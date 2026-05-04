Hajtogatod vagy gyűröd? Megmondjuk, ki vagy valójában a vécépapír használatod alapján

A WC sok háztartásban az egyetlen hely, ahol az ember végre önmaga lehet pár percre és ez megmutatkozik abban is, hogy miként használjuk a WC papírt. Nézzük, mit árul el rólunk az, hogy miként töröljük azt a részünket, ahová nem süt be nap. Kezdődjön a WC papír személyiségteszt.

A fürdőszobai lélektan szerint a fenéktörlési stílusunk pontosabb látleletet adhat a személyiségünről, mint bármely horoszkóp vagy egy komplett Rorschach-teszt.

WC papír személyiségteszt: az emberek az alábbi 6 típusba sorolhatóak

A hajtogatók

Számukra a pazarlás bűn, a szimmetria pedig szent. Náluk a zoknik is élükre hajtogatva pihennek a fiókban és ez a mellékhelyiségben is megnyilvánul. Szeretik, ha a wc papír precízen origamizva érkezik meg a célterületre. Imádják a logikát, a kiszámíthatóságot, és valószínűleg Excel-táblázatban vezetik még a bevásárlólistájukat is, hogy részleges statisztikát vezethessenek a költéseikről.

A gyűrögetők

Lazán veszik az életet. Csak letépik, összegyűrik és így próbálnak maguk után rendet tenni. Spontánok és impulzívak, valamint imádják a váratlan fordulatokat. Nem érdeklik őket a társadalmi elvárások, szeretnek egyedül lenni. A pillanatnak élnek, még akkor is, ha az a pillanat épp a mellékhelyiségben éri őket utol.

A tekerők

Náluk a „több az jobb” elv érvényesül. Nem spórolnak a papírral. Többet hasznának a célra, mint az előző két típus együttvéve. Szeretik a kényelmet, és az életükben is törekednek a biztonságra. Ugyanakkor önzetlenek és valószínűleg mindig van náluk sebtapasz, rágó és egy tartalék powerbank, ha valakinek a közelükben szükségük lenne rá.

A mérnökök

Számukra a biztonság az első. Úgy tekerik a papírt a kezük köré, mintha egy egyiptomi múmiát akarnának magukból csinálni. Szeretik a biztonságot és nem bíznak semmit sem a véletlenre. Ők azok, akik háromszor is ellenőrzik, kihúzták-e a vasalót.

Perfekcionisták

Semmit nem bíznak a véletlenre és nem szeretnek pazarolni. A lehető legkevesebb WC-papírt használják fel a hadművelet során. Módszeresek (néha talán túl körülményesek), kíváncsiak és csak a tökéletessel érik be. Ők azok, akik elolvassák a használati utasítást a kenyérpirítóhoz is. Ez a fajta analitikus gondolkodás az életben is messzire viszi őket, bár a barátaiknak néha az agyára mennük a soha véget nem érő kérdéseikkel.