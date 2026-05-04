Megoldódott a rejtély: előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész

Az egész ország izgult, hogy vajon mi történt a május 1-én Budapesten eltűnt olasz zenésszel. A 24 éves Davide Lucchelli a Városligetben koncertezett volna az Oggetto Sconosciuto nevű zenekarával, de a fellépés előtt nyoma veszett, mindenhol őt keresték a hatóságok, az Interpol is elkezdett nyomozni – most megoldódott a rejtély.

Sajtóértesülések szerint az egyik családtagnak sikerült elérnie Davide Lucchellit, aki éppen hazafelé tart vonaton.

Ezt az információt elvileg az olasz konzulátus is megerősítette, vagyis nem kell aggódni az eltűnt olasz zenészért, épségben meglett és ezek alapján nincs semmi baja – de az egyelőre még kérdéses, hogy mi történt vele, hol volt eddig, és miért hagyta ki a fellépést.