevét és egy rövid üzenetet egy papírra
  2. Cseppentsetek rá rózsaolajat
  3. Rejtsétek el egymás fehérneműs fiókjába, és minden reggel, mikor kihúzzátok, mondjátok ki: 

Ez a szerelem egyre erősebb.”

A mágiák elvégzése közben ügyelj a tűzvédelmi előírások betartására!

Így készíthetsz rózsaolajat a szerelmi rituálékhoz:

